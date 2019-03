Inhalt Seite 1 — Mit Bildern in Paris Seite 2 Auf einer Seite lesen

Von Gertrude v. Schwarzenfeld

Paris, im Dezember

Rue de Seine. In den Schaufenstern der kleinenGalerien Bilder moderner Kunst. Alle Richtungen sind vertreten: der Neo-Kubismus, die "Malerei der Realität", der abstrakte "Tachismus". Ein Bild scheint mir gut, wenn es das Vermögen besitzt, "Mitte" zu werden, Zentrum, Ruhepunkt, und sei es nur für den flüchtigen Augenblick der Betrachtung. – Es ist mir unverständlich, wieso Hans Sedlmayr der modernen Kunst "Verlust der Mitte" vorwerfen kann: ein jedes Kunstwerk ist doch nichts anderes, als eine Bemühung um "Mitte", um ein Gleichgewicht inmitten der Gegenkräfte der Zeit. Doch Sedlmayr meint den Verlust der "menschlichen Mitte", und er meint ein Menschentum, das sein Verhältnis zu Gott verloren hat. In seinem Buch "Verlust der Mitte" wendet er sich gegen das "Zurückdämmen des menschlichen Elements in der Kunst, das eng mit dem Plastischen verbunden war, zugunsten nicht eines Überweltlichen, an das man nicht glaubt, sondern des Elementaren. Ein Transzendieren des Menschlichen nicht nach oben, sondern nach unten." Wie aber, wenn das Elementare sich als das verlorene Fundament des Seins offenbarte?

Ich gehe die Rue de Seine entlang und trete in die Galerie de L’Institut ein, wo eine Ausstellung der kubistischen Periode der Maria Blanchard gezeigt wird. Diese Bilder entstanden während des ersten Weltkrieges, als die "dicke Bertha" Paris bombardierte, als die Wertewelt des bürgerlichen Zeitalters zerfiel. Zu gleicher Zeit malte der Expressionismus in Deutschland in einem Chaos von Farben Visionen der Zersetzung und der seelischen Not. In den Bildern der Blanchard aber ist kein Fieberund keine Wirrnis zu spüren: in ihnen herrscht ein kühl-unbeirrbarer, ein sittlicher Wille zum Aufbau. Dieser Aufbauwille war das leitende Prinzip des Kubismus, ein Ordnungsprinzip, dassich heute in der gegenstandslosen Malerei auswirkt. Man verkennt diese Kunstrichtung, wenn man in ihr nur die Auflösung des Menschenbildes und eine diabolische Verzerrung der bisher gültigen Weltansicht sieht: ihr wesentlicher Impuls ist konstruktiv, ist ein Symptom jenes Ringens um eine neue Struktur des Lebens, das heute nicht nur die künstlerische, sondern auch die politische Sphäre er-

Der Kubismus wollte – mit dem Worte eines seinerMitbegründer, Metzinger – images totales, "Ganzheitsbilder" schaffen; er sah von dem Zufall der Beleuchtung, der Perspektive ab (darum jene Porträts Picassos, die das Modell gleichzeitig im Profil und en face darstellen), er betonte das Geistige in der Kunst auf Kosten der Sinne. "Es scheint, daß wir schicksalhaft einer abstrakten Kunst entgegengehen", schrieb Jacques Villon schon vor einigen Jahrzehnten, "– der Drang zur Konstruktion, die unsere Malerei uns auferlegt, zwingt uns, große Freiheiten zu nehmen, die Natur neu zu durchdenken und nähert uns der Kunst der Primitiven..."

Die Kunst der Primitiven wurzelte in magischen Kräften, und auch die moderne Kunst ist der Magie verwandt. Zuweilen aber steht sie auch an der Schwelle einer erneuerten Mystik, deshalb findet die abstrakte Kunst so leicht ihren Eintritt in die Kirche.

Im Salon d’Automne im Grand Palais werden in diesem Monat moderne Glasfenster gezeigt, die für Kirchen bestimmt sind. Die schönsten dieser Fenster sind Werke der absoluten "bedeutungsfreien" Kunst, und dennoch deuten sie auf das religiöse Geheimnis hin. Es scheint, daß hier die abstrakte Kunst ihr eigentlichstes Wirkungsfeld gefunden hat.