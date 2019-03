Die seit Beginn dieses Monats anhaltenden Mehrheitskäufe auf dem Montanmarkt haben sich als eine Art Initialzündung für das gesamte Wertpapiergeschäft erwiesen. Trotz des nunmehr zurückliegenden Steuertermins und des Jahresultimos ist die Geschäftstätigkeit der Käuferseite reger geworden. Daraus resultierten Kursgewinne auf fast allen Marktgebieten. Infolge der ständigen Aufkäufe bei einigen schwerindustriellen Gesellschaften wurden auf der anderen Seite beträchtliche Mittel frei, die sofort wieder Anlage in solchen Werten fanden, die als niedrig bewertet angesehen werden oder bei denen in absehbarer Zeit Bezugsrechte zu erwarten sind. Auf diese Weise ist Buch die Kurssteigerung bei den Farbwerken Bayer (242–268) zustande gekommen, wo mit der Kapitalerhöhung im kommenden Frühjahr zu rechnen ist. Aus ähnlichen Gründen lagen die Nachfolgewerte der Dresdner Bank-Gruppe und die Commerz- und Disconto-Bank fest. In bezug auf die Wertbeurteilung der Bezugsrechte beginnt sich also ein Wandel abzuzeichnen. In den letzten Monaten erwies sich eine Kapitalerhöhung oft als eine Belastung für den Aktienkurs, und der Kurs der Bezugsrechte wich meist sehr stark von der rechnerischen Parität ab. Heute sieht man in der Ausgabe junger Aktien wieder einen anregenden Faktor; denn man glaubt, daß mit Beginn des nächsten Jahres die Baisse auf den Aktienmärkten endgültig gebannt sein wird. In dieser Rechnung spielt der Zinstermin am 1. Januar eine wichtige Rolle; denn er setzt etwa eine Mrd. DM frei, die zu Anlagezwecken verfügbar wird.

Wie erwartet werden konnte, ergaben sich beim Handel der Klöckner Bezugsrechte keine wesentlichen Schwierigkeiten, wenngleich ihre Bewertungen, die zwischen 8 3/4 und 7 1/2 v. H. schwankten, die Parität nicht erreichten. Die Kundschaft hat in ihrer überwiegenden Mehrheit von ihrem Bezugsrecht Gebrauch gemacht, so daß nur kleinere Beträge umgingen. In Berlin kamen am letzten Notierungstag die Bezugsrechte der in Mitteldeutschland ansässigen Aktionäre zum Verkauf, die nicht in der Lage waren, junge Aktien zu übernehmen. Hieraus erklärte sich ein gewisser Kursdrude. Die Klöckner-Aktien hatten zum Wochenbeginn mit 170 v. H. den gesamten etwa acht Punkte betragenden Bezugsrechtabschlag bereits wieder eingeholt.

Am Montan markt hielten die Aufkäufe bei Gelsenkirchener Bergwerk (160 – 164 1/2) während der gesamten Woche an. Durch geschickte zeitweise Unterbrechungen wurden größere Kurssteigerungen vermieden. Der Interessent dürfte wieder in den Besitz größerer Beträge gelangt sein. Nicht mit der gleichen Sicherheit läßt sich dies bei den Arrondierungsbestrebungen im Falle Rhein. Westf. Eisen (200–228), Ruhrstahl (200–231) und Handelsunion (242 – 264) sagen. Hier waren die Umsätze trotz der beachtlichen Kurssteigerungen wesentlich geringer. Die Sonderbewegung bei Phoenix Rheinrohr geht auf Erwartungen zurück, die in bezug auf eine etwaige Kapitalerhöhung und auf eine höhere Dividende gehegt wurden. Nachdem die Verwaltung inoffiziell verlauten ließ, daß ihre Hoffnungen zumindest als verfrüht gelten müssen, trat eine Ernüchterung ein (166 – 187 – 179 1/2). Recht lebhaft war das Geschäft wieder in Hüttenwerk Oberhausen (145 1/2 – 153), auch Bergbau Neue Hoffnung (143 – 148 1/2) konnten sich erneut befestigen. Dagegen waren GHH-Nürnberg mit 232 v. H. kaum verändert.

Angeregt durch den bereits erwähnten Kursanstieg. bei Bayer, kamen auch die anderen beiden IG-Farben-Nachfolger, Bad. Anilin (212 1/2 – 221) und Hoechster (213 1/2 – 223 3/4), zu kleineren Gewinnen. Infolge der hier bereits durchgeführten Kapitalerhöhungen hat sich der Markt so verbreitert, daß größere Sprünge gegenwärtig kaum möglich sind. Das gleiche läßt sich auch für AEG und Siemens sagen. Bei AEG müssen offensichtlich noch junge – aus der letzten Kapitalerhöhung stammende – Aktien echt placiert werden. Deshalb hatten die AEG-Aktien noch keinen Anteil an der freundlichen Allgemeintendenz. Siemens, wo eine zweite Kapitalerhöhung noch in Aussicht steht, stiegen auf 252 (242).

Bei Daimler ist der Kurs infolge von Mehrheitskäufen auf 400 v. H. gekommen. Inzwischen fiel er jedoch auf 396 v. H. zurück. Stimmungsmäßig hat sich die Beschlagnahme des Vermögens in Argentinien kaum ausgewirkt. Bei Buderus gingen die Majoritätskäufe weiter (227 – 234). Reichsbankanteile lagen etwas fester (61 – 64). Man hofft, daß der Bundestag den vorliegenden Gesetzentwurf zur Entschädigung der Anteilseigner zugunsten der Abfindungsberechtigten noch verändern wird. Das wäre ohne Zweifel der beste Weg, um das Problem aus der Welt zu schaffen. -ndt.