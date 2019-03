Wien, im Dezember

Das vierwöchige Opernfest, mit dem Wien die Wiederherstellung der Staatsoper am Ring beging, begann als kosmopolitisch-gesellschaftliches Ereignis mit der viel photographierten "Fidelio"-Premiere und endete in diesen Tagen avantgardistisch mit der einzigen Uraufführung dieser Eröffnungswochen: dem neuen Ballett von Boris Blacher. Auf halbem Wege zwischen den glanzvoll musizierten Standardopern wie "Meistersinger", "Don Giovanni" oder "Rosenkavalier" und dieser Auftragsarbeit lag eine denkwürdige Neuinszenierung von Alban Bergs "Wozzeck". Mit Hauptdarstellern wie Walter Berry und Christel Goltz wurde die schwierige Partitur von Karl Böhm kammermusikalisch durchleuchtet und aufgehellt. Die 28 Vorhänge des Premierenabends brachten dem in seiner Heimatstadt so schwer angefeindeten Alban Berg einen postumen Triumph.

Das neue Othello-Ballett, das Wien im Sommer 1954 bei Blacher als Auftrag für die Staatsoperneröffnung bestellt hat, weicht dem durch Verdi konsumierten Titel aus und nennt sich "Der Mohr von Venedig". Nach "Romeo" und "Hamlet" also die dritte Shakespeare-Vertonung des Berliner Komponisten. Wie dort, so gibt es auch hier einen Trick, einen dramaturgischen Kniff, der Shakespeares Drama "ballettfähig" machen soll. Die Wiener Ballettmeisterin Erika Hanka (die den Abend auch choreographisch betreute) hatte als Verfasserin des Buches den Einfall, mit dem Mord an Desdemona zu beginnen und dann das Drama in einer großen Rückblende, gleichsam als Motivenbericht, abrollen zu lassen. Von Bild zu Bild sind Ritornelle eingestreut, in denen vor herabgelassen nem Zwischenvorhang drei Tänzerpaare die Moral von der Geschichte tanzen, den allgemein-menschlichen Bezug wie ein auf die Tanzbühne transponierter antiker Chor kommentierend herstellen. In diesem eigenwilligen Einfall liegt allerdings eine Schwäche des Buches. Die Tanzgeste, eindeutig, solange sie der direkten Aktion gilt, wird leicht verschwommen und undeutlich, wo sie moralisierend und deutend wirken soll.

Boris Blachers Partitur führt die Tonsprache seiner beiden anderen Shakespeare-Ballette fort. Im "Mohr von Venedig" dominieren rhythmisch steigernde Ton Wiederholungen, die Ostinato-Motive, die großen Unisoni, die dann jäh in spannungsreiche Akkordkleckse zersprühen. Raffiniert untergeteilte Sieben- und Fünf-Achteltakte, fluktuierende Akzentwechsel betonen das Motorische. Othellos Eifersucht wird in der im Grunde linienarmen Partitur durch ein Zwölftonmotiv ausgedrückt (wie Blacher sagte: "Als Reverenz vor Wien, der Heimat der Zwölftontechnik"). Die tänzerische Prägnanz dieser Musik, ihr sicherer Theatergriff und die farbige Orchestrierung (die sich in einem der Ritornelle auf ein vielfarbiges Schlagzeugensemble beschränkt) kennzeichnen eine Partitur, in der alles Handwerkliche präzise und sicher hingesetzt erscheint. Wer von diesem Othello mehr verlangt, geht allerdings leer aus. Die Musik ist nicht wirklich inspiriert, strahlt keine echte Faszination aus; der Götterfunke zündete diesmal nicht. Die leidenschaftlichen Tigersprünge des rasenden Othello erscheinen sorgsam in Musik gesetzt, aber es ist eine Leidenschaft aus der Retorte. Auch haben die Desdemona-Partien wohl Zartheit und Transparenz, nicht aber die echte Wärme des begnadeten Einfalls.

Diese Mischung aus technisch Gekonntem und im letzten doch Unbefriedigendem übertrug sich auch auf die Bühne. Erika Hanka zeichnete als Choreographin die bewegungsreichen Linien nach, die sie zuvor als geschickte Librettistin festgelegt hatte. Aus Paris hatte man George Wakhiewitch, den Bühnenbildner des Cocteau-Kreises, herbeigerufen Er schuf eine prachtvoll spannungsgeladene, zugleich expressive und doch ökonomisch-linienklare Dekoration. Der Othello Willy Dirtls hat die elastische Spannung eines entfesselten Afrikaners, Christi Zimmerl als Desdemona eine wienerische süße Anmut. Blacher konnte mit dieser Uraufführung ebenso zufrieden sein wie mit dem begeisterten Beifall, der ihn mit dem überaus geschickten Dirigenten Heinrich Hollreiser immer wieder vor den Vorhang rief. Otto F. Beer