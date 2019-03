L. d., München

Den Titel entnehmen wir einer Erklärung, die der bayrische Innenminister Dr. August Geiselhöringer mit tief grollender Löwenbräustimme über den Bayrischen Rundfunk abgab. Am Anfang der Sendung "Politik aus erster Hand" wurde durch den Ansager besonders hervorgehoben, daß "die Verantwortung für die ungewöhnlich scharfen Formulierungen des Herrn Staatsministers von ihm selber getragen werden müsse" – eine Ansage, wie man sie von einem Rundfunksprecher in dieser Form noch nie gehört hatte. Was dann folgte, war in der Tat ungewöhnlich, denn beginnend damit, daß "diese parteipolitische Schlammarbeit um die Spielbanken von der CSU inszeniert worden sei, sprach der Herr Innenminister den außerbayrischen Zeitungen das Recht ab, sich um bayrische Familienangelegenheiten zu kümmern.

Er erklärte weiter, daß er, der nicht mehr sonderlich von Ehrgeiz geplagt sei, so lange auf seinem Ministersessel sitzenbleiben werde, wie er es für richtig erachte. Fürwahr, eine Rundfunkansprache, die sich hören ließ. Wenn der bayrische Innenminister angesichts der bisher hinreichend bekanntgewordenen Vorkommnisse um die Konzession bei den bayerischen Spielbanken heute von einem "lächerlichen Spielbankrummel" spricht, wenn er im Brustton der Überzeugung heute noch von "offenen und sauberen Tatsachen" redet, wobei er wohl auch die Übergabe eines Sparkassenbuches auf einer Herrentoilette meint, wenn er all das als harmlose Vorgänge gegenüber vielen anderen Dingen im politischen Leben hinstellt, dann ist es nicht so, wie der Herr Minister meint, daß "der CSU-Abgeordnete Dr. Hanauer (ein Mitglied des Untersuchungsausschusses, das inzwischen Strafantrag gegen den Herrn Minister gestellt hat) seine Immunität strapaziert", sondern der Herr Minister strapaziert das Vertrauen seiner Wähler.

Mancher Hörer wird sich verzweifelnd gefragt haben, was denn nun eigentlich die Aufgabe eines bayrischen Innenministers ist: einen parlamentarischen Untersuchungsausschuß als "heuchlerische Verleumder" hinzustellen, oder zu klären, wer der Spielbankenkonzessionär Simon Gembicki ist. Um diese Klärung und um einen bestimmten Bericht beim Verfassungsschutz aber bemühte man sich die ganze vergangene Woche vergeblich, weil der Herr Innenminister sich mit Händen und Füßen dagegen wehrt, daß der Leiter des Verfassungsschutzamtes, Martin Riedmayer, vor dem Ausschuß zur Aussage erscheint.

"Das ist ein Inquisitionstribunal", wetterte der stellvertretende Ministerpräsident und Landesvorsitzende der Bayernpartei, Prof. Dr. Josef Baumgartner. Schon einmal hatte er unter Eid ausgesagt. Leider deckte sich die Aussage nicht mit der ebenfalls unter Eid gemachten Erklärung seines ehemaligen Parteifreundes Egid Sauckel. Eine erschütternde Situation, wobei nebenbei verlautete, daß der Abgeordnete Sauckel auch noch in ein anderes Verfahren verwickelt sei, in dem er der Falschbeurkundung im Amt und des Meineids bezichtigt wird.

Nachdem nun der bayrische Innenminister Dr. August Geiselhöringer (BP) in seiner "ungewöhnlichen" Rundfunkansprache an die "lieben bayrischen Landsleute" die überparteiliche Arbeit des parlamentarischen Untersuchungsausschusses mit parteipolitischer Polemik derart angegriffen hat, ist zu erwarten, daß vor unseren Augen eine politische. Schlammspritzerei beginnen wird, bei der die ohnehin schon stark in Mitleidenschaft gezogenen bayrischen Koalitionsbeziehungen einer Belastungsprobe ausgesetzt werden, die vielleicht über das zu ertragende Maß hinausgeht, so ehrlich auch Bayerns Ministerpräsident Hoegner das bedauert.