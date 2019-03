Zehn Jahre besteht jetzt das Symphonieorchester des Hamburger Senders. Es ist das Werk von Hans Schmidt-Isserstedt. Den besten deutschen Konzertorchestern läuft es den Rang ab. Das ist unbestritten. Bestritten jedoch wurde diesem Spitzenensemble einmal das Recht, so oft es wollte öffentlich vor zahlendem Publikum zu konzertieren. Es war – vor Jahren – ein Agreement der Konkurrenzfurcht. Schmidt-Isserstedt setzte sich zur Wehr und hatte alle Sympathien der Hörer. Denn jene Vereinbarung, die der ehemalige Hamburger SPD-Senat mit dem nachgebenden NWDR-Generaldirektor Grimme getroffen hatte, wäre ein Schaden der Funkhörer und der Konzertfreunde gewesen.

Hans Schmidt-Isserstedt ist der eine deutsche Dirigent, der seine internationale Geltung über den Rundfunk erwarb, der andere ist Hans Rosbaud vom Südwest-Funk. Rosbaud spezialisierte sich, im Schwarzwald verborgen, auf moderne Musik. Als Spezialist, der sich stilistisch bekennt, gastiert er nebenbei an den Festspielorten mehrerer Art von Berlin bis Avignon; ein Fabeltier unserer Zeit, ein Dirigent, der für eine Richtung eintritt. Schmidt-Isserstedt spielt moderne Musik, aus demselben Grunde wie einst Furtwängler: weil auch heute Komponisten komponieren. Man muß sie mindestens zur Diskussion stellen. Das Herz Schmidt-Isserstedts gehört dagegen Mozart.

In erster Linie ist der Mann, der das namhafteste Rundfunkorchester Deutschlands aufbaute, Orchestermusiker, als Dirigent nur primus inter pares. Er "winkt" deshalb auch nicht nach hinten; agiert nicht "Faszination" vor dem Publikum, sondern gibt Zeichen der Verständigung unter Musikern. Der Grund dazu wurde im elterlichen Haus gelegt. Sein Vater war in Berlin Direktor einer großen Brauerei. Dort wurde viel Hausmusik getrieben, und Hans erhielt seine erste Geige von einem Roßknecht, der den Pferden die Schwanzhaare ausrupfte (für den Bogen) und aus Zigarrenkisten Violinen baute. Aus diesem Grunde ist der Dirigent Schmidt-Isserstedt zunächst Geiger geworden. Allerdings mußte er die höhere Schule und – neben der Musikakademie – auch die Universität besuchen. Promoviert hat er auch, und zwar mit einer Arbeit über "Die Einflüsse der Italiener auf Mozarts Jugendopern". Seine Liebe zur Musik galt dann ernstlich aber dem Komponieren. Er war Schüler von Franz Schreker in der Komposition, doch hat er nie dessen Dirigentenklasse besucht. Er schrieb Kammermusik, Lieder, Orchesterwerke und eine komische Oper "Hassan gewinnt", die mit viel Erfolg aufgeführt wurde. Als Repetitor nach Wuppertal verpflichtet, setzte sich Schmidt-Isserstedt mit Vorliebe ans Geigenpult und beobachtete die Kapellmeister aus der Orchesterperspektive – bis er selbst auf dem Dirigentenplatz saß. Von Rostock kam dann das Angebot, mit "Walküre", die er nie dirigiert hatte, als Kapellmeister auf Anstellung zu gastieren. Es ging. Der Ernst begann im avantgardistischen Darmstadt: Mozart und die Modernen.

Den Stempel des Opernkapellmeisters ist Schmidt-Isserstedt bis 1945 nicht losgeworden. 1933 beim Systemwechsel entlassen, holte ihn 1934 der kulturpolitisch renitente Erbprinz Reuß an seine "Deutsche Musikbühne", ein Wandertheater. In Berlin sogar hörte man von ihr unter Schmidt-Isserstedt "Die Walküre" mit einem Orchester von 30 (!) Mann. 1935 rief die Hamburgische Staatsoper; acht Jahre lang war Schmidt-Isserstedt "nur" Opernkapellmeister; 1943 wurde er Operndirektor des Deutschen Opernhauses in Berlin. Das war sehr lustig: Von Goebbels zur Ausklammerung des als Führergünstling unabsetzbaren Generalintendanten Wilhelm Rode in die musikalische Leitung des Hauses berufen, erregte Schmidt-Isserstedt das Mißfallen seines humorlos eitlen Herrn, und so blieb es bei Eiseskühle.

Nach der allgemeinen Theaterschließung hatte Schmidt-Isserstedt sich irgendwo bei Hamburg niedergelassen. Plötzlich waren Engländer da. Aber sie brachten ein Angebot: sofort großes Orchester gründen; Schmidt-Isserstedts Bedingung: ein großes Symphonieorchester. Mit englischem Auto und englischer Vollmacht durchstöberte der künftige Chefdirigent des NWDR Hamburg den großen Kraal, wo in Schleswig-Holstein unter 600 000 deutschen Gefangenen auch viele und vorzügliche Orchestermusiker lagen. Sie wurden zum Grundstein jenes Spitzenorchesters, das kürzlich sein zehnjähriges Bestehen feierte.

Dennoch – im Jahre 1955 übernahm Schmidt-Isserstedt neben seiner Rundfunktätigkeit auch die Leitung der städtischen Symphoniekonzerte in Bremen mit dem Bremer Orchester, und nach eindrucksvollen Gastabenden wurde er, scheinbar nebenbei, Chef des Stockholmer Symphonieorchesters. Warum das? Die Antwort mag der jüngste deutsche Generalmusikdirektor geben, Wolfgang Sawallisch, der von Aachen aus in die Internationalität dringt. Als ihm, dem allseits schon Gesuchten, vor kurzem die Chefstellung eines deutschen Rundfunkorchesters angetragen wurde, lehnte er mit der Begründung ab: Dazu bin ich zu jung; noch brauche ich Publikum, um den Widerhall als lebendige Kritik zu spüren. Schmidt-Isserstedt ist 55 Jahre alt. Trotz zehnjährigen Rundfunkruhms reist er bis nach Chile und in Afrika nach Johannisburg, um sich in der leibhaftigen Hörerresonanz persönlich zu erweisen. Max Pahl