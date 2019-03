Die wirtschaftspolitische Opposition pflegt auch heute noch zu behaupten, daß die deutsche Arbeiterschaft der von der Bourgeoisie betrogene Stand sei. Nach wie vor werde ihm sein echter Anteil an Lohn und Ertrag vorenthalten: er gehöre zu den Vernachlässigten, sein Lebensstandard stagniere. Zwar widerlegt jeder Blick in die Wirklichkeit diese Behauptungen der Agitatoren, die es einfach nicht wahrhaben wollen, daß in den vergangenen fünf (oder sieben) Jahren das Wirtschaftssystem des deutschen Bürgertums in ganz besonderem Maße – und bewußt – dem Arbeiterstand zugute gekommen ist.

Aus tausend Beispielen eines: In der jüngsten Werkszeitschrift der zur Chemiegruppe der Farbwerke Hoechst AG gehörenden Knapsack-Griesheim AG bei Köln ist nach fünfjähriger Pause erneut eine Übersicht veröffentlicht, die davon berichtet, wieviel Werksangehörige mit dem Auto, mit dem Motorrad, auf dem Fahrrad, mit Omnibus und Eisenbahn oder per pedes nach Knapsack zur Arbeit kommen. Die starken Verschiebungen innerhalb von fünf Jahren bei einer um rund 50 v. H. gewachsenen Belegschaft geben zu mancherlei Rückschlüssen verkehrspolitischer wie soziologisch-ökonomischer Art Anlaß.

In Zahlen ergibt sich nämlich folgendes: Die Fußgänger sind mit 790 gegen 787 im Jahre 1951 praktisch unverändert geblieben. Mit der Eisenbahn fahren jetzt 752, damals 471, mit dem Omnibus 262, damals 128. Nun kommt der größte Bruch: 1951 kamen jeden Morgen 1281 Werksangehörige auf ihrem Zweirad ins Werk; Jetzt fahren nur noch 652 mit dem Fahrrad, dafür kommen schon 328 mit dem Moped (1951 keiner) und 489 mit dem Motorrad, gegen 180 im Korea-Jahr. Der Werksparkplatz für Pkw muß jetzt täglich 95, früher 23 Wagen aufnehmen.

Mit anderen Worten: 1951 fuhr nur ungefährknapp jeder Fünfzehnte mit eigenem Motor zur Arbeitsstätte, gegenwärtig fast jeder Dritte. Motorisiert aber sind noch mehr Werksangehörige, als es diese Zahlen besagen, da nicht jeder, vor allem nicht der in Werksnähe Wohnende, sein. Motorfahrzeug zur Berufsfahrt benutzt. Die Anzahl der Autobesitzer sei z. B. doppelt so hoch, nämlich ungefähr 200, und die Zahl der übrigen Motorisierten sei ebenfalls wesentlich größer als die Zahl derjenigen, die motorisiert zur Arbeit kommen, heißt es in der Werkszeitschrift. – Die Industrie-Bevölkerung an Rhein und Ruhr ist eben doch ganz offensichtlich auf dem besten Wege zum amerikanischen Lebensstandard, wenn auch unter dem europäischen Vorzeichen der "kleineren Typen". Das sollte alle erfreuen, und alle sollten es zugeben. Rlt.