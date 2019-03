Habt ihr nicht den kleinen John gesehn? In der Menschenmenge kam er ins Gedränge; denkt euch nur den Schreck: der kleine John war weg ..." Die diesen alten Schlager in so neuer Variante sangen, müssen sich einen weiteren Vers einfallen lassen: Otto John ist wieder da. Fürwahr, eine Weihnachstüberraschung für alle, insbesondere für den John-Ausschuß, für Minister Schröder, dessen Wort "John ward entführt" noch in guter Erinnerung ist, und für die Verfassungsschutzämter, die ihn so lange entbehren mußten.

Weiß man, warum er ging? Weiß man, warum er wiederkehrte? Wenn er sagt: "Ich ward entführt, und Wohlgemuth gab mir die Entführungsspritze", darf man ihm denn so wohlgemut trauen? Es weihnachtet, und John hat gewiß viele Nüsse zum Knacken mitgebracht. Wir wollen die Sache nicht so wichtig nehmen. Denn: Lächerlichkeit tötet. In der ganzen Welt. Hoffentlich diesmal auch in Deutschland.

Dies kommt freilich noch hinzu: Wann kommt Schmidt-Wittmack wieder?

Er wird kommen, wenn er hört, daß Otto John wirklich die öffentlich ausgelobte Summe von einer halben Million DM für die Aufklärung seines Falles ausgezahlt erhält. Jetzt endlich wissen wir, daß Schäffer mit Recht Reserven für unerwartete Ausgaben in seinem Budget bereitgestellt hat. Auch für unsere Frühheimkehrer sollte ausreichend gesorgt werden... M