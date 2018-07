Lübeck ist nicht mehr die verträumte Handels- und Hafenstadt von einst, die den Fremden durch ihr auch heute noch köstliches Marzipan und den gepflegten Rotwein erfreut; sie ist eine lebendige Industriestadt geworden, die ihre Produktion im Rahmen des westdeutschen Exports in alle Welt versendet. Welchen Rang heute die Lübecker Großindustrie, allen voran die Werften, hat, verdeutlichen folgende Zahlen über die Beschäftigten der fünf größten Industriebetriebe Lübecks: Lübecker Flender Werke A. G. = 3300; LMG (Orenstein-Koppel und Lübecker Maschinenbaugesellschaft) = 3300; Metallhüttenwerke Lübeck A. G. (früher Hochofen werk Lübeck) = 2450; Villeroy & Boch, keramische Werke G. m. b. H. = 2400; Draeger Werk, Heinr. u. Bernh. Draeger = 1300. Damit ist die Reihe der großen und größten Industriebetriebe jedoch keineswegs erschöpft. Zusammen beschäftigt die Industrie des Lübecker Raumes rund 30 000 Arbeiter, während vergleichsweise das Handwerk und der Handel nur je 12 000 Beschäftigte zählen.

Die Standortbedingungen Lübecks an der tief ins Festland hineinschneidenden Lübecker Bucht und dem für Seeschiffe bis nach Lübeck befahrbaren Travelauf sichern Lübeck Vorteile, die nicht so leicht woanders gefunden werden können. Lübeck verfügt noch über genügend Raum um neue Industrien aufzunehmen. Allein im Gebiet von Lübeck-Schlutup stehen rund 60 000 qm modernes und bereits erschlossenes Industriegelände mit entsprechenden Gebäuden frei, die einst für Rüstungszwecke genutzt wurden. Die Industriewerke Karlsruhe AG haben daher in ihrem dort liegenden Industriebetrieb nach dem Kriege eine sich stark ausweitende Fahrzeugproduktion aufgenommen. Die Gunst des Lübecker Standorts mit noch vorhandenen (wenn auch schrumpfenden) Arbeitskraftreserven wurde von der Lübecker Baumwollspinnerei GmbH. in Schlutup ausgewertet, die sich in erster Linie der Garnerzeugung zuwandte.

Ebenso bemerkenswert sind die neuen Anlagen der AG. für Kartonnagenindustrie, die in Lübeck eine heute bereits mit zwei großen Maschinen arbeitende Papierfabrik und in Schlutup eine Wellpappenfabrik aufbaute, die eine wichtige Ergänzung des bereits früher vorhandenen Bledhpackungswerkes der gleichen Gesellschaft bildet. Als jüngstes Industrieunternehmen ist das Schälwerk der „Vorwerker Hafenindustriewerke GmbH“ zu nennen, deren Tätigkeit erst im laufenden Jahr begann und heute bereits rund 350 Arbeiter mit der Schälung nordischen Papierholzes beschäftigt. Die Kapazität dieses Werkes ist auf 300 000 Raummeter Holz jährlich berechnet. Lübeck, das vor 1914 das größte Einfallstor für skandinavisches Schnittholz war, hat auf der Linie dieser Tradition, neben der Reihe bestehender Hobelwerke, nun auch diese Art von Holzbearbeitung aufgenommen.

Durch die Produktion von Qualitätserzeugnissen sucht die Lübecker Maschinenbauindustrie, die eine Reihe von Betrieben aufweist, die Ungunst des Standortes – entfernt von den Schwerpunkten der westdeutschen Wirtschaft – mit Erfolg auszugleichen. Auch in der Umgebung Lübecks siedelte sich nach dem zweiten Weltkrieg unter Ausnutzung des vorliegenden Arbeitspotentials der Ostvertriebenen eine Industrie an, die im Gesamtbereich des Bezirks der Industrie- und Handelskammer Lübeck rund 20 000 Beschäftigte zählt. Die Schwartauer Werke AG, deren Marmeladenfabrikation im gesamten Bundesgebiet bekannt ist und die heute zu der Oetkergruppe gehört, sind dabei, ihre Produktion durch Erweiterungsbauten auch auf andere Erzeugnisse erheblich auszudehnen.

Die Lübecker Industrie zeichnet sich also durch eine große Vielseitigkeit aus. Beweglichkeit und Anpassungsfähigkeit führten dazu, daß heute rund 40 v. H. der Beschäftigten Lübecks in der Industrie arbeiten. Diese Entwicklung hat noch keineswegs einen Abschluß gefunden, denn auch die bereits früher bestehende Industrie, wie die Werften, die auch erhebliche Auslandsaufträge ausführten (1951 bei der LMG 45 v. H.), die Metallhüttenwerke und die Fischindustrie, sind dabei, ihr Produktionsprogramm zu erweitern. Rund 45 v. H. der von Lübeck exportierten Industriegüter entfielen im ersten Viertel 1955 auf Erzeugnisse des Schiffbaues, weitere 15 v. H. auf den Maschinen- und Fahrzeugbau. In den Rest von 40 v. H. teilten sich die Produktion der Industrie der Steine und Erden (einschließlich Keramik und Steingut) und nicht zuletzt auch der Apparatebau und die Erzeugnisse der Präzisionswerkzeugindustrie. Werner von Knore