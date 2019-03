Inhalt Seite 1 — Neue Ziele für die Festtage Seite 2 Auf einer Seite lesen

Nächst den "Großen Ferien", die die größte Reisewelle in Deutschland auslösen, ist es das Weihnachtsfest, das immer mehr Menschen in Bewegung setzt, die die Festtage lieber außerhalb der gewohnten Umgebung zubringen möchten. Von Jahr zu Jahr haben sich mit dem Wandel des Geschmacks auch immer neue Reiseziele angeboten, die schnell beliebt wurden und ältere verlangten.

Als neue Wintersportgebiete werden das Hochsauerland im südlichen Westfalen, Rhön, Spessart und Odenwald immer bekannter und beliebter. Ganz alte Bekannte sind daneben Böhmer und Bayerischer Wald, obwohl sie – verkehrstechnisch gesehen – noch einigermaßen abseits liegen.

Im Harz und im Weserbergland können im Solling und im Reinhardtswald noch Entdeckungen gemacht werden. Der Schwarzwald und die Alpen sind längst voll erschlossen. Das versteht sich, weil sie am schneesichersten sind.

Ganz neue Reiseziele sind außerhalb unserer Grenzen in Österreich eine Reihe von Tiroler und Vorarlberger Täler geworden, die man von den altbekannten aus entdeckt hat. Sie werden freilich meist fast ganz belegt von Autobusunternehmen, die die Gäste in Massen heranfahren.

Nach wie vor sind die Balearen Weihnachten und Silvester ein begehrtes Ziel, Von Jahr zu Jahr treffen dort auch aus Deutschland immer mehr Gäste ein. Seereisen werden zwar sehr zahlreich angeboten, wegen der Höhe der Preise sind aber die Schiffe, die meist unter schwedischer, griechischer, italienischer und französischer Flagge fahren, nur für wenige deutsche Passagiere benutzbar. Ein umfangreicher deutscher Seetourismus wäre erst denkbar, wenn es wieder die "Monte"-Schiffe der Hamburg-Süd gäbe.

Unter den großen Städten Europas geben sich neben Paris Bern, Zürich oder Genf auch Brüssel, Kopenhagen und Stockholm zunehmend Mühe, deutsche Besucher für einen Winterbesuch anzulocken. Dagegen sind andere, die früher beliebtes Reiseziel waren, in den Hintergrund getreten, so Wien, Rom, London, wie nach den Beobachtungen von Buchungen und Kartenverkauf festzustellen ist.

Übrigens: Auch zu uns kommen zum Fest Gäste aus den Nachbarländern. Traditionell ist der Harz das Reiseziel der Dänen, die in ganzen Buskolonnen heranfahren und in Harzburg, Braunlage, Hahnenklee und Sachsa gern gesehen sind. In den Schwarzwald zieht es Franzosen und Schweizer, obwohl es ihnen doch zu Hause an sehr ähnlichen Bergen und Tälern nicht fehlt.