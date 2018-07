B. T. Chemnitz

Wie schädigt doch ein trunksüchtiger Genosse das Ansehen der Partei!“ schrieb vor einiger Zeit der Volkskorrespondent Lanzendorf aus einer Baumwollspinnerei in Chemnitz an die sächsische SED-Zeitung „Volksstimme“. Der Ausruf wurde sogleich mit einer Frage verkoppelt: „Was braucht ein Genosse, der Frau und Kinder hat, noch ein Verhältnis?“ Beide Sätze des Genossen Lanzendorf akzentuierten seine ausführlich dargelegte These, daß es ein Irrtum sei, zu glauben, das Privatleben ihrer Mitglieder gehe die Partei nichts an.

In letzter Zeit häufen sich in der Ostpresse die Artikel, welche die These des Genossen Lanzendorf lebhaft unterstützen. Da die Partei ihren Anspruch auf das Privatleben der Mitglieder nachdrücklich geltend macht, beschäftigt sie sich neuerdings auch in der Öffentlichkeit, das heißt in ihrer Presse, mit den privaten Problemen der Leser, wobei auch kühne Vorstöße in die Außenbezirke des Erotischen nicht gescheut werden. Führend ist hier das FDJ-Organ „Junge Welt“, das kürzlich eine heiße Debatte veranstaltet über das schwerwiegende Problem „Darf ein Lehrling eine Freundin haben?“

„Warum nicht?“ fragt Horst Dreihardt vom Maschinenbau Görlitz und fügt hinzu, daß er mit seiner Frau, die er als Lehrling und in der FDJ-Gruppe kennenlernte, seit Jahren glücklich verheiratet sei. Anders Christa Schmeil aus Halle, die üble Erfahrungen hinter sich hat. Der Herr, den sie in ihrer Lehrzeit kennenlernte, machte es ihr „immer schwerer, den Anforderungen eines Fachverkäuferlehrlings gerecht zu werden“, so daß Christa’mit schlechtem Prüfungsergebnis abschloß und also folgert: „Nein, ein Lehrling sollte keine Freundin bzw. keinen Freund haben.“ Auch Marlene Müller aus dem MTS-Lehrkombinat „Bruno Kießler“ in Halle hat „geglaubt, in einem ‚Zweierkollektiv‘ den richtigen Weg zu gehen“, dafür aber auch nichts gelernt und sich „vom Kollektiv entfernt“; schöne Dinge, meint sie, könne man nur „gemeinsam mit allen anderen Freunden erleben“. Auch Gisela Stauche von der VEB-Werkzeugmaschinenfabrik „Union“, Gera, ist gegen das Zweier- und für das Gruppenkollektiv. Ein guter Freund, gewiß, soweit sich die Freundschaft auf gemeinsame Theaterbesuche, Sport und die gegenseitige Hilfe beim Lernen beschränkt; jedoch „Lehrlinge, die unter einem Freund oder einer Freundin etwas anderes verstehen, müssen vom Kollektiv zur Verantwortung gezogen werden“. Den herben Erfahrungen der Mädchen stehen indessen die Äußerungen der Jungen gegenüber, von denen die meisten die heikle Frage unumwunden bejahen.

Bei der Frage, ob man sich zum blauen FDJ-Hemd die Lippen schminken dürfe, ist es gerade umgekehrt. Da meinen die Mädchen in der Mehrzahl, ein roter Mund zum blauen Hemd sehe doch sehr hübsch aus, während Heinz Moldenhauer aus Weißenborn schreibt: „Ich halte das Schminken für eine heikle Angelegenheit, was von anständigen Mädchen nicht getan werden sollte.“ Mit allem ausführlichen Ernst wird die Frage von allen Seiten behandelt, und während der eine meint, „rote Lippen zur FDJ-Kleidung stoßen bei unseren Werktätigen ab“, fragte der andere: „Hat die FDJ im Statut so etwas verboten?“

Noch heißer ist das Eisen, das man im Haus der Jugend in Potsdam im Beisein Gerhart Eislers anfaßte. Da wurde von jugendlichen Angehörigen der kasernierten Volkspolizei Klage darüber geführt, daß viele Mädchen es ablehnten, mit ihnen zu tanzen. Manche geben sogar FDJ’lern in der Öffentlichkeit Körbe. Das sei, erwiderte Eisler, für die Betroffenen natürlich unangenehm, doch seien das „Schicksalsschläge, die wir Männer eben mannhaft tragen müssen“. Auf die zwischengerufene Anregung, solche Mädchen aus dem Saal zu weisen, meinte Eisler jedoch: „Mit Gewalt ist auf einem Vergnügen überhaupt nichts zu erreichen. Tanzen ist eine freiwillige Handlung.“ Solche kleinbürgerlichen Mädchen seien durch Erziehung zu bessern. Werfe man sie hinaus, so stoße man sie nur vor den Kopf und treibe sie „gar noch zur Republikflucht“.