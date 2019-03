Inhalt Seite 1 — Englands dickes Fell Seite 2 Auf einer Seite lesen

London, im Dezember

Die unfreundlichen Bemerkungen über England, mit denen die Sowjethöchsten ihre Asientour gespickt haben, sind hier von den einen verärgert, von den anderen amüsiert aufgenommen worden. Nirgendwo an verantwortlicher Stelle hat man aber bisher ernsthaft erwogen, den Frühlingsbesuch von Bulganin und Chruschtschow in London daraufhin abzusagen.

Gewiß waren die Bemerkungen der Sowjetführer für die britische Regierung nicht nur eine Quelle der Heiterkeit wie für die Karikaturisten. Sie verdienten einige Aufmerksamkeit als Zeugnisse russischer Motive und Pläne und sie ließen auch gewisse Rückschlüsse auf die öffentliche Meinung in Indien zu.

Sicher hat sich auch die Haltung der britischen Regierung gegenüber den Sowjets durch die Indientour etwas verschoben. Nach der vorletzten Genfer Konferenz schien es so, als ob Rußland nicht nur keinen Krieg wollte, sondern auch bereit wäre, ohne Beschimpfungen auszukommen. Die letzte Genfer Konferenz deutete dann schon wieder auf eine schärfere Form koexistenzieller Auseinandersetzungen hin. Und jetzt, nach der Bulganin-Chruschtschow-Reise durch Indien und Burma, scheinen wir wieder in das Stadium wilder Schimpfkanonaden eingetreten zu sein.

Sir Winston Churchill erklärte in der ersten größeren politischen Rede, die er nach seinem Rücktritt gehalten hat, die Indienfahrt der Russen habe ein "überraschendes Schauspiel" geboten, und er fügte hinzu, daß er keine Zweifel habe, die britische Regierung werde dem sehr sorgfältig nachgehen, ehe sie es zuließe, daß sich ein ähnliches Schauspiel, mit den nötigen Variationen, in England wiederholen könnte. Einige Kommentatoren haben aus diesen Worten einen Vorwurf gegen die Regierung herausgehört.

Vor allem zweierlei spricht dagegen, die Einladung an die Sowjetführer jetzt noch wieder zurückzunehmen: Großbritannien möchte nicht der erste sein, der den vielzitierten "friedlichen Austausch zwischen Ost und West" abbricht; und die britische Regierung hat wenig Lust, sich die endlosen Propagandareden anzuhören, die einer solchen Absage zweifellos folgen würden. Sie hofft vielmehr, anläßlich dieses Besuches manches über die Sowjets und ihre Absichten zu erfahren.

Eine offizielle Maßnahme ist inzwischen öffentlich bekanntgegeben worden: Das Foreign Office hat einen seiner Angehörigen, der Bulgan in "durch und durch einen Heuchler" genannt hat, in die Wüste geschickt. Die Zeitungen haben im allgemeinen für diesen Mann Partei ergriffen und geschrieben, es wäre ihnen lieber gewesen, wenn der Premierminister selber so etwas gesagt hätte. Die britische Regierung hat jedoch offensichtlich im Augenblick nicht die Absicht, sich auf irgendwelche heftigen Auseinandersetzungen mit dem Osten einzulassen, solange die Provokationen nicht noch stärker werden. Der arme Mann im Foreign Office mußte deshalb als Sündenbock herhalten.