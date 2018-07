Eine Prosakomödie nennt Friedrich Dürrenmatt sein neues Buch

„Grieche sucht Griechin“ von Friedrich Dürrenmatt, Verlag Die Arche, Zürich, 200 S., 8,80 DM.

Diese amüsante Geschichte eines vegetarischen Unterbuchhalters, der sich als Grieche fühlt, obwohl seine Vorfahren schon zur Zeit Karls des Kühnen in der Schweiz lebten, ist in der Tat eine vom Dialog gelöste Komödie mit allen Reizen und vielen der Schwächen, die diese Art der Behandlung in sich bergen kann.

Eine Fülle skurriler Figuren turnt über die Seiten und erlebt Situationen, die in Anlage wie Darstellung von unwiderstehlicher Komik sind, bis aus dem schüchternen Helden Arnolphe Archilochos der Generaldirektor einer Atomkanonenfabrik geworden ist, ein Mann, der auszieht, Handgranaten auf den Staatspräsidenten zu werfen, sich jedoch statt dessen mit diesem und der Welt bei einem nächtlichen Mahl mit Hähnchen und Champagner versöhnt und die schöne Kurtisane Chloe heiratet. Dieser Archilochos, der darauf seine Sippe aus dem Haus prügelt wie weiland Odysseus die Freier, hat wenig Ähnlichkeit mit dem Mann, der zuvor in einer kläglichen Mansarde unter der Begleitmusik der Wasserspülungen eines großen Mietshauses ein sittliches Weltgebäude errichtet, das unter Chloes Händen Stück für Stück abbröckelte. Aber man glaubt es Dürrenmatt trotzdem, daß alles der gleichen Person widerfährt. Selbst als Karikatur wird Archilochos liebenswert.

Sicher genügt der Faden, den die Namen, die Anspielungen auf die griechische Sage und die „Sehnsucht nach dem Peloponnes“ durch die Geschichte ziehen, um den Titel zu erklären. Aber es bleibt ein kleinschweizerischer Kosmos. So treffend oft die ironischen Beobachtungen sind, die häufig in Nebensätzen lauern, so schief sind gelegentlich die Ansätze zu politischen oder sozialkritischen Betrachtungen, aus denen der Autor allerdings dennoch gute Szenen komponiert. Aber sie überzeugen nicht recht, und die satirische Wirkung die das kleinbürgerliche Milieu überhöhen könnte, bleibt aus.

Dieser Mangel, der – ebenso wie manche Wiederholungen – auf der Bühne im Spiel untergehen könnte, zeigt im Buch, daß selbst der ausgezeichnete Stil die Synthese Prosakomödie nicht ganz gelingen ließ. Karl H. Plesse