Jeschowtschina nannte man die Schreckensjahre unter dem Regiment des GPU-Chefs Jeschow Mitte der dreißiger Jahre. Die jetzige Epoche wird vielleicht einmal Chruschtschowtschina heißen, was so viel bedeutet wie "die Zeit, in der Chruschtschow sich austobte". Die Prawda, das Organ der Partei, brachte kürzlich ein Lenin-Zitat, das für die Feinde des ersten Parteisekretärs Chruschtschow nichts Gutes verheißt: "Opportunisten, Defaitisten und Verräter können unter keinen Umständen im militanten Führungsstab der Arbeiterklasse geduldet werden." Es folgt ein Satz aus einer Chruschtschow-Rede: "Das Diktat der Parteidisziplin gilt nicht nur für die Masse der Mitglieder, sondern auch für die Führer, ohne Rücksicht auf ihre Verdienste und ihre Stellung."

Daß diese journalistische Breitseite sich gegen niemand anderen richtet als Malenkow, geht daraus hervor, daß im gleichen Artikel von der "Notwendigkeit eines beschleunigten Ausbaues der Schwerindustrie" gesprochen wird (dem Malenkow sich angeblich widersetzt hat).

Das Spiel um Kao Kang

In den acht Monaten seit seiner Machtergreifung hat der energiegeladene erste Parteisekretär Chruschtschow keine Gelegenheit ausgelassen, sich in der inneren und in der äußeren Politik nach vorn zu spielen. Die Frage ist nur, ob er dabei nicht weitergegangen ist, als es die ungeschriebenen Gesetze des "Führerkollektivs" erlauben. Auf ihrer Indien-Reise erinnerten der kugelrunde Chruschtschow und sein knebelbärtiger, etwas mehr auf Dekorum bedachter Begleiter Bulganin ein wenig an Sancho Pansa und Don Quijote. Ritterabenteuer gab es zwar keine zu bestehen, wohl aber gab es Windmühlen in Gestalt der "bösen Kolonialmächte", die sie angreifen konnten. Chruschtschow gab sich die größte Mühe, Asiens Völker zu überzeugen, daß die kolonialen Windmühlen auch heute noch schreckliche Drachen seien. Aber während er auf diese westlichen Windmühlen mit Schimpfworten losging, hatte er die ganze Zeit einen nicht nur eingebildeten Drachen im Sinn: den chinesischen.

Dabei ist es Chruschtschow selbst gewesen, der diesen Drachen, als er noch ein kleines Schlänglein war, an seinem Busen nährte. Hatte er nicht seinerzeit in Peking seinen Segen zu jenem Pakt gegeben, der die Sowjetunion der Kontrolle über die Mandschurei, das mandschurische Ende der sibirischen Eisenbahn und des Hafens Port Arthur beraubte? Hatte er es nicht geschehen lassen, daß Mao Tse Tung den treuesten Freund Moskaus in China, Kao Kang, liquidierte, als dieser auf dem besten Wege war, die Mandschurei nach dem Vorbild der Äußeren Mongolei in einen selbständigen Sowjetstaat zu verwandeln? Kao Kang war Regierungs- und Parteichef in der Mandschurei, in der chinesischen Parteihierarchiestand er bis zu seinem Sturz im Frühjahr 1954 an vierter Stelle! Die Anklage, die Mao gegen ihn erhob, lautete, daß er versucht habe, aus der Mandschurei (Chinas wichtigster Industrieprovinz) ein "Unabhängiges Königreich" zu machen. Für alle, die Kao Kangs enge Beziehungen zu Moskau kannten, war es klar, wer in diesem "Königreich" der eigentliche Herrscher gewesen wäre.

Im Gegensatz zu Molotow, der zusammen mit Stalin das feine Spiel um Kao Kang eingefädelt hatte, versprach sich Chruschtschow mehr von der Freundschaft mit dem ganzen China, als von den Diensten des Separatisten Kao Kang. Heute kann Molotow mit Recht fragen: "Was hat Rußland eigentlich von der chinesischen Freundschaft?" Gewiß hat der große Lenin gesagt: der Weg nach Paris führt über Peking. Aber damit die russischen Bolschewisten diesen Weg gehen können, müssen sie die Schlüssel zu Peking in der Hand haben und nicht die chinesischen Genossen, sonst kann eines Tages der Weg Pekings über Moskau führen.