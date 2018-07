Es ist die Kunst der Finanziers, Geld- und Kapitalquellen anzuschlagen, wenn auch der Boden scheinbar wüst und trocken ist. Sie wurde in der zurückliegenden Zeit einer dirigistischen Kapitalmarktpolitik in reichem Maße geübt. Mit Hilfe des Kapitalmarktförderungsgesetzes und des Investitionshilfegesetzes wurden reiche Kapitalmittel bereitgestellt, die zu bestimmten Brennpunkten, wie Wohnungsbau, Montanwirtschaft und Energiewirtschaft, geleitet wurden. Rückschauend erkennt man heute, daß (letzten Endes...) das ganze Kunststück darauf hinauslief, Mittel des Geldmarktes in den Kapitalmarkt überzuleiten. Der Unterschied zwischen Geld- und Kapitalmarkt liegt darin, daß Geldverpflichtungen recht kurzfristig abgedeckt werden müssen, während Kapitalschulden in langen Zeitabschnitten zurückgezahlt werden. Geldmarktfinanzierungen für Kapitalmarktzwecke müssen daher zwangsläufig zu einem Liquiditätsproblem führen. Es ist jetzt aktuell geworden.

Das .Kapitalmarktförderungsgesetz mit seinen großen steuerlichen Anreizen ließ es lohnend erscheinen, flüssige Mittel aus den Unternehmen herauszupressen und in eine Wertpapieranlage zu überführen. Natürlich mußte das bei einer an sich expansiven Wirtschaft zu Anspannungen führen. Sie konnten so lange in Kauf genommen werden, wie Kredite der Geschäftsbanken bei der allgemeinen Flüssigkeit der Wirtschaft, die vor allem ihren Grund in den Zahlungsbilanzüberschüssen hatte, leicht zu erlangen waren. Aber diese Anleiheerlöse, die sich bei einzelnen Stellen, so vor allem bei den Realkreditinstituten und bei der öffentlichen Hand, ansammelten, wurden nun nicht so schnell investiert, wie sie anfielen. Die Gegenwerte der Pfandbriefe und Kommunalobligationen, vor allem die aus dem Jahresschlußrennen 1954, gingen vielmehr mit wesentlichen Beträgen in die Ersatzdeckung. Sie brachten dort geringere Zinsen, als für die Pfandbriefe selbst gezahlt werden mußten. Was lag näher, als, soweit es das Hypothekenbankgesetz zuläßt, diese flüssigen Mittel ebenfalls vorübergehend in Kapitalmarkttitel, vor allem Staatsanleihen anzulegen. Praktisch wurden in diesen Fällen mit dem gleichen Gelde zwei Emissionen finanziert. Auch die Industrie handelte vielfach nicht anders. Auch hier dienten nicht immer die mit Kapitalerhöhungen erworbenen flüssigen Mittel der Schuldentilgung oder der Finanzierung sofort in Angriff genommener Investitionen. Sie wurden vielmehr vorübergehend in Rentenwerten angelegt.

Es wurde auf solche Weise auf dem Geldmarkt ein Turm von langfristigen Verpflichtungen errichtet, der sich jetzt zwangsläufig, mit zunehmender Liquiditätsbeengung, wieder abbauen muß. Es kommt nämlich irgendwann der Augenblick, da – um bei dem Beispiel der Realkreditinstitute zu bleiben – die Ersatzdeckung durch echte Hypothekendarlehen ausgewechselt werden muß, vor allem dann, wenn der Strom aus dem Geldmarkt dünner fließt oder gar ganz versiegt. Die Staatsanleihen werden dann verkauft. Solange noch jemand da ist, der vorübergehend disponible Mittel anlegen will, ist das weiter nicht schlimm. Fallen aber, wie im Augenblick, die entsprechende! Käufer aus, dann steht hierfür allein das echte Kapitalaufkommen der Wirtschaft zur Verfügung. Die Kapitalsammelstellen aber haben es dem meist mit ihren Käufen nicht allzu eilig – wenigstens solange sie noch hoffen können, daß morgen die Kurse niedriger sind als heute.

Die Auswirkungen des Investitionshilfegesetzes sind nicht viel anders als die des Kapitalmarktförderungsgesetzes. Sein Sinn war es, der verarbeitenden Wirtschaft einen Teil der anfallenden Abschreibungsbeträge, also echtes Kapital, zu entziehen und es den begünstigten Gewerbezweigen, vor allem der Montanindustrie und der Energiewirtschaft, zur Verfügung zu stellen. Hätten die die Investitionshilfe aufbringenden Unternehmen in einem entsprechenden Umfang auf Ersatzinvestitionen verzichtet, so wäre die ganze Aktion (kapitalmarktpolitisch) neutral geblieben. Sie hätte nur zu einer Strukturänderung bei den Gesamtinvestitionen der Wirtschaft geführt.

Mit einer solchen Enthaltsamkeit aber hat man niemals gerechnet. Man nahm vielmehr an – was auch dann eingetreten ist –, daß die belasteten Unternehmen sich die ihnen fehlenden Mittel durch Kreditaufnahme, d. h. durch eine Beanspruchung des Geldmarktes beschaffen würden. Es läuft also die Investitionshilfe im letzten Grunde ebenfalls auf eine Finanzierung über den Geldmarkt hinaus. Später wurden der aufbringenden Industrie für ihre geleistete Hilfe Industrieobligationen übergeben. Sie bleiben bei den Unternehmern nicht im Portefeuille liegen, sondern streben nach der Börse, weil ihre Eigentümer das Geld dringend brauchen, um die aufgenommenen Kredite abzudecken. Damit handeln sie privatwirtschaftlich völlig richtig. Es wäre Unsinn, relativ niedrig verzinsliche Industrieobligationen zu behalten, solange für Bankschulden hohe Zinsen zu bezahlen sind. Die Industrieobligationen aus der Investitionshilfe drücken deshalb jetzt auf den Rentenmarkt und warten darauf, daß sie jemand finden, der in ihnen seine Ersparnisse anlegen will. Damit aber nicht genug. Das IHG enthält auch noch den § 36, der für kurze, Ende 1956 auslaufende Zeit hohe steuerbegünstigte Abschreibungen auf Investitionen in der Montanindustrie und in der Energiewirtschaft zuläßt. Sie müssen aus den effektiven Erträgnissen finanziert werden. Das aber ist nur so lange möglich, wie Leistungen und Erzeugnisse dieser begünstigten Gewerbezweige zu überhöhten Preisen verkauft werden können. Dies geht auf Kosten der Kapitalbildung der sonstigen Wirtschaft. Der Kuchen, von dem alle, die investieren wollen, leben, wird damit auch von dieser Seite her angeschnitten.

Versucht man alle diese Auswirkungen der dirigistischen Kapitalmarktpolitik zusammenzufassen, so kommt als Ergebnis heraus, daß die Kunst der Erschließung neuer Quellen darin lag, mit Geldmarktmitteln vorzufinanzieren und damit die nächste Zukunft zu belasten. Das war so lange nicht zu spüren, wie Geld genug vorhanden war und bei den Unternehmen auftretende Liquiditätsspannungen durch Kredite der Geschäftsbanken überbrückt werden konnten. Im Grunde wurde also die Konjunktur, vor allem die des letzten Jahres, vom Geldmarkt her genährt. Damit aber wurden gleichzeitig (in Gestalt eines höheren Importbedarfes) restriktive Tendenzen ausgelöst und Gegenwirkungen hervorgerufen. Sie zeigen sich in der jetzt zum Jahresende hin immer empfindlicher werdenden Liquiditätsanspannung des Bankenapparates. Bleibt die Notenbank hart und gibt sie dem Drängen der Wirtschaft nach einer Lockerung der Kreditzügel, nach einer expansiven Tendenzen fördernden Offenmarktpolitik, nach Hereinlassen kurzfristiger Mittel des Auslandes und was sonst an Wünschen vorgebracht wird, nicht nach, dann müssen sich die alten Gesetze über zyklische Konjunkturbewegungen wieder durchsetzen. Der Kapitalmarkt wird sich, ohne daß es hierzu besonderer Maßnahmen bedarf, neuen Emissionen so lange verschließen, bis das auf ihn drückende Überangebot von der laufenden Kapitalbildung aufgenommen ist; mit anderen Worten heißt dies, daß sowohl die Industrie wie auch der Wohnungsbau kürzer treten müssen, weil nicht mehr so großzügig finanziert werden kann wie bisher. Eine solche Entwicklung würde auch den Finanzminister zu einer Revision seiner Steuerpolitik zwingen, weil ohne eine Senkung der Steuertarife der Schuldenabbau der Wirtschaft nicht schnell genug erfolgte und damit Unterbeschäftigung droht. Eine bewußt in Kauf genommene Periode des Kurztretens und der Erholung aber liegt nicht in den Vorstellungen unserer Zeit von der Entwicklung der Wirtschaft. Sie glaubt an eine ständige Expansion. Deshalb schaut alle Welt danach aus, wie solche Zwangsläufigkeiten durch geschickte Finanzmanipulationen vermieden werden können. Ein nochmaliger Vorgriff in die Zukunft scheidet aber so lange aus, wie der Geldmarkt angespannt ist. Das wird als ein Übel angesehen. Es sprechen sich daher heute mehr Experten, als gut ist, für eine Politik des leichten Geldes aus, ohne zu bedenken, daß ein solcher Weg entweder bei einer Inflation oder bei der Bewirtschaftung zu enden pflegte: mit anderen Worten, daß damit das Ende der Marktwirtschaft in greifbare Nähe rückt.

Die deutsche Wirtschaft ist noch nicht über den Berg; die ersten Monate des kommenden Jahres werden das wahrscheinlich nochmals etwas verschleiern, weil die Anspannung am Arbeitsmarkt und im monetären Gefüge der Wirtschaft sich aus rein saisonbedingten Gründen mildert. Das aber kann nur zu leicht dazu verführen, die Dinge auf die leichte Schulter zu nehmen und in die Zukunft hineinzuprojektieren, als ständen wir auf einem festgefügten Kapitalmarkt. Man kann nicht ernst genug die öffentliche Hand, aber auch die private Wirtschaft davor warnen, Investitionsvorhaben durchzuführen, deren Finanzierung nicht voll durch das echte, frei zur Verfügung stehende Kapitalaufkommen der Wirtschaft gesichert ist.

Waldemar Ringleb