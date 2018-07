G. Z., Breisach

Als die Arbeiter der „Electricite de France“ dieser Tage auf ihre Baustelle in dem kleinen elsässischen Dorf Vogelgrün kamen, sahen sie drüben am deutschen Rheinufer auf dem Eckartsberg ein riesiges Transparent. „Laßt uns den Rhein“, demonstrierte es über den Strom hinüber. Aber in Vogelgrün begann pünktlich die Schicht, dröhnen auch heute die Baumaschinen, Bagger und Preßlufthämmer, um die vierte Staustufe des „Grand Canal d’ Alsace“ termingemäß fertigzustellen. Im Herbst nächsten. Jahres soll bereits der neue Abschnitt des Rhein-Seitenkanals unter Wasser gesetzt werden.

Den Ruf über das Wasser bezeichneten elsässische Zeitungen als „sentimental und platonisch“, denn-Frankreich denke nicht daran, dem östlichen Nachbarn den Rhein streitig zu machen. Die Bauern in der Rheinebene denken anders darüber. Nicht aus Sentimentalität machen sie sich Sorgen, daß Vater Rhein vom westlichen Nachbarn angezapft wird und stellenweise an 211 Tagen des Jahres nur noch ein Zehntel seines Wassers führt. Das andere fließt durch den Kanal auf französischem Boden und treibt die Turbinen der „Electricite de France“.

Kaum ein Problem hat in den Nachkriegsjahren die deutsch-französischen Beziehungen am Oberrhein so belastet wie der Bau des Kanals. Seit fünf Jahren geht der Streit hin und her. Unzählige Denkschriften wurden auf beiden Seiten verfaßt. Unberührt davon wächst der Kanal von Monat zu Monat, und eine Staustufe nach der anderen wird in Betrieb genommen. In Kembs und Ottmarsheim werden bereits rund eine Milliarde Kilowatt pro Stunde erzeugt; in Fessenheim werden bald die Turbinen montiert.

Am meisten fürchten die Bauern am Oberrhein eine weitere Senkung des Grundwasserspiegels, – wenn der Kanalbau fortgeführt wird. Ihre guten Ernten – vor allem Hopfen, Tabak, Obst und Wein – beruhen auf, einem günstigen Zusammenwirken von Klima- und Grundwasserverhältnissen. Zwischen Basel und Breisach wird der Ernteverlust durch das Absinken des Grundwasserspiegels auf jährlich 3,6 Millionen Mark, geschätzt. Fachleute haben ausgerechnet, daß der „Rhein auf französischem Boden“ dem deutschen Ufer etwa hundert Millionen kosten wird. Dieser Betrag setzt sich ausden Kosten für die Umstellung und Erhaltung der landwirtschaftlichen Produktion, neue Brunnenbauten und Anlagen für die Abwasserbeseitigung zusammen.

In acht Kraftwerken sollen jährlich sechs Milliarden Kilowatt pro Stunde erzeugt werden, wenn der Kanal bis Straßburg ausgebaut ist. Obwohl auch ein prominenter elsässischer Wasserwirtschaftler erklärte, daß dieser Erfolg in keinem Verhältnis zu den verheerenden Schäden in der Landwirtschaft stehe, wird auf der deutschen Seite die Notwendigkeit nicht bestritten, am Oberrhein Energie zu erzeugen. Aber nicht durch den Bau eines Rhein-Seitenkanals. Es wurde vorgeschlagen, die Kanalbauten einzustellen und die noch geplanten Kraftwerke im Flußbett des Rheins zu errichten. Die deutsch-französische Studiengesellschaft für Fragen des Rhein-Seitenkanals, die kürzlich zu ihrer ersten Sitzung zusammengetreten ist, hat also genügend Verhandlungsstoff. Während aber die „Kanalschlacht“ am grünen Konferenztisch ausgetragen, wird, geht auf den Baustellen die Arbeit in unvermindertem Tempo weiter.