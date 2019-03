Inhalt Seite 1 — Griff nach Perons Vermögen Seite 2 Auf einer Seite lesen

Die Regierung des Präsidenten Aramburu hat das Vermögen von 226 argentinischen und 75 ausländischen Firmen, physischen und juristischen Personen, bedingt beschlagnahmt. Das Verhältnis der Vermögenswerte zwischen den argentinischen und ausländischen Firmen beläuft sich nach vorsichtigen Schätzungen auf 30:1. Die ausdrückliche Einbeziehung von Firmen, die als "argentinisch" deklariert werden, ist eine Tarnung, die den Anschein der Objektivität erwecken will und zumindest die Fremdenfeindlichkeit zu verhüllen sich bestrebt. Da es nach argentinischem Gesetz überhaupt keine anderen als argentinische Firmen in Argentinien gibt, ist diese Zweiteilung ein juristischer und ökonomischer Nonsens.

Die wirklichen Beweggründe der Beschlagnahme sind in dem Bemühen zu suchen, recht viele Vermögenswerte des entflohenen Diktators zurückzugewinnen. Die in Argentinien selbst konfiszierten Werte von Peron sind zwar eindrucksvoll und dekorativ – genau wie jene, die in Kairo gegen Faruk sichergestellt wurden –, aber die wirklichen Geldeswerte hat Herr Peron längst vor seinem Sturz außer Landes gebracht. Die ersten Zeichen eines Geldexodus des Diktators gehen auf die Zeit der Herrschaft des Finanzministers Miranda zurück. Damals wurden bedeutende Summen für Eva Peron und Juan Peron Duarte nach dem Ausland geschafft; vorwiegend nach Venezuela, den USA und Kanada, aber auch nach der Schweiz. Die bei diesem Transfer entstandenen erheblichen Spesen führten dann zur Entlassung Mirandas, aber dessen Wissen um diese Dinge ebenso zu seiner "Rehabilitierung" und Wiedereinsetzung in seine Würden.

Die Peronschen Gelder sind also endgültig dem Zugriff von Argentiniens neuer Regierung entzogen, zumal sie auch vorzüglich getarn: wurden: neutrale Personen errichteten Holdingfirmen, deren Überbringertitel wieder anderen Strohmännern "gehören", die sie den eigentlichen unmittelbaren Vermögensberatern Perons übereigneten So gut man weiß, daß es erhebliche Millionenbeträge in US-Dollar sind, so schlecht ist man informiert, wo überall die Konten laufen...

Über die jetzt vollzogene Beschlagnahme von Auslandsvermögen will man an die getarnten Konten Perons herankommen, da man in Buenos Aires annimmt, daß größte Vermögenswerte des gestürzten Diktators durch seinen Spekulantenintimus Jorge Antonio sichergestellt worden sind. Präsident Aramaburu (der bei Redaktionsschluß dieser Ausgabe noch Präsident Argentiniens war) läßt mit dem Gewaltstreich gegen Antonio auch dem Haß des Heeres und besonders der Flotte gegen Perons Freund freie Bahn. Antonio hat bedeutende Gelder für die Peronsche Propaganda nicht nur im Inland – über seine Zeitungen und Radiostationen – aufgewandt, sondern besonders für die Auslandsaktion gesorgt. So hat er die Millionenauflagen der Memoiren von Eva Peron finanziert, insbesondere die amerikanische Ausgabe.

Die von der Verfügung betroffenen Filmen sollen nun nachweisen, daß sie ihr "Vermögen rechtmäßig erworben haben". Der Begriff "rechtmäßig" ist in Lateinamerika eine Kautschukdefinition. Denn was heute rechtmäßig ist, kann morgen bereits als unrechtmäßig angesehen werden; Grundsätzlich gilt drüben das als Regel, was bei uns doch eigentlich als Ausnahme angesehen wird. Dennoch kann sich keine Firma, gleichviel welcher Größenordnung, den Landessitten entziehen – es sei denn: sie verzichtet auf jegliche Aktivität. Geschäfte sind in Südamerika – vielleicht mit Ausnahme von Uruguay – ausschließlich und nur auf politischer Ebene zu machen. Alle anderen Wege erweisen sich als ungangbar. In Brasilien mußte zum Beispiel die größte deutsch-brasilianische Firma bei 400 Mill. Aktienkapital volle 20 000 Gratisgenußscheine ausgeben, die an "besonders verdiente Persönlichkeiten" verschenkt wurden: solcherart jene verdienen lassend, die den Verdienst verdienten. Da diese Partes Beneficiárias mit rund zwanzigtausend Cruzeiros bewertet wurden, stellen diese Gratisgenußscheine die Hälfte des Aktienkapitals dar! Ob man dies als "rechtmäßig" bezeichnet oder als "Usance", ist hier in Europa nicht zu entscheiden ...

Die von der Verordnung der Regierung Aramburú betroffenen deutschen Firmen haben bedeutende effektive Werte in die argentinischen Tochterfirmen eingebracht. An erster Stelle Daimler-Benz und Siemens; in einigem Abstand die fünf anderen. Daß die argentinischen Firmen verantwortlich von Argentiniern geleitet wurden, bedeutet wirtschaftstechnisch, daß sie eventuelle landesübliche Nachsichten hinnehmen mußten, da sie eben vom argentinischen zeichnungsberechtigten Partner erfolgten. Daß einem Eigner vom Schlage des Herrn Jorge Antonio – dessen individuelle Leistung, Kraft, Beziehung zu Peron und Finanzmacht erst den Aufbau der Firmen, ermöglichte – eine weitgehende Entscheidungsfreiheit eingeräumt werden mußte, ist durchaus klar. Ob er diese Machtfülle überhaupt in einem nachweisbar illegalen Sinne ausgenutzt hat, steht dahin. Da aber die heutige Regierung (mehr als die voraufgegangene des Herrn Lonardi) den stärksten Akzent auf den persönlichen Kampf gegen Peron legt, muß alles herhalten, um dem gefällten Diktator wenigstens vermögensmäßig größtmöglichen Schaden zuzufügen.

Rechtlich stützt sich die Aktion der Regierung Aramburu auf nichts. Kein gültiges argentinisches Gesetz stützt die ausgesprochene Beschlagnahme. Die Regierung verlangt einen negativen Beweis, den die betroffenen Firmen erbringen sollen. Daß die Regierung nicht den normalen und international üblichen Weg der Anklage beschreitet, erhärtet ihre Absicht, Gewalt an Stelle von Recht zu setzen. Es läßt auch ermessen, auf wie schwachen Füßen die Anschuldigungen stehen. Denn daß Hingabe von Geschenken, Gratifikationen, Gratistiteln und anderen Dankesbezeugungen an hochgestellte Persönlichkeiten nicht die Ausnahme, sondern die Regel ist, dürften auch viele der neuen Machthaber Argentiniens aus eigener Kenntnis wissen. Ob überhaupt (und wenn ja: wo und wie) irgendein Verstoß gegen das Gesetz vorliegt, könnte nur ein unabhängiges Gericht ermessen. Es liegt nahe, anzunehmen, daß die betroffenen Firmen die internationale Gerichtsbarkeit anrufen werden, um die Absurdität der argentinischen Maßnahmen zu erweisen.