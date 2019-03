In der Sprache unserer Zeit würde eine börsenmäßige Auskunft über Pietro Aretino wahrscheinlich lauten: "Gefragter wird verschieden beurteilt. Diese vorsichtige Formulierung ließe trotz oder gar infolge ihrer lapidaren Kürze alle Möglichkeiten zur Beurteilung einer Persönlichkeit offen. So fühlt man sich in Anbetracht des mehr als zweifelhaften Ruhmes, den Aretino als geschichtlicher Charakter genießt, auch als Rezensent in einer Art "Igelstellung", wie sie seriöse Kaufleute gegenüber windigen Geschäftemachern einzunehmen pflegen.

Aber Sympathie oder Antipathie sind subjektive Empfindungen; wenn ein Autor einen Roman über Pietro Aretino schreibt, wird er seine bestimmte Absicht haben. Er kann ihn als den ersten großen Journalisten vor Erfindung der Presse darstellen, oder als den Dichter der "Kurtisanengespräche" feiern, sein ans Kriminelle grenzendes Erpressertum zu einer erregenden Story ausweiten. Wie er’s aber auch anfängt: niemals wird der Autor darum herumkommen, dem Zeitkolorit Genüge zu tun, denn so eine zwielichtige Persönlichkeit wie Pietro Aretino kann nur aus den geschichtlichen Zusammenhängen, verstanden werden.

Michelangelo und der "göttliche" Raffael waren seine Zeitgenossen; als armer – wie man heute sagen würde: "Halbstarker" – kommt er, der Plebejer, aus der unbedeutenden Heimatstadt Arezzo, von der sich sein Name ableitet, ins große Rom; dort gelingt es ihm, das Vertrauen des genußsüchtigen Papstes Leo X. zu gewinnen, und damit beginnt seine große Karriere. Er steigt auf, wird mächtig, und ist als gefürchteter Pamphletist schon bald einer der einflußreichsten Männer jener Zeit. Er ist eine echte Renaissance-Persönlichkeit, maßlos und geistvoll zugleich; so erscheint er dem Leser des Romans von

Gustav Regler: "Aretino. Freund der Frauen, Feind der Fürsten." (Scherz & Goverts, Stuttgart 1955) 470 S., 16,80 DM.

Regler, 1898 geboren, Emigrant, Kämpfer im spanischen Bürgerkrieg gegen Franco, dann Abenteurer in Mexiko, neuerdings in Worpswede ansässig, wurde Einsicht in die vatikanischen Archive gestattet. Dennoch bleibt schwer erkennbar, inwieweit Reglers Aretino-Bild historisch dokumentiert ist; indem er ihn als "Freund der Frauen" und "Feind der Fürsten" vorstellt, legt er die Hauptgewichte auf erotisches und politisches Gebiet, die zwar manchmal, aber durchaus nicht immer Berührung haben, und betont – wie es scheint – das erotische Moment besonders.

Aber selbst über delikate Situationen ist der Schriftsteller Gustav Regler Meister: sie dienen ihm dazu, ein Gesamtbild der Zeit sichtbar zu machen, die – obschon sie ihren Höhepunkt schon überschritten hat – noch im Zerfall großartig scheint, während doch von Norden her die neue Lehre des Reformators die Welt von Tag zu Tag mehr beunruhigt. Luther selbst wird niemals zur handelnden Person in diesem Roman; aber er steht hinter dem Ganzen wie ein großer Schatten.

Die Frage, was ist im einzelnen historisch, was ist Erfindung, tritt zurück angesichts der Gelungenheit dieses Zeitgemäldes im Roman, der mit einer hinreißenden Kühnheit geschrieben, eine glühende Vorstellung der von inneren und äußeren Kämpfen zerrissenen, geschichtsträchtigen Renaissance gibt. Christian Otto Frenzel