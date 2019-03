Deutsche Vorbehalte gegen Dulles’ Atompool-Pläne

Zum erstenmal seit der Ablehnung einer europäischen Verteidigungsgemeinschaft durch Frankreich diskutierten hohe Beamte in Washington ernsthaft die Möglichkeit, einen neuen Anlauf zur Verwirklichung einer westeuropäischen Staaten-Union zu machen, so berichtet James Reston in der New York Times Das verbindende Agens wäre diesmal eine supranationale Kernenergien-Behörde, auch EURATOM genannt. Reston verschweigt nicht, daß Außenminister Dulles selbst einer der energischsten Befürworter des Projektes EURATOM ist, an dem Italien, Frankreich, Belgien, Holland, Luxemburg und die deutsche Bundesrepublik beteiligt sein sollen. Die westlichen Nationen sollten nicht untätig herumsitzen und warten, bis die deutsche Wiedervereinigung möglich sei – dieses Wort von Dulles war vor allem auf EURATOM gemünzt.

Kein Zweifel: das amerikanische Außenministerium erwartet Taten. Daß die amerikanische Industrie, soweit sie an Atomprojekten interessiert ist, die EURATOM-Begeisterung des State Department nicht teilt, weil sie sich von einer deutschamerikanischen Zusammenarbeit mehr verspricht, mag Dulles und seine Beamten wenig stören. Den amerikanischen Politikern und Diplomaten geht es weniger um die Frage, ob es besonders vernünftig sei, auf dem Gebiet der Kernenergie mit dem Bau eines gemeinsamen westeuropäischen Fundaments zu beginnen, sondern sie interessiert vor allem, daß überhaupt wieder ein Ansatzpunkt gefunden werden kann. Man will jetzt endlich erreichen, was mit der Marshall-Hilfe beabsichtigt war, aber nicht gelungen ist: Westeuropa soll durch enge Bande zu einem zuverlässigen Bollwerk gegen östliche Bedrohungen werden.

Bleibende Bindung

Ganz sicher würde EURATOM, falls es die von dem Brüsseler Sachverständigenausschuß vorgeschlagene Form erhält, die sechs westeuropäischen Staaten in wenigen Jahren so eng aneinandergekettet haben, daß ein Austritt aus der Organisation kaum mehr möglich wäre. Das gilt vor allem für hochindustrialisierte Staaten, wie die Bundesrepublik. Weil EURATOM die Grundstoffe der Atomwirtschaft, die spaltbaren Substanzen verwalten soll, würde das Verlassen von EURATOM den Verzicht auf Brennstoff bedeuten, auf nicht ersetzbaren Brennstoff, wie man hinzufügen muß, denn schon jetzt, bei einem Energieverbrauch in der Bundesrepublik von jährlich 70 Milliarden Kilowattstunden (1954), sind wir fast am Ende der Möglichkeiten, diesen Bedarf aus der Kohleverbrennung und aus Wasserkräften zu decken. Und in zehn Jahren wird sich der Verbrauch an elektrischer Energie verdoppelt haben.

EURATOM bedeutet also eine enge bleibende Bindung Deutschlands an den Westen. Daher auch die EURATOM-Begeisterung des State Department. Wer ein einiges Europa auch auf dem Wege über EURATOM erreichen will, muß dann freilich Einzelheiten hinnehmen, die recht wenig mit den amerikanischen Postulaten von "Free Enterprise" übereinstimmen. Einige Beispiele mögen dies zeigen. Von den Brüsseler Experten wird unter anderem vorgeschlagen:

die gemeinsame Errichtung eines Werkes zur Isotopentrennung von Uran;