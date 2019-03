Inhalt Seite 1 — Bis der Wecker rasselt, kann man reden Seite 2 Auf einer Seite lesen

Von Wolfgang Ebert

Köln, im Dezember

Als am vergangenen Mittwochabend Friedrich Sieburg, von einem eher kleinen, agilen Berliner geleitet, sich durch eine Menschenmauer einen Weg bahnte zu einem Wirtshaustisch, auf dem zwei Flaschen Mineralwasser, ein Aschenbecher und ein Wecker standen, um von diesem Tisch aus mit fast tausend Menschen über die Frage zu diskutieren, ob es noch eine öffentliche Meinung gibt, befand er sich genau an dem Ort, den man als einen Kristallisationspunkt der öffentlichen Meinung bezeichnen könnte: dem Wartesaal drei dritter Klasse des Kölner Bahnhofs. Fast auf den Tag genau vor fünf Jahren hat jener Berliner diesen Kristallisationspunkt geschaffen. Der Berliner heißt Gerhard Ludwig.

Das hat klein angefangen. Der Dichter Jakob Kneip beklagte sich bei Ludwig über den fehlenden Kontakt zwischen Leser und Dichter, und der Buchhändler beklagte sich über den geringen Umsatz im Buchgeschäft und dachte sich, man könnte ihn vielleicht heben, wenn die Leser die Autoren kennenlernen. Darum ließ er in seiner Buchhandlung Jakob Kneip über die Aufgabe des Dichters in unserer Zeit sprechen, und weil sich die Buchhandlung für 42 Zuhörer als zu klein erwies, gab der zuständige Bundesbahnpräsident, großmütig wie Bundesbahnpräsidenten nicht immer sind, die Erlaubnis, das Gespräch in den Wartesaal zu verlegen.

Inzwischen haben 236 solcher Gespräche, jeweils am Mittwoch, stattgefunden und rund 120 000 Menschen daran teilgenommen. Das Fernsehen hat einige ganz, der Rundfunk Ausschnitte gesendet. Die ausländischen Zeitungen haben sich mit dem Phänomen beschäftigt. Gelegentlich mußte die Polizei gerufen werden, weil allzu Stürmische mit Gewalt in den überfüllten Saal eindringen wollten – etwa bei dem Gespräch zwischen Gefängnisdirektoren und prominenten "Zuchthäuslern", wie von Salomon und Weisenborn, als man dem Kölner Klingepützdirektor in Sprechchören "Do küss do nit rin" den Zutritt verwehrte und er versuchen mußte, dem Drama von der Treppe zu folgen –, auch der Baedeker sah sich veranlaßt, die Mittwochgespräche unter die Kölner Sehenswürdigkeiten einzureihen. Und wer jetzt aus Grönland nach Köln kommt, kennt nicht nur den Dom und 4711, sondern auch die Bahnhofsgespräche, zu denen jeder Zutritt hat, der durch einen Gutschein beweisen kann, daß er bei Ludwig ein Buch gekauft hat.

Verschiedene Dinge haben zu dem erstaunlichen Erfolg dieser Gespräche beigetragen. Keiner erklärt ihn allein. Natürlich wollen die Menschen sich irgendwo einmal offen aussprechen, nachdem sie zwölf Jahre lang nur schweigen oder brüllen durften und sich jetzt wieder erdrückt fühlen von der Macht der Bürokratie, der Parteimaschinen, den Lautsprechern der Interessenverbände, die sie in einer stimmlosen Nummer machen. Natürlich verlangt es sie, informiert zu werden – möglichst aus erster Hand –, weil sie sich in der Flut der Publikationen nicht mehr zurechtfinden und weil sie menschlich neugierig sind. Aber diese Gründe reichen nicht aus, sonst hätten die zahlreichen anderen Versuche, an anderem Orte ins Gespräch zu kommen, auch eingeschlagen.

Da kommt einiges hinzu: die so oft ganz unakademische, primitive Atmosphäre – wenn man sie überhaupt so nennen kann – eines nüchternen Wartesaals, der Phrasen tötet, wo die Leute dichtgedrängt kreuz und quer sitzen, auf Heizungskörpern und Fensterrahmen hocken oder gar stehen müssen, wo jemand mal zwischen zwei Zügen, ohne sich darum zu exponieren, seinem Herzen Luft machen kann. Und wo das Ausrufen der Abfahrtszeiten, das Dröhnen der ankommenden Züge und das Knirschen der Bremsen vorbeifahrender Autos nie den Kontakt mit der Wirklichkeit unserer Gegenwart verlieren läßt. Doch auch Wartesäle gibt es anderswo – aber diesen gibt es eben nur in Köln. Einem Knotenpunkt nicht nur des Verkehrs. Einer Wasserscheide des Geistes in einer Landschaft, die ihre Menschen zugänglicher formte, gesprächiger, mitteilsamer, aufgeschlossener und neugieriger als etwa in Norddeutschland.