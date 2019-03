Inhalt Seite 1 — General Serow schäumt Seite 2 Auf einer Seite lesen

Dem Nachfolger Berijas, General Serow, war es bisher gelungen, der Aufmerksamkeit der Weltöffentlichkeit zu entgehen. Auf der Asienreise Bulganins und Chruschtschows sorgte er für die Sicherheit der beiden Sowjetführer. Dabei kam er in Berührung mit westlichen Presseleuten. Der Eindruck, den er machte, war kein günstiger. Die Gründe schildert der Indienkorrespondent der englischen Wochenzeitung Observer, Philippe Deane, in nachfolgendem Artikel.

New Delhi, Anfang Dezember

In der Sowjetunion hätte er Prügel bekommen", sagte General Serow, auf mich deutend. Das war der Höhepunkt meiner dreiwöchigen Bekanntschaft mit Serow, dem Chef der sowjetischen Geheimpolizei.

Serow wurde auf mich aufmerksam, als ich einen burmesischen Soldaten auf dem Flugplatz von Mandalay photographierte. Die Sicherheitsmaßnahmen auf diesem Flugplatz übertrafen alles, was wir Journalisten während der Asienreise Chruschtschows und Bulganins gesehen hatten. Vielleicht nicht ohne Grund, denn es gibt in Burma heute noch Tausende von Rebellen, die durch Überfälle und Sabotageakte von sich reden machen. Es handelt sich um Angehörige unzufriedener Minderheiten, um Kommunisten und Trotzkisten. Vor einem Monat rollte eine der Regierung gehörende Maschine auf dem Flugplatz von Pakoku direkt auf eine von Rebellen angelegte Mine und explodierte. Vergangenes Jahr stahlen die Rebellen ein Flugzeug. Die burmesische Regierung wollte verständlicherweise bei dem Besuch der hohen Sowjetgäste alle nur erdenklichen Sicherheitsmaßnahmen ergreifen und kommandierte darum Soldaten mit Minensuchgeräten auf den Flugplatz.

Ich photographierte diese Vorbereitungen und bat einen Soldaten mir zu zeigen, wie sein Minensuchgerät funktioniere, weil ich eine Aufnahme von ihm machen wollte. In diesem Augenblick stürzte sich einer von Serows Leuten auf den Soldaten und trieb ihn mit Schlägen davon – wohlgemerkt vor den eifrig surrenden Filmkameras westlicher Bildreporter.

Etwas später am gleichen Tage verlangte Serow, der "Ober-Journalist" unserer Gruppe solle mich maßregeln. Er wollte einfach nicht glauben, daß es so etwas bei uns nicht gäbe. Am nächsten Tage kam er auf mich zu und warf mir vor, ich hätte durch Photomontage ein "lügenhaftes Bild" produziert. (Ein unzutreffender Vorwurf, denn den Soldaten mit dem Suchgerät gab es ja, und aus meiner Bildunterschrift ging deutlich hervor, daß ich ihn gebeten hatte, sich photographieren zu lassen.)

Bei dieser Unterhaltung fungierte ein Sowjet-Journalist als Dolmetscher. Er war noch aufgeregter als Serow und hatte größte Mühe, seine Fäuste im Zaune zu halten. Serow, 1,6 Meter hoch, stand auf den Fußballen wippend vor mir und musterte mich aus schmalen, faltigen Schlitzaugen. Auf seinem breiten Schädel wachsen sandfarbene Haare. Seine Nase ist aufgestülpt, und von den Nasenflügeln herunter zu den Mundwinkeln laufen scharfe bittere Falten. Seine Kinnbacken bewegten sich, auch wenn er schwieg und nur mit den Händen fuchtelte.