Bäume – lebendige Wahrzeichen der Jahreszeiten. Reisen wir im Frühling und im Sommer von Süden nach Norden, können wir die Jahreszeiten zwei und dreimal erleben. Fährt man im Herbst nach dem Süden, holt man den Sommer wieder ein. Die Sinne freuen sich, Herz wird vergnügt, Kopf erinnert sich oft gelesener Verse und dichtet sich zum Jahreszeitenvertreib noch selber ein Poem.

Dezemberreise führt nicht von Fliederbaum zur rosa Apfelblüte, es blinken durch Nebel, durch Schnee, durch grauen Regen die leuchtenden Tannen vom Place de la Concorde, dem Großen Platz in Brüssel, vom Brandenburger Tor – in London, in Rom, in Zürich und in Hamburg nicht mehr als Wahrzeichen verbindender Natur, sondern gemeinsamen Glaubens und gemeinsamer Herkunft aus der gleichen geistigen und geistlichen Vergangenheit.

Kalt ist die Fremde, der Wind der Einsamkeit pfeift durch die Doppeltüren. Die Freunde, die man unterwegs trifft, haben es diesmal eilig, sich vom Zugereisten zu trennen, zwar mit herzlichem Händedruck, aber mit einem Blick, der sich gegen den Reisenden abschirmt, um sich für die kurze Zeit des Advents aufs eigene zu richten: die Familie, das Heim, das Fest.

Reist man von Paris nach Saarbrücken, kann es geschehen, daß man in der Lichterallee von Tannenbäumen das Glück der Überraschung erlebt, das man beim Eintritt in die Weihnachtsstube der Kindheit empfunden hat. Weiter nach Frankfurt, hier funkelt "er" dem Ankömmling schon am Bahnhofsplatz mit hundert Lichtern der Freuce und der Freundschaft entgegen. Man fühlt sich nicht mehr als Reisender, nicht mehr als Fremde-, ist in die unsichtbare Kette eingereiht, die sich von Paris bis Berlin, von Stockholm bis Rom von Christbaum zu Christbaum schlingt: überall blickt der Tannenbaum des europäischen Abendlandes. Wo er leuchtet, ist man zu Hause. Inniger als blühende Magnolienbäume, zarter, als die leuchtenden Forsythienbüsche, befreiender als sprießende Märzbecher, rühren das Grün und Gold an, die Farben der Weihnachtszeit. Die blühendes Bäume von Europa schenken uns die Gewißhei: der verwandten Natur, die leuchtenden Bäume des Abendlandes erhellen uns mit der Gnade gemeinsamen Geistes. Ilse Langner