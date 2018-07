Inhalt Seite 1 — Der Angeklagte kollabiert Seite 2 Auf einer Seite lesen

Anmerkungen zu dem Mordprozeß Müller in Kaiserslautern

Seit mehr als zwei Wochen verhandelt das Schwurgericht in Kaiserslautern gegen den 48jährigen Zahnarzt Dr. Richard Müller aus Otterberg in der Pfalz. Er ist angeklagt, seine Ehefrau Gertrud am Abend des 18. Februar 1954 ermordet und dann in seinem auf einsamer Landstraße parkenden Wagen mit Katalytbenzin verbrannt zu haben. Immer wieder bricht der Angeklagte, der seit mehr als anderthalb Jahren seine Schuldlosigkeit beteuert, physisch zusammen. Seine Kreislaufstörungen, die sich gelegentlich zu Ohnmachtsanfällen steigern, bestimmen das Verhandlungstempo. Und im Gerichtssaal fragt man sich: Ist es mit rechtsstaatlichen Grundsätzen vereinbar, einen Menschen vor den Schranken des Gerichts vielleicht in Lebensgefahr zu bringen?

Freilich mag diese Frage vielen Beobachtern des Prozesses abwegig erscheinen, weil sie von Dr. Müllers Schuld überzeugt sind; und ein Mörder, der nicht geständig ist, muß sich nun einmal gefallen lassen, daß man ihn so lange verhört, wie dies die amtlich bestellten Ärzte für tragbar halten. Und selbst wenn Dr. Müller kein Mörder ist: er hat den Verdacht, der sich gegen ihn richtet, zum großen Teil selbst zu vertreten. Denn den Kriminalbeamten, die ihn an dem ausgebrannten Wrack seines Wagens, neben der verkohlten Leiche seiner Frau, ausfragten, hatte er zunächst erklärt, er habe an jener Stelle gehalten und sei ausgestiegen, um eine verlorene Radkappe zu suchen. Als man ihm später vorhielt, daß die Radkappe frische Kratzspuren von einem Schraubenzieher zeige, gab er zu, daß er sie selbst entfernt hatte. Er brachte darauf die Geschichte von einem Igel vor, den er im Scheine der Scheinwerfer gesehen und seinen Söhnen als Mitbringsel zugedacht habe. Um diesen Igel darin aufzubewahren, habe er die Radkappe abmontiert. Damit war erwiesen, daß er bei seiner ersten Vernehmung gelogen hatte. Ist er am Tode seiner Frau schuldlos, warum blieb er nicht bei der Wahrheit?

Er muß es sich also gefallen lassen, daß man ihn für einen Mörder hält und keine größere Rücksicht auf ihn nimmt, als in der Strafprozeßordnung zwingend vorgeschrieben ist. Das mag als Rechtfertigung für das Verfahren genügen, das man gegenüber dem herzleidenden Dr. Müller anwendet. Aber dürfen wir uns damit begnügen? Wird nicht hier ein Fehler in dem ganzen System unserer Strafgerichtsbarkeit sichtbar, der sich auch in weit weniger „schweren“ Fällen gegen die möglicher- – weise schuldlosen Angeklagten auswirkt?

Unser Strafgesetzbuch, unsere Strafprozeßordnung und unsere Gerichtsverfassung gehen auf hundertjährige Vorbilder zurück; sie spiegeln die von hervorragenden Juristen des 19. Jahrhunderts gewonnenen Erfahrungen und Grundsätze wider, die sich schon vor 1866 im Deutschen Bund durchgesetzt hatten und an denen seit 1878 im Deutschen Reiche nur noch unwesentliche Änderungen vorgenommen worden sind. Die Schwurgerichte, die über Verbrechen gegen das Leben zu entscheiden haben, sind eine Errungenschaft der Revolution von 1848;

Nichts gegen Traditionen auf dem Gebiete der Justiz! Sie sind gewiß notwendig; und es wäre nichts gefährlicher für das Rechtsdenken und die Rechtspflege, Wollte man bei jedem Wechsel des politischen Regimes und bei jedem soziologischen und psychologischen Modewechsel ein völlig neues System der Strafrechtspflege am grünen Tisch entwerfen. Die im Volke tief eingewurzelten Vorstellungen von den einzelnen Verbrechen und ihrer Sühne durch das Gericht sind, selbst wenn sie die Wissenschaft für veraltet hält, nützlicher für die Gemeinschaft als die schönsten modernen Theorien auf diesem Gebiet. Dennoch muß es erlaubt sein, an dem alten Bau der Justiz und gerade an unseren ehrwürdigen Schwurgerichten das eine oder andere behutsam auszubessern.

Gerichte unter Zeitdruck