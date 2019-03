Inhalt Seite 1 — Australien drückt auf den Weltmarkt Seite 2 Auf einer Seite lesen

N.-N., Sydney, im Dezember

Schon vor Jahren hat sich Australien das Ziel gesteckt, ein hochindustrialisierter Staat zu werden. Die Jahre 1954 und 1955 haben es auf dem Wege zu diesem Ziele ein bedeutendes Stück vorwärts gebracht. Der Produktionswert der australischen Fabrikate war in 1954 bereits auf 3 Mrd. Pfund angestiegen, was gegenüber 1939 eine Verdoppelung bedeutet. Der Beschäftigungsstand hat sich erstmals der Millionengrenze genähert, bei einer Gesamtbevölkerung von 9 Millionen. Damit ist die Industrie zur ersten Verdienstquelle des Landes aufgerückt. Die rasche Steigerung der Produktionskapazität hat mehrere Industriebranchen dazu geführt, sich ernsthaft nach Exportmärkten umzusehen, da ihnen der einheimische Markt zu eng wird. Schließlich hat sich im vergangenen Jahre auch gezeigt, daß die australische Industrie in der Lage ist, preislich der ausländischen Konkurrenz gegenüberzutreten.

Die australische Industrie hat im Konkurrenzkampfe mit dem Ausland – der allerdings hinter den Schutzzöllen wesentlich erleichtert wird – vor allem dank der Steigerung ihrer Produktivität festeren Fuß gefaßt. Diese war zwangsläufig am Anfang sehr niedrig. Ihren Tiefstand erreichte sie in den Boomjahren 1950/51, als die Arbeitsmoral bei gleichzeitigem Mangel an Arbeitskräften sehr tief stand und die Wirtschaft Aufsehen erregende Engpässe entwickelte. 1952 wurde die Arbeitsdisziplin infolge der durch Regierungsmaßnahmen hervorgerufenen Arbeitslosigkeit dann wieder gefestigt, und die bessere Arbeitsmoral übertrug sich auch auf die folgenden Jahre.

Weiter hat es die Stabilisierung des Lohn- und Preisniveaus der Industrie erlaubt, in den letzten zwei Jahren die Pläne für die Modernisierung der Fabriken und die Ersetzung des Maschinenparkes in die Hand zu nehmen. Zugleich hat sich die Arbeitsleitung verbessert, und in mehreren Fällen haben die Belegschaften ihren hartnäckigen Widerstand gegenüber verschiedenen Verfahren zur Steigerung der Arbeitsleistung aufgegeben.

Bei der Gestaltung der australischen Herstellungskosten kann gegenwärtig das Problem des ständig wachsenden inneren Marktes noch nicht ganz übersehen werden. Obwohl die Einwanderung 1953 und 1954 stark eingeschränkt wurde, hat sie doch jährlich 100 000 neue Siedler nach Australien gebracht. Zusammen mit dem natürlichen Zuwachs von jährlich 250 000 Personen ergibt sich damit auf dem Konsumentenmarkt ein Zuwachs von 350 000 Menschen, was die Senkung sämtlicher Kosten je Wareneinheit bei erhöhtem Produktionsvolumen günstig beeinflußt. Ebenfalls günstig ausgewirkt hat sich die volle Ausnutzung der Produktionskapazität in den wichtigen Branchen der Papier-, Zement- und chemischen Industrie.

Im Jahre 1954 organisierte das australische Handelsministerium zwei Handelsmissionen nach dem Ausland. Die erste begab sich nach Südafrika, Rhodesien und den drei britischen ostafrikanischen Kolonien Kenya, Tanganjika und Uganda, die zweite ging nach Südostasien. Für beide Missionen bestand die Aufgabe vorwiegend darin, die Geschäftswelt der betreffenden Gebiete unter höchster Ausnutzung der Propaganda auf die Exportstärke Australiens aufmerksam zu machen. Die Vertreter der Industrie waren nach ihrer Rückkehr in der Lage, aus beiden Gebieten bereits Bestellungenvon je über 500 000 austral. Pfund vorzuweisen. Die Teilnehmerliste für beide Missionen weist deutlich darauf hin, welche Industriebranchen einen Exportüberschuß besitzen. Es sind dies vor allem die elektrotechnische Industrie vom kleinen Haushaltartikel bis zu den Radios, Waschmaschinen, elektrischen Kühlschränken, Staubsaugern und Elektromotoren; ferner Haushaltgegenstände im allgemeinen, Stahlmöbel, gewisse Textilwaren und Bekleidung, Papier und Papierwaren, fertige chemische Produkte, landwirtschaftliche Maschinen, Bergbau- und Straßenbaumaschinen und gewisse Typen von Bearbeitungsmaschinen.

Neben dieser offiziellen Initiative läuft seit Ende 1954 in aller Stille ein anderer bemerkenswerter Versuch, den Export von australischen Industrieprodukten zu forcieren. Im Einvernehmen mit ihrer Muttergesellschaft in Übersee und gestützt auf deren technische Hilfe hatte die australische Geneial Motors Ltd. (General Motors-Holden Ltd.) kurz vor Weihnachten 1954 die erste Sendung von rund 300 Personenwagen "Holden" nach Neuseeland verschifft, denen weitere Sendungen im Januar folgten. Neben Neuseeland sollen diese Wagen auch in die umliegenden pazifischen Inseln verkauft werden. Die Hauptschwierigkeiten für den weiteren Aufbau des Autoexportes liegt gegenwärtig im ungesättigten Inlandmarkt, wo sich der Wagen "Holden" seit Aufnahme der Massenproduktion vor sechs Jahren schnell in den Vordergrund geschoben hat. Derzeit steht General Motors im zweiten Erweiterungsstadium seiner Produktion, das dritte wird geplant. Nach dessen Abschluß wird General Motors neben der Montage anderer Produkte auf eine Tagesproduktion von 400 Holden-Wagen kommen. Sollten es die Herstellungskosten erlauben, so wird erwartet, daß der Export nach den südöstlichen Staaten Asiens in Angriff genommen werden wird. Die übrigen australischen Tochtergesellschaften amerikanischer Autofabriken dürften wahrscheinlich diesem Beispiel bald folgen.