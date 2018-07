Das Grausen könnte einem über den Rücken laufen, wenn man die rhetorischen Loopings verfolgt, die die „neue deutsche Luftfahrtindustrie“ zur Zeit vollführt, um die öffentlichen Kassen schon vor dem ersten Aeroplan per Saldo um einige hundert Millionen DM zu erleichtern. Man tut so, als ob die deutsche Öffentlichkeit alles vergessen hätte, was ihr – nicht zuletzt auch von dieser Branche – geboten worden war. Um es gleich vorweg zu sagen: wir sind aus einigen ganz klaren Gründen gegen den Aufbau einer Industrie der Luftrüstung. Wenn Entscheidungsverzögerungen der Ministerialbürokratie jemals gesund gewesen sind, dann mit Sicherheit jene, die mittels Pressekampagne von der – wie nennt sie sich doch so schön – „neuen deutschen Luftfahrtindustrie“ beklagt werden. Wir möchten fast sagen: Ministerialrat, bleibe hart!

Was ist denn die neue deutsche Luftfahrtindustrie? Was hat sie zu bieten? Hier muß einmal deutlich gesprochen werden. Vorhanden ist gar nichts, bis auf ein paar demontierte Gelände und einige leere Hallen, die teilweise auch noch anderweitig belegt sind. Das wäre das Anlagevermögen. Das geistige Vermögen ist auch nicht vorhanden, denn die Flugzeugkonstruktionen aus dem letzten Krieg wären ja wohl kaum ein neuzeitlicher Ausgangspunkt. Man muß sich also das geistige Kapital durch maßlos überhöhte Lizenzgebühren vom Ausland kaufen.

Aber selbst wenn mit öffentlichen Mitteln Gebäude, Maschinen und Lizenzen in einer Größenordnung von weit über 100 Mill. DM beschafft sein sollten, dann beginnt jenes Rüstungstheater, das auch in der Vergangenheit die Quelle allen Übels war. Zunächst fehlen die Arbeitskräfte. Man macht also Cocktailparties mit den zuständigen Beamten oder Abgeordneten und verschafft sich „Dringlichkeitsstufen Arbeitsmarkt“. Die Verplanung der Menschenkraft beginnt. Dann ist kein Material da. Man macht weitere Cocktailparties mit anderen Ministerialbeamten und Abgeordneten und verschafft sich Dringlichkeitsstufen für diese und jene Rohstoffe und Halbfabrikate; denn man kann doch die bereits vergeudeten öffentlichen 100 Millionen nicht „umsonst vergeudet“ haben. Der Bewirtschaftungszauber startet. Hinter den Kulissen wickelt sich dann das stille Großgeschäft der Rüstung ab mit allen Spekulationen des Kaufens und Verkaufens von Lizenzen, die sich durch eine Häufung von „Vermittlungsgebühren“ in schwindelhafte Höhen erheben.

Mit den Dringlichkeitsstufen aber wird „überflüssiger weise die Marktfreiheit und damit die wirtschaftliche Produktion eingeengt und wieder in Kontingentscheine gepreßt; zu allem Überfluß wird die Konjunktur künstlich fehlgeleitet. Hier – und nur hier – beginnt die gefürchtete Überhitzung, beginnt der ökonomische Schlamassel, weil das, was heute mit Sirenenzungen in der Preisklasse von 40 Mill. DM offeriert wird, schon nach Jahresfrist 400 Mill. kosten wird und wenig später 4 Mrd. sein werden. Dann purzeln von Zeit zu Zeit die Versuchsstückchen vom Himmel – Lehrgeld muß immer gezahlt werden –, aber leider sind diese Purzeleien nicht in blanken Talern auf der Erde aufzufangen, sondern lösen sich als Millionchen auf Milliönchen in Nichts auf ...

Also: Finger weg – Ministerialrat, bleibe hart; für das deutsche Arbeits- und Wirtschaftsvolumen ist eine eigene Luftfahrtindustrie nicht notwendig; im übrigen wäre es politisch und militärpolitisch weitaus klüger, die kostspieligste aller Waffen bei den ausländischen Freunden im Interesse einer echten europäischen Großraumentwicklung unmittelbar zu kaufen. Wir Deutschen müssen nun nicht immer alles mit aller Macht selber machen wollen. R.