Mit bemerkenswerter Pünktlichkeit hat der Pankower Ministerrat dieser Tage den "Volkswirtschaftsplan 1956" beschlossen. Bemerkenswert allein schon deshalb, weil dieser Plan ausnahmsweise einmal vor Beginn des neuen Wirtschaftsjahres veröffentlicht wird. Der Plan für 1955 war z. B. nach zahlreichen Änderungen und Umstellungen erst Anfang Mai bekanntgegeben worden. Diese Termingerechtigkeit ist allerdings nicht unbedingt als ein Zeichen dessen zu werten, daß die Planstrategen in Ostberlin allmählich ihr Handwerk besser beherrschen. Bei der Vorbereitung des neuen Planes standen sie vielmehr unter einem Druck, wie er selbst für die mit Moskauer Direktiven seit Jahr und Tag vertrauten Politökonomen ungewöhnlich war. In diesem Zusammenhang muß daran erinnert werden, daß mit Beginn des Jahres 1956 die gesamte Wirtschaft des Ostblocks, mit Ausnahme Rotchinas, im gleichen Rhythmus zeitlich übereinstimmender Fünfjahrpläne verlaufen soll. Daß dabei nicht nur eine zeitliche Kongruenz, sondern eine bis in die Einzelheiten gehende Aufgabenverteilung nach den allein maßgebenden Wünschen Moskaus erreicht werden soll, war seit langem zu erwarten.

Die Perspektiven, die sich dabei für die deutsche Sowjetzone eröffnen, lassen sich bedenkenlos auf einen Nenner bringen: Mitteldeutschland als eines der höchstindustrialisierten Länder im sowjetischen Machtbereich ist dazu ausersehen, durch forcierten Ausbau der Grundstoff- und Schwerindustrie in kürzester Frist eine der bedeutendsten Waffenschmieden Moskaus zu werden. Das jedenfalls ist der Plan, dessen Vorbereitung Moskau in den vergangenen Jahren mit einer Konsequenz betrieben hat, vor der "koexistenzgläubige" westliche und neutrale Beobachter nur allzugern die Augen verschlossen haben und teilweise noch immer verschließen. Wieweit dieses Vorhaben gelingt, ist eine andere Frage. Denn während für die Produktion der Staatsbetriebe im laufenden Jahr gegenüber 1954 eine Steigerungsrate von 5,6 v. H. geplant war, soll 1956 eine weitere Zunahme um 10,2 v. H. erzielt werden, die sich nach dem Wortlaut der amtlichen Verlautbarung ausdrücklich "in bedeutendem Maße auf weitere Materialeinsparungen" stützt. Darüber hinaus bestehen begründete Zweifel, daß die Arbeiterschaft der Sowjetzone dem Appell zur erheblichen Steigerung der Arbeitsproduktivität ohne entsprechende Lohnerhöhung in dem Maße folgen wird, wie Moskau es wünscht,

Der bekannte Hang der Kommunisten zum Jonglieren mit Prozentzahlen bis in die Dezimalstellen hinein, der westlichen Beobachtern zuweilen ein mitleidiges Lächeln abnötigt, darf bei aller Irrealität in manchen Einzelheiten nicht den Blick für die durchaus realistischen Gesamttendenzen trüben. Sie sind im Falle der Sowjetzone sehr eindeutig: Die staatlichen Industriebetriebe, auf die schon im Jahre 1954 rund 85 v. H. der gesamten Produktion entfielen und die ihre Leistung im laufenden Jahr um 5,6 v. H. steigern sollten, sollen im kommenden Jahr die Steigerungsrate fast verdoppeln. Das bedeutet andererseits eine weitere Einschränkung der ohnehin nur noch geringen Privatwirtschaft, von der in dem neuen Plan kaum noch die Rede ist. Er erwähnt lediglich, daß den Handwerksbetrieben, deren Sozialisierung und Zusammenfassung in "Produktionsgenossenschaften" in diesem Jahr konsequent begonnen hat, eine entscheidende Rolle bei der Herstellung hochwertiger Gebrauchsgüter zugedacht ist. Da jedoch die gesamte Konsumgüterherstellung völlig in den Hintergrund gedrängt worden ist, kommt dieser Bemerkung kaum mehr als rhetorische Bedeutung zu. Dagegen soll die Kapazität der Schwerindustrie um weitere 10 v. H., des Schwermaschinenbaues um 13,3 v. H. und des allgemeinen Maschinenbaues sogar um 14,1 v. H. wachsen. In der gleichen Richtung sollen sich die Investitionen bewegen. War in diesem Jahr in der Schwerindustrie und im Maschinenbau ein Anteil der Ausrüstungen von rund 45 v. H. vorgesehen, so soll er 1956 über 50 v. H. betragen. Insgesamt sieht der staatliche Investitionsplan für den Ausbau der Schwerindustrie einen Mehraufwand von fast 40 v. H. vor, während im laufenden Jahr die Zunahme nur 17 v. H betragen sollte.

Diese wenigen Zahlen mögen genügen, um eine Vorstellung von dem unbedingten Vorrang der Schwerindustrie vor allen anderen Wirtschaftszweigen zu vermitteln. Zieht man ferner in Betracht, daß das kürzlich zwischen Pankow und Moskau abgeschlossene Handelsabkommen für 1956 einen Zuwachs des Volumens um durchschnittlich ein Viertel vorsieht, wobei das Schwergewicht der mitteldeutschen Lieferungen ebenfalls bei denjenigen industriellen Erzeugnissen liegt, die nicht unbedingt "friedlichen Zwecken" dienen müssen, so liegt der Verdacht nahe, daß die Sowjetzone unmittelbar und mittelbar dazu ausersehen ist, ihre wirtschaftliche Potenz für die verstärkten Rüstungsbemühungen der Sowjets völlig zur Verfügung zu stellen. Da die gleichzeitig bekanntgewordenen Wirtschaftspläne der Tschechoslowakei und Ungarns für 1956 ähnliche Tendenzen aufweisen, erscheint es angebracht, auch auf wirtschaftlichem Gebiet dem "Geist von Genf" die deutliche Sprache der Tatsachen gegenüberzustellen, die alles andere als friedliche Absichten offenbaren. gns.