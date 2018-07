Inhalt Seite 1 — Das Wichtigste der Woche Seite 2 Auf einer Seite lesen

Bonn und Pankow: Wer mit der Bundesrepublik diplomatische Beziehungen unterhalten will, darf keine Beziehungen zu Pankow haben, und wer mit Pankow Beziehungen hat oder sie aufnimmt, muß auf diplomatischen Umgang mit Bonn verzichten, beziehungsweise mit dem Abbruch schon vorhandener Beziehungen rechnen. Dies erklärte Außenminister von Brentano im Anschluß an eine Beratung mit 24 nach Bonn berufenen deutschen Botschaftern und Gesandten. Eine Ausnahme bildet lediglich die Sowjetunion, mit der die Bundesrepublik Botschafter austauschen wird, obwohl in Moskau bereits ein Vertreter Pankows sitzt. Dieses Abgehen von der Regel erklärt die Bundesregierung damit, daß die Sowjetunion die Besatzungsmacht sei. Dieser Umstand „gleiche den Mangel aus, daß Moskau Beziehungen zu Pankow unterhält“. Was geschehen soll, wenn ein Land, an dessen Freundschaft der Bundesrepublik aus wirtschaftlichen oder anderen Gründen gelegen ist, die Warnung Bonns mißachtet, darüber zerbricht man sich vorläufig nicht den Kopf. Von Brentano hofft, die Drohung mit dem Abbruch der Beziehungen werde genügen. Der Kreis der Länder, bei denen eine derartige Warnung oder Drohung einen Sinn haben könnte, ist beschränkt. Alle Satelliten und Bundesgenossen haben bereits Beziehungen zu Pankow, und die Beziehungen zu seinen Verbündeten wie Frankreich, England und den USA wird die Bundesrepublik natürlich in keinem Fall abbrechen. Es kann sich also nur um gewisse Länder „zwischen den Blöcken“, wie zum Beispiel Ägypten und Indien, handeln, mit denen die DDR bereits in regem Handelsverkehr steht.

Wieder Gefangenentransporte: überraschend hat die Sowjetregierung den Heimtransport deutscher Kriegsgefangener wieder aufgenommen. Rund 700 Gefangene sind im Durchgangslager Friedland eingetroffen. Den Gefangenen wurde in Rußland erklärt, sie würden zurückgehalten, weil v. Adenauer seine Verpflichtungen nicht erfüllt habe.

Leichte Entspannung in Berlin: Die Berliner wußten vergangene Woche nicht recht, gegen wen sie eigentlich ihren Ärger richten sollten: gegen Moskau, gegen London oder gegen Bonn. Es stellte sich nämlich heraus, daß die als sowjetische Schikane und Vorbereitung zu einer eventuellen Blockade aufgefaßte Überlassung der Wasserstraßenkontrolle an Pankow schon im Oktober dieses Jahres den Segen der Engländer erhalten hatte und seitdem auch in Bonn bekannt war. Bonn und London erklären, es handle sich um eine geringfügige Konzession, doch die Berliner Zeitungen schreiben, daß derjenige, der Pankow den kleinen Finger reiche, wissen müsse, daß es damit die ganze Hand gäbe.

„Haushalt der Sicherheit“: Ohne Rücksicht auf die Forderungen der SPD und der FDP auf Steuerermäßigung legte Bundesminister Schäffer dem Bundestag einen Rekordhaushalf für 1956/57 in Höhe von 32,5 Milliarden Mark vor. Er nannte ihn einen „Haushalt der Sicherheit“ in Hinblick auf die hohen Rücklagen für zukünftige Rüstungsausgaben. Sie werden 9 Milliarden im Jahr befragen.

Schüsse am See Genezareth: An der bisher verhältnismäßig ruhigen israelisch-syrischen Grenze in es zu heftigen Kämpfen gekommen. Ein israelischer Stoßtrupp überschritt die Demarkationslinie am See Genezareth, tötete 50 Syrierer und machte 30 Gefangene. Syrische Artillerie beschoß die Stellungen der Israelis. In Jerusalem nennt man den Angriff eine Vergeltungsaktion für die Beschießung israelischer Fischer auf dem See Genezareth. Die UNO-Waffenstillstandskommission bedauert den schweren Zwischenfall.