/ Erzählung von Horst Lange

Draußen, zu beiden Seiten, glitt alles viel zu rasch vorüber, kaum angesehen und aufgefaßt, war es schon wieder vergessen. Die Vielfalt des Sichtbaren war unerschöpflich, die Landschaften drehten sich her und wieder weg und zeigten Bilder, die ganz unglaubhaft waren. Berge schienen zu wandern, Dörfer hoben sich hoch, falteten ihre Gärten und Höfe auseinander und sanken hinter den Wellen von brauner, staubiger Erde zurück in die Vergessenheit; das Wasser leuchtete, Teiche glänzten matt und spiegelten das klare, ungetrübte Licht des Abendhimmels, verborgene Bäche verrieten sich durch ein schwaches Blinken, Flußläufe schnellten sich hinter den Hügeln fort. Wildungen krochen wie borstige, langgestreckte Tiere die Hügel hoch, auf einmal gab es gründlichen Schatten und dumpfes Echo, dann wieder öffnete sich die wechselvolle Weite, und die Dämmerung, in der die Nacht schon vorweggenommen war, blieb zurück.

Wandel und Täuschung, Gewinn und Verlust, Ankunft und Abschied in einem Atem. Die kleinen Stationen brachten den Zug mit ihren Weichen aus dem schnellen, gleichmäßigen Takt; ein anderer Rhythmus, auch der verging nach Sekunden schon, ein ungelesenes Namensschild, eine ungelörte Signalglocke. Die schwere, solide Gestalt des Stationsvorstehers, schon die Schranken wieder hochdrehend, die den Weg hinterm Zug freigaben; ein Gespann mit unruhigen Pferden, die durchsichtigen, steilen Säulen des Abendrauchs über den Dächern und die leere, glattgefahrene Bahn der Chaussee, die mitten ins Herz der Ruhe und des Friedens zu führen schien.

Wenn man hier, im Zuge, sich am Bleibenden und Beständigen halten wollte, mußte man den Himmel betrachten. Der Himmel war klar und unwandelbar – ein Tag verging, eine Nacht kam, ein neuer Tag würde sich entfalten. Es war im voraus bestimmt. Das Ewige hat ein stetes Gleichmaß voller Beruhigung und Trost. Das Licht strahlt noch fort, auch wenn du es nicht mehr erblickst. Du brauchst nicht zu fürchten, daß es jäh erlöschen wird. Es verläßt dich nur, um dir durch seine Abwesenheit die Gewißheit zu geben, daß es wiederkommen wird.

Sie lehnten an der zitternden Holzwand, neben der Schiebetür. Das Glas in den Fenstern klirrte, die Luft schmeckte nach Staub und Rauch. Drinnen, im Abteil, schliefen sie und starrten abwesend ins Leere. Die Leute am Ende des Ganges bemühten sich, die beiden nicht zu stören, und übersahen es, daß das Mädchen verstohlen nach der Hand des Mannes faßte und sie lange festhielt.

Das Abendlicht, das sie blendete, zeigte alles so deutlich, daß jede Bemühung, es verheimlichen zu wollen, unsinnig gewesen wäre. Jeder, der sie eingehend betrachtete, konnte genau erkennen, was mit ihnen war. Sie versuchten, sich nicht zu verraten. Sie bemühten sich, das Ungewöhnliche zu verleugnen. Das Mädchen hatte nach seiner Hand gefaßt, er hatte sie ihr überlassen.

Das Mädchen war schön und viel zu jung für den Ernst des Mannes. Die Geschichte dieser Liebe konnte nicht idyllisch und einfach sein, Amoretten und Grazien schwebten anderwärts, auf gemalten Bildern, in Zonen, die schwer zu erreichen und selbst in Gedanken nicht zu betreten waren. Die Verzauberung aber, der die beiden erlagen, war nicht geringer als jene, welche all die berühmten Paare zueinander gezwungen hatte, deren Namen, wenn man sie nennt, unvergleichliche Schicksale bezeichnen. Eine Leidenschaft, deren Ausgang unwichtig war, ein Ereignis, das kein Gewicht hatte vor den gehäuften Lasten, die der Welt den Atem abdrücken, eine Sehnsucht, die nie erfüllt werden konnte – mehr nicht.