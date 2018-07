Die Deutscher Eisenhandel AG, Berlin, legt der oHV am 16. Dezember die Abschlüsse für die Geschäftsjahre 1951 bis 1954 vor. Sie spiegeln deutlich die Schwierigkeiten eines Unternehmens wider, das durch den Kriegsausgang und die folgenden Enteignungen im jetzt polnisch verwalteten Gebiet und in der Sowjetzone gefährliche Substanzverluste erlitten hat. Gehörten dem Konzern bis zur Kapitulation über 80 Gesellschaften an, so ist die Zahl der aktiven Firmen bis auf 20 zurückgegangen, zu denen nach der Sitzverlegung aus dem Osten zwei Firmen kommen, die noch ohne Geschäftsverkehr sind. Unter den reaktivierten Beteiligungen befinden sich u. a. die Ravens Stahl AG, Berlin (StK 1,2 Mill. DM), vormals Ravenéscher Eisenhandel und Eisenbau GmbH, Berlin (StK 1,0 Mill. DM), die Walzeisen- und Metallhandel. AG, Berlin-Hamburg (StK 1,0 Mill. DM), die Mitteldeutsche Eisen-Handelsges. Carl Delius und Franz Ruthe GmbH, Hannover (StK 1,0 Mill. DM) und als einziger verarbeitender Betrieb die Dellschau Stahlbau GmbH, Berlin (StK 0,3 Mill. DM).

Die verspätete Vorlage der Bilanzen ist die Folge eines Steuerstreites über die Saldierung der unversteuert eingegangenen Beteiligungserträgnisse. Dieser Streit ist inzwischen nach Ansicht der Geschäftsleitung durch eine Reihe von Grundsatzurteilen zugunsten des Konzerns entschieden. Der in den ersten Nachkriegsbilanzen mit über 13,5 Mill. RM ausgewiesene Verlust an Ostbesitz ist inzwischen bis auf Merkposten abgeschrieben. Nach der Kapitalumstellung im Verhältnis 10 : 4 beträgt das AK unverändert 7,2 Mill. DM. Über die Kapitalverteilung bestehen wegen der langen Frist seit der letzten HV keine genauen Vorstellungen, jedoch soll der Anteil der Flick-Gruppe, die vor dem Kriege über die Majorität verfügte, inzwischen auf eine Sperrminorität von etwas. über 30 v. H. zurückgegangen sein. Den gesamten Besitz der Großaktionäre beziffert die Geschäftsleitung z.Z. auf nicht mehr als die Hälfte des Aktienkapitals,

Da ein großer Teil der Konzerngesellschaften in Berlin gelegen ist, waren zur Ingangsetzung des Geschäftes besonders hohe Neuinvestitionen erforderlich, die 1950 bis 1954 fast 4,9 Mill. DM erforderten, wovon auf Abgänge und Abschreibungen über 2,6 Mill. DM entfielen. Die gesamten Anlagen des Konzerns hatten am Jahresultimo 1954 einen Wert von über 5,9 Mill. DM. Trotz der hohen steuerlichen Belastung, die von 1950. bis 1954 über 6,2 Mill. DM ausmachte, ist es dem Unternehmen gelungen, den Verlustvortrag von 1,43 Mill. DM Ende 1950 bis auf 0.53 Mill. DM Ende 1954 abzubauen. Für das laufende Geschäftsjahr kündigt der Vorstand die Tilgung des Restverlustes an; die Wiederaufnahme der Dividendenzahlung ist jedoch nicht vor 1956 zu erwarten.

Dieser günstigen Entwicklung ist zweifellos die allgemeine Konjunktur zugutegekommen, wodurch die Umsätze von knapp 35 Mill. DM in 1950 auf fast 95 Mill. DM in 1954 stiegen und in diesen fünf Jahren insgesamt 315 Mill. DM überschritten. In der Bilanz für 1954, die mit einer Summe von 12,8 Mill. DM abschließt, stehen unter den Aktiven die Forderungen an abhängige Unternehmungen mit fast 5,5 Mill. DM zu Buch, davon allein die Forderungen aus Warenlieferungen mit über 3,0. Bei den Passiven fällt die niedrige gesetzliche Rücklage von 0,058 auf, wogegen die Rückstellungen mit 0,67 bewertet sind. Die Warenschulden sind mit 3,5 Mill. DM, die Bankschulden mit 1,15 Mill. DM ausgewiesen, von denen allein 0,9 Mill. DM auf langfristige Kredite aus Gegenwertmitteln für Investitionen und Läger in Westberlin entfallen. Insgesamt ergibt sich ein Bilanzbild, das die optimistische Beurteilung der näheren Zukunft berechtigt erscheinen läßt. G. G.

Die Verwaltung der TH. Goldschmidt AG, chemische Fabriken in Essen, teilten im Anschluß an eine AR-Sitzung mit, daß für 1955 mit einer auf 8 v. H. (1. V. 6) erhöhten Dividende zu rechnen sei. Der Vorstand der Gesellschaft berichtete dem AR, daß der planmäßige Auf- und Ausbau des Unternehmens einschl. der Tochtergesellschaft und Beteiligungen im laufenden Geschäftsjahr Fortschritte gemacht habe. Die Umsätze haben ihre steigende Tendenz beibehalten. Die Durchführung des eingeleiteten Investitionsprogramms werde die Mittel der Gesellschaft auch – in den nächsten Jahren noch stark in Anspruch nehmen.