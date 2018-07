Die Elisabethbühne kannte, wie man weiß, kein "Bühnenbild". Ihre Szene kannte weder Illusion noch Dekor. Sie konnte nicht wissen, daß dieser scheinbare Mangel ihren Dramen dreihundert Jahre später zugute kommen würde: beim Funk. Aber so ist es gekommen. So konnte es kommen, weil ein Theaterautor wie Shakespeare oftmals in seinen Versen durch das Wort jene Anschauung gibt, die der moderne Dichter dem Bühnenbildner zu geben überläßt. Und deswegen konnte auch ein Unternehmen Hans Rothes, des ShakespeareObersetzers, über alles Erwarten wunderbar gelingen: Er verdichtete die ins Diffuse zerlaufende barocke Historienhandlung des König Johann" für Radio Bremen zu einer "Ballade des Prinzen Arthur", jener von allen Reizen der unbefangen wissenden Jugend blühende Knabengestalt, die zum Opfer des noch im Bösen unentschlossenen Tyrannen wird. Braucht es der Szene, wenn die Henkersknechte ihn mit glühenden Eisen blenden wollen und er sich freibittet? Oder wenn er darTh den Sprung von der Stadtmauer wagt — "Die Maur ist hoch, ich springe doch hinab! Sei milde, guter Boden, schone mich!" — und zerschmettert unten liegenbleibt? Auf der modernen Bühne ist das nicht glaubhaft zu machen. Im Funk war es erschütternd. Der lichte Sopran des Jungen Holger Ungerer erfüllte in den wenigen Versen seiner Sterbeszene den Raum mit aller tief melancholischen Poesie Shakespeares. Und auch sonst bestätigte sich, dank der so wörtlicheren Regie Hans Rothes, seine Voraussetzung, daß Shakespeare ein idealer Funkautor" gewesen ist.

Donnerstag, 15. Dezember, 20 Uhr vom NWDR Hamburg: burg eine Hörspielfassung von Marcel Die elisabethanische Bühne kannte, wie Nach Baden Baden bringt nun auch HamPagnols Volksstück "Die Tochter des Bmnnenbauiers" heraus, diesmal mit Hermann Schomberg als Brunnenbauer Amoretti. 21 00 aus Stuttgart: Ein Beethoven Konzert mit der 4 Symphonie und der Chorphantasie (am Flügel Paul Baumgartner) — 22 10 vom NWDR Hamburg: Unter dem Motto Zwei Stars rein menschlidi" die; 29 Folge von Josef Müller Mareins "LiebHngsmusik des Herrn X" — 13 15 vom SWF: Im Nachtstudio die Vlolinsonate von Huybrechts und das 4 Stretchquartett von Karo! Rathaus — 23 15 vom NWDR Hamburg: Musik von Paul HindemlthLieder aus "Marienleben" in der Neufassung von 1947, die Flötensonate und die drei Motetten für Sopran und Klavier Freitag, 16. Dez, 22 30 Uhr aus Stuttgart: Ausgehend von der Frage, welche Formen menschlicher Kultur möglich sind, zeigen Jürge Rauch und Fritz Jaffe spräch "Land und Meer" zwei Grundweisen menschlichen Verhaltens zum Element auf. 20 00 au Frankfurt: Karl Bbhm dirigiert ein öffentliches Symphoniekonzert, bei dem Wilhelm Backhaus Beethovens G Dur Konzert spielt — 21 00 Tom SWIF: Elisabeth Grümmer und Dietrich FischerDieskau singen das Spanische Liederbuch von Hugo Wolf — 22 10 vom NWDR Hamburg: Arno Schmidt macht rmit einem wiederentdeckten Dichter des 18 Jahrhiunderti bekannt! dem Hamburger Ratsherrn Brockes — 23 2S aus Stuttgart; Bela Bartöks Musik für Saiteenlnstrumente, Schlagzeug und Celesta Sonnabtend, 17. Dez, 19 30 Uhr vom RIAS: In eimer zweifellos aktuellen Sendung sind Kompossitionen von vier "k, und k. Militarkapellrmeistern" zusammengestellt! Fucik, KomzaHs, Czibulka und Ziehrer.

17 25 aius MUnchen; Dietrich Fischer Dleskau singt Lieder wem Schubert — 21 00 aus Beromunjter: Heinz Hiubeis neues Hörspiel Das gnadenbringende Strafgericht" — 22 10 vom NWDR: Beethovens Choorßhantasie mit Detlef Kraus am Flügel — 0 10 aus (Stuttgart: Johann Sebastian Bachs Magnificat — 00 30 vom NWDR, 2. Progr. Nord: Michael Schneiderr spielt auf der Orgel In Wunstorf Werke von Bachh Sonntag?, 18. Dez, 20 Uhr vom Süd westfunk: Erst 11834 wurde Claudio Monteverdis 1610 veröffemtlichte "Marien Vesper" in einer Bibliothiek wiederentdeckt, erst 1935 zum erstenmal (in Zürich) wiederaufgeführt. Heute iist sie in einer Aufnahme der BBC zu hörem.

17 30 vcom SWF: Als letztes der musikalischen Adventsnmarchen" Friedrich Bischoffs Weihnachtserzählungg Gnadenbrot für Mario mit Musik von Ernst Koeehan — 18 00 vom NWDR Hannover: In den "Gedlanken zur Zeit" spricht Wolfgang Schadewaldt übber Sinn und Wert der humanistischen Bildung" — 20 00 aus Bremen, 2. Progr : Die Hamburger Aufführung von Dylan Thomas Funkdichtung "Untier dem Milchwald — 21 20 vom NWDR, 1. Piogr. West: Bohuslav Martinus einaktige Oper Wovon (die Menschen leben" (nach Tolstoj) Montag, 19. Dezember, 23 Uhr aus München, 2. Programms Nach Garcia Lorcas Kammerspiel "Don Perlimpllin liebt Beüsa in seinem Garten" hat Luigi Nilono ein Ballett "Der rote Mantel" geschriebben, dessen konzertante Aufführung das heuttige Nadnkonzert einleitet.

20 00 atius Frankfurt: Die Hamburger Aufführung von Erich i Kubys Gerhatt Hauptmann Horspiel Der Sonderzugg" — £0 25 vom NWDR Köln: Otto Klemperer diriigiert ein Konzert mit Hindemiths "Nobilisaima Visione" und Bruekßers 4 Symphonie — 22 30 voran SWF: Eine Gedenksendung für Kurt Tucholsky? mit unveröffentlichten Stücken 23 15 vom NWDR K81n: Ein musikalisches Nachtprogramm mit Werken < von B A Zimmermann, Giselher Klebe, Remey unnd Henri Pousseur Dienstag;, 20. Dez, 20 30 Uhr aus Bremen: Der Wiener Autor Hans Weigel versucht am zwanzigsten Todestag von Kurt Tucholsky, hinter dem journalistischen Zeitkrttiker cdsn Dichter zu zeigen, 20 00 atius Mu iden; Eine Hörspielfassung von Eichendorfßs Erzählung Das Marmorbild" — 21 15 vom NWDR Kalo: Hector Bertloz Oratorium "LEnfancee de Christ" MittwocHi, 21. Dez, 20 30 Uhr aus Stuttgart: Walter Oberers neues Hörspiel "Fassaden" konfronttiert die Neigung der heutigen Deutschem, sich an den Fassaden des Wohlstandes g;enügen zu lassen, mit der Hakung einer junigen Frau, (gesprochen von Maria Becker), die vergeblich versucht, in der Vergangemheit zu leben.

19 45 voim RIAS: Johannes Hendrlchs neues Hörspiel Undl führte sie nach Ägypten, ein BethlehemVorgang am der Zonengrenze — 20 00 ans Bremen: Oskar Wetssels Funknachdichtung des japanischen Märchens "Kranichfedern — 21 20 aus Bremen: Von Mozart dies B Dur Serenade für 13 Blasinstrumente und das Konzert für drei Klaviere von 1776 — 21 30 vom RIAS: An Paul Hof fers 60 Geburtstag dessen Katmmerkonzert und Oboenkonzert — 0 25 vom NWD)R Köln: Cembalomusik von Couperitt 1 in einem Ge