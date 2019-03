Inhalt Seite 1 — Leben wir zu schnell? Seite 2 Auf einer Seite lesen

Von Katharina Elisabeth Russell

Es ist Dezember: in London hat die Model House Group ihre Frühlings- und Sommerkollektionen gezeigt, in Paris hat die Modellkonfektion alles, was zum "Prêt à porter" gehört, aufgetischt... und in Berlin und Düsseldorf haben die Mitglieder der DOB (der prosaische, nach Kattun klingende Name Damenoberbekleidung wird dem Reichtum und der Erfindungsgabe ihrer modischen Leistung nicht gerecht) eine fast unübersehbare Fülle von modischen Einfällen, ebenfalls für Frühjahr und Sommer 1956, präsentiert. In der letzten Januarwoche werden in Rom, Paris und London durch die Haute Couturen die I-Tüpfelchen auf das Frauenbild des kommenden Sommers gesetzt – und dann – Anfang August – kommt schon wieder der Winter, Während die Weber, Ausrüster und Veredler fieberhaft daran arbeiten, der Stoffmode des übernächsten Winters ein neues Gesicht zu geben, wird auch schon untersucht und erörtert, welche Textilien, Farben und Schnittführungen für 1956/57 vorgesehen sind: schneller und schneller dreht sich das Rad der Mode, bis es allen vor den Augen flimmert... dem Textilproduzenten, dem Modegestalter, den Kleidergeschäften und – last but not least – der Frau!

Paris, im Dezember

Wir haben anscheinend ein Stadium erreicht, wo das Neueste dem Neuen so schnell auf dem Fuße folgt, daß man überhaupt nicht zum Genuß des Alten kommt. Es ist, als ob man ein delikates Memü in Rekordzeit herunterschlucken müßte: Man kaut noch am Hors d’oeuvre, steckt schon den nächsten Bissen vom Braten in den Mund, und während Gemüse und Beilagen halbgegessen auf dem Teller liegen, fühlt man sich versucht, an den Desserts herumzuknabbern. Hier wie dort sind die Folgen die gleichen! Die Modeberichterstatterin der Londoner Sonntagszeitung "The Observer" formulierte es kurz: "Wir leiden alle an akuter ‚fashion indigestion‘, an modischen Verdauungsstörungen."

Wenn selbst die abgehärteten Fachleute darunter stöhnen, wie muß dann erst Frau Schulz, Mrs. Smith und Mme. Meunier zumute sein, für die alle diese Hochdruckanstrengungen gemacht werden? Darüber gab kürzlich das "1. Berliner Modegespräch", an dem Hersteller, Verbraucher, Moderedakteure und Textilfachjournalistinnen sowie M. Raymond Barbas, der schlagfertige Präsident des Verbandes der Pariser Haute Couture, teilnahmen, einigen Aufschluß. Bei dieser Gelegenheit erklärte Frau M., eine Hausfrau, die die Millionen von Verbraucherinnen vertrat, daß "sie Angst habe, sich ein aktuelles Kleidungsstück zu kaufen, weil dieses so fix wieder überholt sei ..." Frau M. teilt dieses Gefühl mit ihren Schwestern überall auf der Welt: sie alle leiden zeitweise unter den Anfällen einer neuzeitlichen, modischen Angstneurose, die – wenn nicht rechtzeitig behoben – sich auf die Umsätze der Modeindustrie und der ihr angegliederten Sektoren lähmend auswirken könnte.

Wie kommt man aus dem Dilemma heraus? Soll man die Bremsen in Gestalt einer Produktionseinschränkung anziehen, so daß die Modemaschine nicht mehr auf vollen Touren läuft? Abgesehen davon, daß ein solches Unterfangen nur mit einmütiger Zustimmung aller Beteiligten in die Wege geleitet werden könnte–und eine solche Einstimmigkeit ist ähnlich wie auf dem Felde der Politik auch auf dem der Mode praktisch kaum vorstellbar – wäre dies eine Sünde gegen den Zeitgeist, dessen Tempo und Rhythmus alle Gebiete menschlicher Betätigung gleichermaßen beherrscht, und dessen Einfluß sich kein Einzelwesen ohne weiteres entziehen kann.

So scheint hinter allen die Zeitpeitsche zu stehen: Die Haute Couture wird von den internationalen Einkäufern getrieben, von deren Beifall – gleichbedeutend mit Orderzahlen – die Weiterexistenz der einzelnen weltbekannten Häuser abhängt; hinter der Modellkonfektion drängen die regionalen Aufkäufer, die die tausendfältige! Wünsche der Geschäfte zu erfüllen suchen, die sie beraten und beliefern. Schließlich treibt jeden Einzelhändler’ jene abstrakte Masse der angeblich unberechenbaren – oft anspruchsvollen – Wesen, die man als "Frauenwelt" bezeichnet Zweifellos wollen alle diese Gruppen die Frau verschönern: aber das ist nun einmal ihr Geschäft, und der spiritus rector ist der Umsatz! Es läuft also darauf hinaus, daß die Frau – die arme, hilflose, unentschiedene, durch den embarras de richesse verwirrte – das erste und das letzte Wort hat! Ist sie sich dieser ungeheuren Macht bewußt, und weiß sie sie richtig – in ihrem Interesse wie auch in dem eines großen und wichtigen Industriezweiges – zu nützen? Weiß sie, daß der kleine Laden an der Ecke, die Modeabteilung des Kaufhauses, der Maßsalon, die Konfektion und nicht zuletzt die hehren Modellhäuser weiter nichts als ihr Diener sind? Von ihrer Bereitwilligkeit, das kleine Portemonnaie vom Boden ihrer Handtasche hervorzuholen oder einen Scheck auszuschreiben, hängt die Existenz von Millionen ab, die von der Mode leben. Wenn man sich über diesen Sachverhalt klar ist, so müßte diese Einsicht eine gewaltige Rückenstütze beim Einkauf darstellen, ein wirksames Gegenmittel gegen modische Angstneurosen.