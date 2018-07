Auch für Klöckner hat jetzt die Zukunft wilder begönnen. Der vor Jahresfrist gefaßte Entschluß, die Standortpolitik des Konzerns völlig umzukehren, den nur an Schiene und Straße gelegenen „trockenen Werken“ auf die Dauer Abschied zu sagen und mit dem Schwerpunkt eines Tages an der Küste zu stehen, hat bereits sehr reale Formen angenommen. Auf der oHV der Klöckner-Werke AG, Duisburg, die einstimmig das Zwischengeschäftsjahr per 30. Juni 1955 mit 5/2 v. H. Dividende für einen Dreivierteljahreszeitraum genehmigte, teilte der AR-Vorsitzer Bankier Dr. Freiherr von Falkenhausen mit: Die Modernisierung der bisher im Werk Haspe bei Hagen konzentrierten Anlagen für Grob-, Mittel- und Feinbleche ist auf dem Gelände der Klöckner-Hütte Bremen in Angriff genommen worden. Zunächst wird die Anlage in bescheidenem Rahmen gehalten. Aber sie ist der jeweiligen Marktsituation organisch anpaßbar und bietet für räumliche und technische Zukunftsplanungen kein außergewöhnliches Risiko. Die Fundamentierungsarbeiten haben einen guten Verlauf genommen. Schon im Herbst 1956 werden die ersten Anlagen den Betrieb aufnehmen und im Frühjahr 1957 werde die gesamte Werkseinheit zum Anlaufen kommen.

Die Finanzierungspläne dieses Bauvorhabens, das einen Aufwand von mehreren 100 Mill. DM erfordern wird, sehen eine Mischung von erwirtschafteten eigenen Mitteln und Fremdmitteln vor. Die soeben durchgeführte Erhöhung des Grundkapitals um 40 auf 250 Mill. DM gehört dazu. Neben dem Schwerpunktprogramm Bremen bleibt der sonstige Investitionsaufwand für Instandhaltung und Modernisierung harmonisch auf den Gesamtkonzern verteilt.

Die Baupläne sind auf einer Marktprognose aufgestellt, die bei Klöckner – wenn auch traditionell optimistisch – diesesmal besonders sicher formuliert wurde. Der AR-Vorsitzer erklärte, daß die Eisen- und Stahlkonjunktur in der Bundesrepublik wie in der gesamten freien Welt eine echte zivile Konjunktur sei, daß keine politischen oder militärischen Aufblähungen festzustellen wären, daß die Vorratsbildung normal verlaufe und die Auftragseingänge nach wie vor aus Bauwirtschaft und Maschinenbau erfreulich hoch wären. Klöckner wie die übrigen deutschen Stahlkonzerne hätten ihre Kapazitäten 1955 voll ausgenutzt und würden dies auf Grund der bisher hereingenommenen Aufträge auch für die nächsten sieben Monate erreichen können. Jedoch würde die deutsche Stahlmenge nicht ausreichen, den innerdeutschen Bedarf zu decken, so daß ständig hohe Importe notwendig wären. Es entstehe der Zwang, die Kapazitäten ganz allgemein weiter auszudehnen und zugleich die Werke zu modernisieren, da immer noch trotz der Nachkriegsprojekte der größere Anteil der Stahlproduktion aus stark veralteten und in ihren Kosten hoch liegenden Anlagen fließe. Klöckner selbst hat mit 1,7 Mill. t Jahresleistung seinen alten 8,5-v. H.-Anteil an der gesamtdeutschen Stahlproduktion von rund 20 Mill. t in 1955 gehalten. Man werde die Ausweitung im entsprechenden Rahmen mitmachen, war von der Verwaltung zu hören.

In der anschließenden oHV der Klöckner-Bergbau Königsborn-Werne AG, gab der Vorsitzer des AR, Bankier Kurt Forberg (Bankhaus Trinkaus, Düsseldorf), einen Überblick über dia gegenwärtige Finanzlage der deutschen Kohle. Er erinnerte daran, daß Bundeswirtschaftsminister Erhard seine dem Bergbau gegebenen Versprechen nicht gehalten hätte. Was die Finanzverwaltung bisher an Zugeständnissen in Sachen Abschreibungen gemacht habe, würde nur wenige Gesellschaften begünstigen. Darüber hinaus seien weitere und allgemeine Abschreibungserleichterungen erforderlich. Aber auch dies nütze nichts, wenn dem Bergbau nicht auch Erlöse zugebilligt werden, die das Erarbeiten dieser Abschreibungen ermöglichen. Dem Bergbau liege mehr noch als an Abschreibungserleichterungen eine Entlastung bei der Vermögenssteuer, der Gewerbekapitalsteuer, dem Lastenausgleich und der Umsatzsteuer am Herzen. – Die HV genehmigte die Abschlüsse. Die freien Königsborn-Aktionäre erhalten 5 1/2 v. H. Dividende. Das AK wurde um 7,5 Mill. DM erhöht. W.-O. R.