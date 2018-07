In regelmäßigen Abständen erklärt bald diese, bald jene Stadt, der jeweils größte Flugplatz Europas werden zu wollen. Dahinter stehen dann gleich Aufbaupläne in den Größenordnungen zwischen 20 und 60 Mill. DM, die die Landesminister oder Stadtväter auszugeben bereit sind: es sind ja nicht ihre eigenen, sondern „nur“ der Steuerzahler Gelder. Als vor kurzem auch der Wirtschaftsminister Nordrhein-Westfalens in seiner Eigenschaft als Verkehrsminister ankündigte, Düsseldorf-Lohausen würde zum größten Flugplatz Europas mit einer Stundenfrequenz (in der Fluggästeabfertigung) von 5000 Menschen werden, und er, Middelhauve, den „Mut des Mamelucken“ hätte, „diese Pläne zu realisieren“, schüttelte man nur den Kopf. Die Fluggäste, die heute schon Lohausen frequentieren (und nicht mit Chauffeurlimousinen ankommen und abfahren), würden sich freuen, wenn wenigstens für einige hunderttausend DM ein überdachter und bewachter Parkplatz gebaut würde. Aber Mondschlösser sind unserer Zeit offenbar „gemäßer“ als die praktischen Dinge des täglichen Verkehrs.

Nun hat Duisburg in einer sehr lebhaften Ratssitzung schwerste Bedenken gegen die Pläne Düsseldorfs hervorgebracht. Es opponiert mit anderen Städten zusammen gegen solche Weltflughafenideen. Duisburg hat schwerwiegende Gründe. Die Ausbaupläne für Düsseldorf-Lohausen beseitigen die notwendigen Schutzzonen für den Grundwasserstrom von zwei Duisburger Wasserwerken. Hinzu kommt, daß in der Ausbaurichtung eine Vielzahl der um das weltbekannte Kaiserswerth liegenden Krankenhausanlagen stehen, deren ruhige Lage zu respektieren dem christlichen Düsseldorfer Kabinett offenbar nicht sehr am Herzen liegt. Von Duisburgs großen Werken der Eisen- und Maschinenindustrie wurde in den letzten Jahren der Arbeiter Wohnungsbau gerade in dieser ruhigen Gegend vorangetrieben, um den Männern nach der lärmenden Tätigkeit des Tages wenigstens ein ruhiges Wohnen zu bieten. Hunderte von Millionen DM materieller Werte würden ihres eigentlichen Sinnes beraubt, wenn Düsseldorf seine Weltflughafengelüste realisieren würde.

Natürlich haben auch Düsseldorf und die Flughafengesellschaft triftige Argumente, die für die Baupläne sprechen. Freund wie Feind betrachten die Dinge unter regionalen Gesichtspunkten. So ist es hier, so ist es andernorts. Es wäre daher zu überlegen, ob nicht von Seiten der Bundesregierung zunächst einmal ein Stopp ausgesprochen werden müßte, da ja nicht nur zivile, sondern auch militärische Flugplatzobjekte demnächst in größerer Anzahl auf Land und Bevölkerung zukommen Verden. Es bedarf wohl einer überregionalen Ebene, auf der das jeweilige Für und Wider zur Diskussion kommt, und einer allgemeinen Flugplatzpolitik, sowohl um einseitige Fehlinvestitionen zu vermeiden, als auch um ausgleichend die unterschiedlichen Interessen zu koordinieren. Wenn Düsseldorfs überdimensionaler Plan dazu den Anstoß geben könnte, hätte er wenigstens einen Vorteil gehabt.