Ein untersetzter Mann mit einer weißen Haarkrone um den hohen Schädel spricht mit ausdrucksvollen Gesten ins Funk-Mikrophon, als ob die Tausende der Zuhörer in Israel, in den arabischen Ländern, in der Welt, direkt vor ihm säßen. Ein Mann mit einer Botschaft spricht. Die kühne Nase sitzt groß über den hartnäckigen, schmalen Lippen. Blaue Augen unter buschigen Brauen fassen die nächste Umgebung mit scharfer Konzentration und sehen gleichzeitig mit Bestimmtheit in die Ferne. David Ben Gurion, Premierminister und Kriegsminister des Staates Israel, wendet, sich über das Radio direkt an Oberst Nasser, den Premierminister Ägyptens, und an die anderen arabischen Führer. Ben Gurion war in diesem Augenblick gerade erst wieder in sein altes Amt zurückgekommen. Einige Monate lang war er Außenminister gewesen, vorher zwei Jahre lang Schafhirte in einer einsamen Siedlung in der wasserlosen Wüstensiedlung Sdeh Boker. ("Felder der Hirten") – zwei Jahre der Sammlung, zwei Jahre körperlicher Arbeit in der tätigen Gemeinschaft junger Siedler.

Während er seine Rede beginnt, nimmt Ben Gurion seine Krawatte ab und stopft sie in die Hosentasche. Er fühlt sich nur im Schillerkragen wirklich wohl, und das Tragen eines steifen Kragens hat er einmal das wirkliche Opfer genannt, das er seinem Volk bringt. Alles, andere ist für ihn Aufgabe, "Sendung"!

In seiner Rundfunkrede schlägt er den arabischen Führern vor, im Interesse ihrer Völker alle Formalitäten zu vergessen. "Premierminister. Nasser, ich biete Ihnen an, Sie an irgendeinem von Ihnen zu bestimmenden Platz zu treffen, Sie und alle anderen arabischen Führer. Wir können uns an einen ründen Tisch setzen, und ich bin überzeugt, wir können in persönlichem Kontakt alle Probleme lösen, die einem dauernden, echten Frieden im Nahen Osten und Mittleren Osten im Wege stehen. Unsere Völker haben genug Opfer gebracht. Krieg löst keine Probleme. Friedliche Zusammenarbeit kann alle Probleme lösen. Ich bitte Sie und lade Sie ein, in persönlichen Besprechungen am Frieden der Welt mitzuarbeiten."

Die arabische Antwort war ein blankes Nein. Von neuem knattern die Maschinengewehre im Kampfgebiet von Ghasa, ein. Bataillon Israelis unternimmt einen Blitzangriff auf eine befestigte Stellung der Ägypter. – In diesen beiden Handlungen steckt das Geheimnis der Persönlichkeit Ben Gurions: der weitsichtige Staatsmann und der hartnäckige Stratege. Ben Gurion will ein Israel, in dem die Ideale der sozialen Gerechtigkeit, des Friedens und der Demokratie verwirklicht werden. Er glaubt an diese Ideale mit der brennenden Leidenschaft eines biblischen Propheten, und er kämpft für sie mit der Strategie und Taktik eines modernen Josuah.

Ben Gurion (damals hieß er David Grün) wurde im Jahre 1884 in Plonsk, Russisch-Polen, als viertes von elf Kindern eines Anwalts geboren. Den 14jährigen schon begeistert der zionistische Traum Theodor Herzls, die Judenfrage durch die Gründung eines Judenstaates in Palästina zu lösen. Im praktischen Sozialismus sah er den Weg zur Erfüllung dieses Traumes.

Er löst die Bindung zu Europa und nimmt den hebräischen Namen Ben Gurion an. Im Jahre 1906 landet der 20jährige in Jaffa im türkischen Palästina, ein Mitglied der sogenannten Zweiten Aliyah ("Welle der nach Israel Hinaufgehenden"). Er schließt sich dort einer der ersten Siedlungsgemeinschaften an, deren Grundgesetz es war, jede Arbeit selber zu tun. Die Eroberung der Arbeit war der erste Schritt des praktischen Zionismus. Die Fellachen arbeiteten unter Sklavenbedingungen. Um den notwendigsten Lebensunterhalt unter primitivsten Verhältnissen selber zu gewinnen, mußte die Konkurrenz mit dieser Sklavenarbeit aufgenommen werden. Es dauerte Jahre, bis die Siedlung sich eine Wasserleitung leisten konnte, und selten gingen die Freunde satt zu Bett, oder richtiger: aufs Feldlager.

Nächst der Eroberung der Arbeit setzte sich Ben Gurion für zwei Schritte ein, die zu Grundpfeilern des modernen Israel wurden: Er bestand mit der Hartnäckigkeit des fanatischen Idealisten auf Hebräisch als der einzigen Umgangssprache und wies alle Argumente für die Wahl einer "Weltsprache" wie Französisch oder Englisch zurück. Der zweite Schritt war es, die jüdischen Siedlungen nicht mehr von bezahlten Arabern bewachen zu lassen, sondern von den Mitgliedern der Siedlung selber. Die arabischen Wächter revoltierten und griffen die Siedlungen an. Es kam zu Kämpfen und Überfällen. Die jüdischen Wächter blieben siegreich, und Ben Gurions Überzeugung hatte sich als richtig erwiesen. Ben Gurion war kein Theoretiker. Wie er einer der ersten war, die zur Arbeit zurückkehrten, so wurde er selber einer der ersten Wächter. Die Organisation dieser Wächter wurde die Zelle, aus der sich später die Hagana (Selbstwehr) entwickelte, die Kerntruppe der geheimen Israeli-Armee, die später, im Jahre 1948, die Araber schlug und den neuen Staat festigte.