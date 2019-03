Inhalt Seite 1 — Das wahrhafte Vergnügen von heute Seite 2 Auf einer Seite lesen

Lust an diesem Jahrhundert, so erklärte kürzlich ein gerühmter und verrufener Politiker, habe er erst empfunden, als die Erde unter ihm weggezogen wurde, und ihn ein Ohrensausen befiel, das wie Musik in einer Muschel gewesen wäre. Er hätte, so fuhr er fort, sofort den Entschluß gefaßt, eine neue Partei zu gründen. Eine Partei, so meinte er, die es sich zur Aufgabe machen wird, das einzige wahrhafte Vergnügen dieses XX. Jahrhunderts zu popularisieren. Viele sind seiner "Partei der Fluggäste" beigetreten.

Keine Partei ohne Mitgliedsbeitrag, kein Vergnügen ohne Kasse: Ein Flug von Berlin nach Hamburg kostet etwa fünf Theaterabende, die man mit seiner Frau in Berlin erleben könnte. Ins Theater, so denke ich, ging in Berlin auch Fontane, aber würde er noch so oft ins Theater gegangen sein, trotz seiner Freikarten von der "Vossischen", wenn er mit allem Komfort auf einem atlantischen Tief an die Nordsee hätte Schaukeln können wie auf dem berühmten, nun nicht mehr imaginären Teppich aus "Tausendundeiner Nacht"?

Statt seiner "Wanderungen durch die Mark Brandenburg" hätte Fontane endlich das heute noch nicht geschriebene, von keinem der zahllosen deutschen Verleger vorfinanzierte Buch "Deutschland, aus der Luft gesehen" herausgebracht. Ein Bestseller, der seinen Autor noch sucht.

Aber auch menschliche Qualitäten sind erforderlich. Wer die Luftreise als verkürzte Eisenbahnfahrt betrachtet und sich mit Illustrierten eindeckt, ehe er die fahrbare Treppe besteigt und der Stewardeß zunickt, ist ein armer Mensch. Er übersieht, daß vor der Erfindung des Flugzeugs Könige ihre Königreiche, Dichter ihren Ruhm, Frauen ihre Schönheit und Narren ihre Narrenkappe eingetauscht hätten gegen einen Flug, den wir heute beim nächsten Reisebüro um die Ecke buchen lassen. Es ist ein Verzicht auf das Phantastische, diese nunmehr realisierten Träume in dienstliche Gewohnheiten umzumünzen.

