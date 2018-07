Partir c’est toujours mourir un peu – im Weggehen ist immer ein bißchen Sterben; darin liegt die menschliche Größe eines Staatsmannes, der zurücktritt, ehe seine Uhr abgelaufen ist. Ein großer Politiker sein, heißt: so viel Macht wie demokratisch vertretbar zu kontrollieren; Macht scheinbar unnötigerweise zu delegieren, läuft einer notwendigen politischen Dynamik zuwider; darin liegt die politische Größe eines Staatsmannes, der erkennt, daß seine Macht ein notwendiger, aber nicht in jedem Falle entscheidender Faktor, staatlichen Lebens ist.

Niemand hat in unserem Jahrhundert eine große politische Partei so lange geführt wie Clement Attlee, der Sanfteste unter den Herrschern, der Genialste unter den Durchschnittsmenschen, der „kleine Mann“ par excellence. Zwanzig Jahre und zwei Monate war er, auf den Tag, Führer der Labour Party‚ als er am Mittwoch, wie so oft in seiner 33jährigen Abgeordnetenzeit, am Londoner Untergrundbahnhof Westminster ausstieg – einer von den Tausenden, die jeden Morgen ins Büro eilen – sich zum Unterhaus begab und dort einer mäßig besuchten Ausschußsitzung seiner Partei, die aus irgendeinem belanglosen Grunde tagte, in einer jener typischen Attlee-Reden, denen jede Brillanz abgeht und die die Langeweile nur durch Kürze vermeiden, seinen Rücktritt mitteilte.

Attlee wird in die englische Nachkriegsgeschichte eingehen als einer der beiden großen alter Männer, die sich überwunden haben, zurückzutreten, ehe ihre Stunde geschlagen hatte – jedenfalls ist das so ungefähr das einzige, was er mit Churchill gemeinsam hat. Die Thronprätendenten der Konservativen Partei haben, alles in allem, sehr viel mehr gehalten, als man sich von ihnen versprochen hatte, solange sie noch im Schatten Churchills standen. Die Labour Party wird Attlee schwer entbehren können, wie jede Partei den bewährten Parteiführer schwer entbehren kann. Aber sie wird an seinem Rücktritt nicht zerbrechen. Auch ohne den großen Alten wird alles weitergehen. Auch er ist nicht unentbehrlich. Es geht immer alles weiter. Für die, die ausscheiden, hat diese Erkenntnis etwas Bedrückendes. Sie hat aber auch etwas Tröstliches... Leo