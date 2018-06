Zum erstenmal seit der Ablehnung einer europäischen Verteidigungsgemeinschaft durch Frankreich diskutierten hohe Beamte in Washington ernsthaft die Möglichkeit, einen neuen Anlauf zur Verwirklichung einer westeuropäischen Staaten-Union zu machen, so berichtet James Reston in der New York Times Das verbindende Agens wäre diesmal eine supranationale Kernenergien-Behörde, auch EURATOM genannt.