W. L., Ansbach

Nachdem das bayrische Staatsministerium für Unterricht und Kultus im Jahre 1947 den bayrischen Lehrkräften den „Prügel-Erlaß“ in die Hand gab, mehren sich in erschreckendem Maße die Fälle, wo Jugendliche in einer Art und Weise „körperlich gezüchtigt“ werden, daß die Staatsanwaltschaft eingreifen muß.

Unter Punkt 2 dieses Erlasses aus der Feder des damaligen Kultusministers Dr. Alois Hundhammer heißt es:

...die körperliche Züchtigung ist nur anzuwenden, wenn alle anderen Erziehungsmittel versagt haben ..., sie ist nur gestattet zur Aufrechterhaltung der Disziplin, bei schweren Verfehlungen, grober Unbotmäßigkeit oder Roheit, aber nicht wegen mangelnder Leistungen ...

Wie sich der Reg.-Baurat Dipl.-Ing. Albert Dehne die „Aufrechterhaltung der Disziplin“ vorgestellt hat, erzählen schon seit langem die Schüler der Maschinenbaufachschule in Ansbach ihren Eltyern, die entsetzt zur Polizei gelaufen sind und Anzeige erstattet haben. Schon jahrelang wußten die Eltern, daß ihre Jungen vom Direktor wegen harmlosester Vergehen oder Unaufmerksamkeiten derart „gezüchtigt“ wurden, daß die also Gemaßregelten die Spuren dieser „Disziplinaufrechterhaltung“ mit nach Hause brachten. Einige Schüler wurden ins Krankenhaus eingeliefert.

Nachdem im März 1955, wegen eines Vorfalls aus dem Sommer 1952, die Kriminalpolizei nachhaltig bemüht worden war, kam der Stein ins Rollen. Damals hatte Direktor Dehne im Direktoriat, vor den Augen der ängstlichen Mutter, einen Schüler wegen schlechter Leistung derart „gezüchtigt“, daß dieser ohnmächtig zusammengebrochen war. Aber erst heute entschloß sich Oberreg.-Rat Dr. Egbert Paul von der Regierung Mittelfranken zu der Erklärung, daß Direktor Dehne mit sofortiger Wirkung seines Dienstes enthoben sei.

Erst als die Staatsanwaltschaft hinter die Vorgänge auf der Maschinenbaufachschule Ansbach gekommen war, wurde Direktor Dehne auch für die Schulbehörde untragbar. Der Ausschuß des Bezirksverbandes Mittelfranken hatte aber schon lange vorher von den Anschuldigungen gegen den Schulleiter gewußt, weswegen man auch vorsorglich beschlossen hatte, Dehne bei Eingang der Anklageschrift seines Dienstes zu entheben und ihn vorübergehend bei der Verwaltung der mittelfränkischen Anstalten zu beschäftigen. Durch diese unglaubliche Verzögerungstaktik hatte man dem Direktor Gelegenheit gegeben, ihn belastende Schüler moralisch unter Druck zu setzen. Wie aus der Anklageschrift hervorgeht, hat Herr Direktor auch von dieser Gelegenheit Gebrauch gemacht. Er hat mit Herauswurf aus der Schule, mit Anzeigen wegen Verleumdung und falscher Anschuldigung und mit einer Benachrichtigung der Arbeitgeber in der gesamten Bundesrepublik gedroht,

Die Elternschaft in Ansbach kämpfte drei Jahre lang erfolglos gegen diesen Berufsschuldireketor, der heute, mit einem ärztlichen Attest gewappnet, als „vorläufig arbeitsunfähig“ auf Kosten der Steuerzahler dem Prozeßbeginn bei der Jugendstrafkammer des Landgerichts Ansbach, im Januar oder Februar 1956, entgegensieht.