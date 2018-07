Inhalt Seite 1 — Mehr Achtung vor den Institutionen Seite 2 Auf einer Seite lesen

Von Theodor Eschenburg

„Der Zustand der Demokratie aber muß dauernd überwacht werden, er ist weder gut noch böse, sondern ständiger Korrektur bedürftig, weil ihm tödliche Gefahr droht.“ Dieses Wort von Alexis de Toqueville schickt Professor Theodor Eschenburg seiner soeben bei der Deutschen Verlagsanstalt Stuttgart erschienenen Schrift „Herrschaft der Verbände?“ gleichsam als Motto voraus. Auf einer FORUM-Veranstaltung der ZEIT hat Prof. Eschenburg bereits früher seine Anschauungen formuliert, die nun, da sie in größerem Zusammenhang dargestellt werden, unsere Leser besonders interessieren werden. – Die Verbände sind laut Eschenburg ebenso eine Gefahr für die Demokratie wie die Parteien und die Konfessionen, aber es sind Gefahren, mit denen ein demokratisches Staatswesen fertig werden muß und auch fertig werden kann, wenn seine Institutionen intakt sind und respektiert werden. In der Festigung ihrer staatlichen Einrichtungen und in langsamem Wadisen einer neuen Tradition sieht Eschenburg die dringendste Aufgabe der jungen deutschen Demokratie. Nachstehend bringen wir einen Abdruck aus dem elften und zwölften Kapitel seiner Schrift.

Demokratie ist auf die Dauer nur möglich, wenn sie getragen wird von der demokratischen Vorstellung und Gesinnung breiter Volkskreise. Diese Pflege der demokratischen Vorstellungswelt bedingt aber, daß die Institutionen und Verfahren nicht verletzt, nicht eingedrückt oder umgebogen, eben nicht pervertiert werden. Nur durch die Kontinuität ihrer Existenz prägen sie sich im Volksbewußtsein ein. Die Institutionen und Verfahren sind das statische Element in einer so dynamischen Herrschaftsform, wie es die demokratische ist. Nicht der Zweck heiligt die Mittel, sondern die Mittel heiligen den Zweck.

*

Adenauer gehört zu jenen Erscheinungen der deutschen Politik, die, wie auch Bismarck, dem in ihren Augen überragenden Ziel alle anderen Aufgaben und Interessen, Einrichtungen und Verfahren rücksichtslos unterordnen. Er denkt in großen Zwecken. Das institutionelle Denken liegt ihm fern, Jedoch kann nur der Staat auf die Dauer wirksame Außenpolitik treiben, der innerpolitisch konsolidiert ist, dessen Institutionen fest und gesichert sind. Es kömmt nicht nur auf eine für den Augenblick außenpolitisch günstige Position an, sondern auch darauf, daß wir sie innerstaatlich ausfüllen können. Insofern geht von der Innenpolitik eine starke außenpolitische Wirkung aus. In dem frisch bestellten Garten der Bundesrepublik sind die Institutionen und Verfahren noch zarte Pflänzchen, die um ihrer selbst willen gepflegt werden müssen, damit sie Wurzel fassen, und die nicht nach Augenblicksbedarf umgepflanzt oder nach aktuellen Zwecken wechselnd behandelt werden dürfen.

Auch der Gegner hat Respekt vor dem Format des Bundeskanzlers, seiner Führungsbegabung und virtuosen, manchmal allzu virtuosen Verfahrenstechnik. Adenauer ist, was Schnelligkeit und Sicherheit angeht, ein überragender Wagenfahrer; aber zum Autofahren gehört auch die Wagenpflege. Ob er auch ein guter Wagenpfleger ist, wird sich erst zeigen, wenn ein anderer diesen Wagen fährt. Das Auto kann man in eine Werkstatt zur Reparatur bringen und es notfalls auswechseln, den Staatswagen muß man weiterfahren trotz seiner Mängel und Schäden, die man nur im Fahren reparieren kann. Führungskraft mit Verfahrensstrenge zu verbinden ist eine hohe Kunst und eine harte Aufgabe.

Der demokratische Massenstaat mit seinen vielen Hebeln und den zahllosen Menschen, die diese bedienen, kann nur existieren und wirken, wenn eine Kontinuität der Einrichtungen und Verfahren besteht. Die Gruppen sind eine natürliche, unvermeidliche Erscheinung des Massenstaates. Ihrer ebenso natürlichen, zentrifugalen Dynamik kann nur durch fest gesicherte Institutionen, durch Respekt vor deren Aufgaben und vor den durch sie gesetzten Schranken entgegengewirkt werden. Man darf einen Zweck nur insoweit verfolgen, als es die institutionellen und formalen Bestimmungen und der Sinn unserer verfassungsmäßigen Ordnung zulassen.