Dd., Frankfurt

Unter den 27 Toten, die aus den Trümmern des am 7. Dezember um 5.37 Uhr eingestürzten Miethauses Kölner Straße 14 geborgen wurden, ist auch der Architekt und Besitzer des Hauses, der 58jährige Karpathendeutsche Mathias Stenczel. Sein zwölfjähriger Sohn Andreas, der fast unverletzt unter einem Betonklotz hervorgezogen wurde, ist der einzige Überlebende der sechsköpfigen Familie. – Davongekommen ist auch das ungarische Ehepaar Istvan und Eve Szeles, das im dritten Stock wohnte. Istvan ist stellvertretender Leiter der ungarischen Handelsmission. In einem Interview mit der Frankfurter „Nachtausgabe“ erklärte er: „Ich habe keinen Sprengstoff gelagert. Ich hatte gar keinen Keller. Außerdem beschäftige ich mich nur mit Außenhandel und nicht mit Politik.“

Auch von Mathias Stenczel darf man annehmen, daß er keinen Sprengstoff besaß. Jedoch hat man seinen Bekannten, den slowakischen Exilpolitiker Matus Cermak, im Juli in München mit Sprengstoff umgebracht, der aus Frankfurt kam. Stenczel unterstützte das slowakische Komitee gelegentlich mit Geldzuwendungen. – So wohnten in dem Frankfurter Neubau gleich zwei Familien, die als Attentatsopfer in Frage kommen – als Attentäter wohl kaum, denn der Tod hätte ebensogut eine andere Wahl zwischen Stenczel und Szeles treffen können.

Um Gas in dieses Gebäude zu leiten, das noch nicht an das Versorgungsnetz angeschlossen war, konnte man einen unter dem Bürgersteig liegenden Hauptsperriegel öffnen und dann im Keller den Verschluß eines „toten“ Rohrstutzens abschrauben. Das ist wohl geschehen. Es erhebt sich die Frage, ob einer der Hausbewohner heimlich Gas abgezapft hat. Das ist unwahrscheinlich; jeder Mieter hatte 5000 Mark Baukostenzuschuß gezahlt. Man kochte elektrisch. Kein Mieter war so arm, daß er bereits 36 Stunden nach dem Einzug auf die Idee gekommen wäre, heimlich im Keller einen Gaskocher anzuschließen, um auf diese umständliche Weise ein. paar Pfennige zu sparen...

Vielleicht wurde das im Keller angereicherte Gasluftgemisch entzündet, als die 48jährige Frau Elisabeth Oppermann mit Eimer und Schlüsselbund die Kellertreppe hinabstieg und das Licht einschaltete. Einige Kubikmeter Gas müßten Während der Nacht ausgeströmt sein, um den für eine solche Explosion erforderlichen 9,8prozentigen Leuchtgasgehalt der Luft zu erzeugen. Für die Main-Gaswerke könnte eine Ehrenrettung in dem Nachweis liegen, daß es sich doch um ein Attentat handelte. Das Bundeskriminalamt aber sollte die Akten erst schließen, wenn die Mörder von Matus Cermak gefunden sind.