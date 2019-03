Inhalt Seite 1 — Kälte tut gut Seite 2 Auf einer Seite lesen

Rottach, Mitte Dezember

Vierzehn Tage Winterurlaub sind so viel wert wie vier Wochen im Sommer", pflegte unser alter Hausarzt zu sagen. Bei meinen Eltern hatte er damit wenig Erfolg, bei mir um so mehr. Mit den Jahren bin ich allerdings dahinter gekommen, daß diese Regel nur dann gilt, wenn man Skilauf und Gipfelstürmerei nicht unbedingt in den Mittelpunkt des Winterurlaubs stellt, sondern sich davon unabhängig der Gesetzmäßigkeit des Wetters und der Tageslänge anpaßt.

Wer sich ausgiebig ausruhen und erholen will, versuche es einmal, Ende Dezember auf Urlaub zu gehen, wenn die Tage am kürzesten sind, oder auch im Januar. In den letzten Jahren war der Januar in den Alpen fast immer glasklar und sonnig, während der Februar die großen Schneefälle brachte, bei denen man weder auf Skiern noch in Bergschuhen weiterkam, als die Dorfstraße reichte. Ich persönlich, habe mir für die kurzen Wintertage eine großartige und höchst erholsame Tageseinteilung erprobt: Schlafen, bis es hell ist, Spazierengehen (eventuell auch Skilauf) bis zum Mittagessen, danach Liegestuhl, kleiner Kaffeebummel bis um fünf Uhr und dann, wenn es dämmert, zwei Stunden ins Bett. Es ist eine unklassische Erholungsmethode, das weiß ich. Kein Sanatorium würde sie dulden. Aber warum soll nicht der kurze Tag ausgenutzt werden? Wie man sich dann nach dem möglichst nicht zu späten Abendessen (zwischen 7 und 1/2 8 Uhr) am sinnvollsten ruiniert, bleibt der Neigung des einzelnen überlassen. Tanz oder Bar, Kino oder einfach lesen und Briefe schreiben. Ich nehme für 14 Tage meist die dreifache Anzahl unbeantworteter Privatbriefe mit und arbeite sie bis auf durchschnittlich zehn Prozent herunter, die den Grundstock für die nächste Reise bilden ...

Übrigens halte ich auch von kurzfristiger Erholung eine ganze Menge, wenn Geld und Zeit für eine längere Reise fehlen. Um München herum gibt es eine Anzahl Berghotels, 1600 bis 1800 Meter hoch gelegen und mit bequemen Schwebebahnen zu erreichen. Dies Jahr hatten wir in Bayern den Sommer im Oktober und November nachgeliefert bekommen. Dann kam plötzlich Ende November die Kälte und großer Schneefall. Auf dem Zugspitzplatt trainierten die Spitzenläufer, auf dem Nebelhorn bei Oberstdorf war es ähnlich und ebenso auf dem erst seit wenigen Jahren bergbahntechniseh erreichbaren Wallberg über dem Südende des Tegernsees.

Der erste Pulverschnee in der Sonne ist etwas wunderbar Lockendes. Ich habe mich gleichfalls locken lassen, obgleich meine Beziehung zum Skilauf schon vor vielen Jahren einen Knacks bekommen hat. Der Knacks traf mein linkes Knie und ist nie ganz überwunden worden. Durch manches Jahr versuchte ich, das Knie zu überlisten und meinen Schock zu überwinden. Vielleicht war es gar kein Schock, sondern nur ausgesprochene Minderbegabung für diesen schönen Sport. Jetzt habe ich schon seit längerer Zeit die verlorene Liebesmüh aufgegeben und dabei festgestellt, daß sich heitere Resignation auch auf diesem Gebiet lohnt...

Eine sauber gefegte Bergterrasse mit Liegestühlen wirk um so beruhigender, je mehr Leute sich rundum mit geballter Energie um die Technik des Temposchwunges oder auch nur des guten alten Stemmbogens mühen. Da drüben "erklimmen" sie vom Plateau aus die nächste Höhe mit dem Sessellift und kommen zwanzig Minuten später in brausender Schußfahrt wieder. bei der Ausgangsstelle an. Der junge Mann im gelben Anorak macht das gerade zum viertenmal seit knapp anderthalb Stunden. Die hellblau bemützte Begleiterin scheint nur noch lose in den Scharnieren zu hängen, aber sie hält verbissen durch. Allmählich ist die Piste hart und ausgefahren. Beim fünftenmal passiert es: sie scheitert an einer eisblanken Unebenheit, überkugelt sich und bleibt liegen. Es ist nicht weit von der Bergbahnstation, auch die Bahre ist rasch zur Hand, und das Skihaserl fährt mit der Schwebebahn zu Tal und zum Sportarzt, der erste "Fall" der Saison. Nichts gegen Sessel- und Schlepplifts. Aber die Versuchung, eine Abfahrt fünfmal und in immer schnellerem Tempo zu machen, ist zu groß. Der langsame, mühevolle Aufstieg, bei dem der Körper schrittweise sein Training und seine Gewöhnung an die größere Höhe bekam, die Ruhepause am Gipfel und die einmalige, schwer erarbeitete und gründlich genossene Abfahrt war nachgewiesenermaßen gesünder und hatte eine geringere Unfallquote. Dies nur nebenbei.

Ich vergesse das Skihaserl, seinen gipfelstürmenden Begleiter und die übrigen Läufer am Skilift drüben. Dort vor dem schwarzen Grat läßt sich der Großglockner erkennen, näher noch der weißblitzende Großvenediger, die ganze Tauernkette und rechts das Wettersteinmassiv. Es ist sonnig und warm. Aber südwestlich braut es sich in dunklem Blau grau zusammen, jetzt kommt der Wind auf. In der Nacht wird er zum Sturm. Morgens ist der Schnee geschmolzen.