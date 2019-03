M. A., Karachi, im Dezember

Als größte Schwierigkeit, die dem Zustandekommen geregelter Exporte nach Pakistan entgegensteht, wird von deutscher und auch von pakistanischer Seite die überaus enge Lizenzvergebung angesehen, mit der die pakistanische Regierung die Einfuhren seit Jahren erheblich gedrosselt hat. Seit dem Inkrafttreten des Colombo-Planes hegen die hiesigen Importeure zwar wieder Hoffnungen auf gesteigerte Einfuhren und somit großzügigere Lizenzerteilungen, ob sich aber dieser Investierungsplan auch für den deutschen Handel wesentlich bemerkbar machen wird, dürfte fraglich sein. Dennoch sind, im Gegensatz zu den Importen aus Pakistan, die deutschen Exporte in den letzten Jahren angestiegen.

Während im Geschäftsjahr 1952/53 die Einfuhren aus Deutschland einen Wert von 76,7 Mill. DM betrugen, werden sie für die Zeit von Juli 1954 bis Juni 1955 amtlich mit 124 Mill. DM angegeben. Dabei stehen elektrotechnische Erzeugnisse für fast 35 Mill. DM an der Spitze, gefolgt von Maschinen für die Spinnstoff- und Lederwarenindustrie für 14,5 Mill. DM. Andere Maschinen wurden für 13,2 Mill. DM eingeführt.

Bei der Spinnstoffindustrie gibt es übrigens ein Wettrennen mit den billigeren japanischen Maschinen, denen die deutschen mit besserer Qualität gegenüberstehen. Der Pakistaner achtet jedoch zu oft auf den Preis, weil er mit seinen beschränkten Devisen haushalten muß. Ein halboffizieller deutscher Wirtschaftsvertreter, der sich im Sommer einige Monate hier aufhielt, um die Möglichkeit weiterer Spinnstoffmaschinenexporte zu studieren, kehrte resigniert wieder um, ohne hinter das Geheimnis der japanischen Preiskalkulation zu kommen. Sie ist nicht nur auf die billigere Lebensweise und daher geringeren Löhne des japanischen Arbeiters zurückzuführen, sondern liegt im wesentlichen in der vereinfachten Konstruktion und einheitlichen Normierung der Maschinen.

Bisher ist es nur drei deutschen Firmen gelungen, in Pakistan wirklich selbst Fuß zu fassen, und zwar handelt es sich um die eigene Niederlage von Siemens, die von hier aus auch Aufträge in Afghanistan (in Kabul entsteht ein Großkraftwerk) bearbeitet. Die Hamburger Firma Dralle hat Herstellungslizenzen vergeben und profitiert ganz gut dabei. Ferner werden Blaupunkt-Radios jetzt auch in Pakistan hergestellt, wofür die Einzelteile aus Deutschland kommen und die Montage hier vorgenommen wird. Alle übrigen deutschen Firmen exportieren entweder direkt an den pakistanischen Großhändler oder haben, was meistens der Fall ist, pakistanische Einfuhragenturen mit ihrer Vertretung beauftragt.