Es gibt Produkte in der Industriewirtschaft, von deren selten in der öffentlichen Diskussion gesprochen wird, deren Sorgen und Probleme nicht auf die Parlamentstische oder vor die Türen der Ministerien gelegt werden und die doch Schlüsselpositionen im Gesamtgefüge einnehmen. Anläßlich der 50 - Jahr-Feier der Verkaufsvereinigung für Teererzeugnisse in Essen wurde wieder einmal ein solcher Fall deutlich. 1,7 Mill. t Steinkohlenrohteer fallen in Westdeutschland jährlich an. Davon gehen über die Verkaufsvereinigung rund 80 v. H. oder 1,4 Mill. t in einem Wert von 210 Mill. DM in 1955 gegen 175 Mill. DM im Vorjahr. Als Mittler zwischen den Kokereien der Ruhr und den Teerdestillationen und auf der anderen Seite den Verbrauchern von Teererzeugnissen steht diese Verkaufsvereinigung in Markt und verfügt über zehn Verarbeitungsbetriebe ihrer Mitglieder, in denen der Rohteer zu Pech, Öl, Naphtalin, Rohanthrazen, Phenol und anderen chemischen Grundstoffen destilliert wird. Allein der Straßenbau nimmt jährlich etwa 320 000 t Spezialteere ab. Hierbei ergeben sich immer neue Entwicklungen zugunsten dauerhafter und verkehrssicherer Teerschichtstraßen. Bei der Aufarbeitung des Rohteers fällt zu etwa 50 v. H. das Pech an, das im wesentlichen als Bindemittel bei der Steinkohlenbrikettfabrikation notwendig ist. Neuerdings wird Pech auch verkokt. Dabei wird Pechkoks zur Herstellung von Anoden benutzt, ferner als Spezialkoks in den Eisengießereien. Rund ein Drittel des destillierten Rohteers entfällt auf Teeröle. 400 000 t sind es im Jahr, von denen etwa 250 000 t als Heizöl verfeuert werden. Einst nahm die Kriegsmarine diese Mengen auf, heute sind die Stahlwerke die besten Kunden.

Neben diesen "großen Brocken" zeigt die Produktionspalette der Steinkohlenteerdestillationen etwa 280 verschiedene Artikel, deren überwiegende Mehrzahl als Vorprodukte in die Chemie wandern, um dort Ausgangsstoff für Arzneien, Pharmazeutika, Farbstoffe und neuerdings für Kunststoffe zu sein. Hier ist die Entwicklung noch in vollem Fluß, Die Ausweitung der Möglichkeiten in der Weiterverarbeitung sind noch nicht übersehbar. Alles in allem nennt man die Industrie rund um den Teer die Industrie der Kohlenwertstoffe – chemisch wie wirtschaftlich ein interessanter Nebenzweig des Ruhrbergbaues, dessen Ertragslage allerdings nicht so ist, daß er die Finanzlage des Bergbaues nennenswert beeinflussen könnte. Wenn auch der Absatz zur Zeit befriedigende Erlöse sichert, so wird Rohteer mit einem Ertragsvolumen von 165 Mill. DM im Jahr oder 2 v. H. des Gesamtwertes der Ruhrkohlenförderung dennoch vom Bergbau als unterbewertet angesehen. Und damit steht die Deutsche Teerprodukten-Vereinigung, am 12. Dezember 1905 mit dem Sitz in Berlin gegründet, praktisch noch vor dem gleichen Problem wie vor fünfzig Jahren: dem Rohteer, wie überhaupt den Kohlenwertstoffen, einen besseren Marktpreis zu verschaffen. -lt.