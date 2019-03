Das Leben des Marcus Tullius Cicero war die Geschichte eines rastlos betriebsamen, fast immer gutwilligen und oft schmerzhaft verbrannten Ehrgeizes. Man war nicht ungestraft Zeitgenosse des alles verdunkelnden Caesar. Ciceros Leben spiegelte in Wort und Tat die sensible Widersprüchlichkeit des Charakters, der zum großen Handeln ebenso fähig war wie zum schmählichen Versagen; eine gar nicht so seltene Mischung, die indessen bei dem großen Redner zum ständigen Anlaß für neue Anstrengungen seines wachen Geistes gedieh und keinen geringen Anteil an seiner schriftstellerischen Genialität hatte. Die Distanz der Jahrhunderte läßt angesichts der Qualitäten und der kaum übersehbaren Nachwirkungen des literarischen Verkes die Mängel in der Persönlichkeit seines Schöpfers gering veranschlagen. Es scheint, als ob Cicero aus einer nur selten überwundenen Diskrepanz von Theorie und Praxis heraus dazu getrieben wurde, sich selbst zu kopieren. Der früh umjubelte "Vater des Vaterlandes" war selbst der erste Ciceronianer, war zuweilen, auch in der Politik, seid eigener Epigone. Schwäche und Größe vertragen sich durchaus. Die Nachwelt steht ratlos vor dem immer singulären Mischungsgeheimnis der Natur und hat doch allen Grund, ihren Dosierungen auf die Spur zu kommen. Es ist das Glück und das Leid, in jedem Fall aber das Vorrecht des historischen Romans, dieses diffizile Geschäft mit Sachkenntnis, Achtung vor der Würde des Gegenstandes und mit Maß im Gebrauch der dichterischen Freiheit zu betreiben. Max Brod war sich über diese Voraussetzungen klar, als er seinen Cicero-Roman schrieb:

Max Brod Armer Cicero. Roman. F. A. Herbig Verlagsbuchhandlung, Berlin-Grunewald 1955, 298 S., 9,80 DM.

Cicero lebte in der entscheidenden Umbruchsepoche des römischen Reiches und war selbst einer ihrer regsamsten, wenn auch nicht glücklichsten Akteure. Die Welt – und Rom war die Welt – schien reif für eine diktatorische Monarchie, deren fälliger Sieg den obstinaten Republikaner als Opfer heischte. Daß diese Ereignisse mit der Epoche zusammenfielen, in der sich eine Zeitenwende mit der Ankunft Christi vorbereitete, mochte Brod dazu verführt haben, dem ruhelosen Dasein Ciceros den Charakter einer ahnungsvoll irrenden Gottsuche zu verleihen und eine seiner Gestalten das gewagte Wort vom "heiligen" Cicero aussprechen zu lassen.

Unter Brods Händen wird jedes Tasten auf den zugleich ehrenwerten und dunklen Wegen der Menschheitsgeschichte zu einer Suche nach dem heiligen Gral. Das gilt in hohem Maße auch für die zweite Hauptfigur des Romans, den Philosophen Antiochus, dessen schwer erkämpfte Weisheit an der Liebe zu zwei Frauen versagt, und der nun, nach dem ergebnislosen Aufenthalt in einer Art von essäischer Abtei Thelema, als meditierender Schatten, als kontemplatives Gegenstück die letzten Lebensjahre des aktiven Cicero begleitet. Es war kein schlechter Griff Brods. diesen als Leiter einer athenischen Philosophenschule und zeitweiligen Lehrer Ciceros bekannten Askaloniten nach Rom umzusiedeln.

Als der Grieche in Tusculum anlangt, hat Cicero soeben seine mit fortschreitenden Jahren immer ungenießbarer gewordene Frau Terentia fortgeschickt und die blutjunge Publilia geheiratet, von der die Geschichte kaum mehr als den Namen weiß. Deshalb hatte Brod hier völlig freie Hand, die er nutzte, um die politische Tragödie des ergrauten Konsulats mit der etwas makabren Tragikomödie einer trüben und übel endenden Altersleidenschaft zu verknüpfen, ja sie teilweise dadurch zu motivieren. Es ist höchst peinlich zu sehen, aber psychologisch durchaus glaubwürdig begründet, wie dieser. Cicero, besessen vom seelischen Exhibitionismus des Alters, mit offenen Augen dem Grab seiner späten Liebe zueilt, weil er seinem erwartungsfrohen, mehr trieb- als tugendhaften Weibchen alle Illusionen über sich selbst nimmt. Dabei spiegelt er sich vor, es geschehe aus jener reinen Wahrheitsliebe heraus, deren jeder vom platonischen Eros Durchdrungene zu seiner Läuterung bedarf. Cicero übersieht, daß auch seine unzerstörbaren Qualitäten dieser herbstlichen Selbstentblätterung nicht standhalten. Die grausamste Demütigung ist erforderlich, um ihn wieder sich selbst zurückzugeben. Publilia verläßt ihn und sucht in der brünstigen Atmosphäre dionysischer Mysterien Entschädigung für ihre enttäuschten Hoffnungen. Es sind die Iden des März, der Tag der Ermordung Caesars. Aus der bittersten Erfahrung des Herzens gewinnt Cicero die Kraft, ein schon fast verfehltes Leben mit der exemplarischen Tat und der Konsequenz eines würdevollen Todes abzuschließen; es ist der republikanisch-stoische Heroismus Catos, der auch in dem Roman eine wirkungsvolle leitmotivische Rolle spielt. Das fromme Wort aber: "In der Liebe ausharren und liebend den Tod aushalten – etwas Stärkeres als das gibt es nicht", dieses Wort, das Cicero am Vorabend seines Todes sokratisch-gelassen von sich gibt, das glaubt man vielleicht dem Autor, seinem Cicero glaubt man es nicht.

Der "Arme Cicero" ist ein historischer Roman mit einer hochgespannten Intention, die verwirklicht, und mit einer massiven Moral, die zu deutlich herausgekehrt wurde. Erich Köhler