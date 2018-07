Der erste Spatenstich zu dem heute modernsten Feineisenwerk des Kontinents erfolgte am 17. März 1954 auf dem Gelände der Klöckner-Hüttenwerk Haspe AG in Hagen-Haspe. Ein Jahr später drehten sich die ersten Motoren einer neuen Feineisenstraße im Mai erfolgten die ersten Versuchswalzungen und heute läuft eine Automatik-Anlage fehlerlos, mit größter Präzision und Produktionsgeschwindigkeiten von 36 Stundenkilometern fast ohne Geräusche in faszinierender Weise. Wenn der Drahtteil der neuen Anlage mit Produktionsgeschwindigkeiten bis zu 100 Stundenkilometern fertiggestellt ist, kann Klöckner eine Kapazität von 25 000 t zu feinem Eisen verwalzen und damit einen großen Teil der Rohstahlproduktion von Haspe von monatlich 75 000 bis höchstens 85 000 t in begehrtesten Sortimenten auf den Markt bringen.

Das Bestechendste an der mit 50 Mill. DM Gesamtaufwand von der Schlodmann AG und Brown Boveri & Cie, Mannheim, gemeinsam errichteten Feineisenstraße ist die Vollautomatik. 700 Motoren werden von fünf Steuerstanden aus dirigiert, in denen je ein Mann sitzt. Je Schicht sind an der Produktion 60 Mann beteiligt, die praktisch nur den Ablauf beobachten und deren Arbeit in manueller Hinsicht eigentlich erst dann beginnt, wenn die Maschine einen Fehler macht. Die schwerste Arbeit ist fast spielend leicht geworden, die Akkordzuschläge erarbeiten die Maschinen.

Mit der Automatisierung ist die Pro-Kopf-Leistung von 60 t im Monat bei der alten Straße auf 130 t herauf geschnellt. Darin liegt wirtschaftliche Musik, vor allem angesichts der turbulenten Lohnpolitik der Gewerkschaft ten mit ihren kurzfristigen Unsicherheitsfaktoren. Andererseits aber erfordert, die Elektroanlage beträchtliche Finanzmittel. Das Verhältnis ist so, daß rund je 25 Mill. DM auf den Maschinenteil und auf den Elektroteil entfallen. Doch das Arbeiten in solchen Anlagen macht Freude, und wir glauben, daß das Automatiksystem einen unaufhaltsamen Vormarsch durch die deutsche Industriewirtschaft machen wird.

Hinzu kommt, daß die vollautomatischen Produktionen eine wesentlich gleichmäßigere und bessere Qualität aufweisen, als es bisher möglich war, ferner daß der Mattrialausschuß auf ein Minimum beschränkt und das Volumen der verkaufsfähigen Ware auf ein Maximum gebracht wird. In Deutschland ist die Vollautomatisierung der Betriebe ganz jungen Datums. Die deutsche Elektroindustrie ist erst seit etwa zwei Jahren in der Lage, durchgereifte Konstruktionen und Apparaturen zu eirichten. Insofern hat sich auch bei Klöckner die jahrelange Verzögerung des alliierten Permits zum Aufbau einer neuen Straße segensreich ausgewirkt. Denn nun ist wirklich etwas ganz Neues auf die Beine gestellt worden, was noch aus einem anderen Grunde für dieses Hüttenwerk am Rande des Bergischen Landes von besonderer Wichtigkeit ist. Haspe gehört zu den „trockenen Werken“, d. h. zu denen, die weder ihre Kohle noch ihr Erz, weder ihren Schrott noch ihren Kalkstein auf den Wasserwege beziehen können und die ihre Produkte z. T. per Eisenbahn, zum größeren Teil aber auch mit der Achse über die Straße verfrachten müssen. Was das für die Kostenrechnung bedeutet; braucht nicht gesondert dargestellt zu werden. Auch hier gilt der Erfahrungssatz,daß trockene Werke im Vergleich zu den „nassen“ mit 5 bis 6 v. H. höheren Einstandskosten rechnen müssen; Es bedarf also anderer Vorteile und Vorsprünge, wenn man im Konkurrenzkampf bestehen will. Rlt.