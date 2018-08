Karneval in Köln. Die Kette der Karnevalsvergnügungen beginnt mit dem Neujahrstag. Die bunten Schriften, die jetzt in allen Reisebüros ausliegen, sollen den Gast „richtig lenken“. Früher hat man sich den Spaß gemacht, die Zahl der Veranstaltungen zu zählen, heute ist das einfach unmöglich. Der 32 Seiten starke Festkalender ist ein Adreßbuch der Gaststätten und Säle der Rheinmetropole. Damit man sich gut zurechtfindet, gab die Stadt einen, Bildstadtplan heraus, der sehr gut zu allen Häusern führt, wo man „Spaß an der Freud“ hat.

Bad Lippspringe. Mit der Durchführung des „2. Symposion über Allergische Krankheiten“ durch den Allergieausschuß der Werkärztlichen Arbeitsgemeinschaft Bad Lippspringe, bewies dies Bad erneut, daß es ihm darum ernst ist, auf dem Gebiet der Bekämpfung dieser weitverbreiteten und berufsschädigenden Krankheiten führend, zu bleiben. Seine steigende Besucherkurve beweist die Erfolge seiner Bemühungen.

Zweites Motel der Schweiz. In Losone/Tessin wurde etwa 400 m westlich der Straße Locarno-Ascona das zweite Motel der Schweiz in Betrieb genommen, Es besitzt 46 Wohnkabinen zu je zwei Couches, mit fließendem kalten und warmen Wasser.

Das rollende Hotel. Die Deutsche Schlafwagen- und Speisewagen Gesellschaft, die vielleicht der größte gastronomische Betrieb in Deutschland ist, berichtet im Heft 5 über die Europäische Fahrplankonferenz 1955, die in der Taunushauptstadt Wiesbaden durchgeführt wurde. 174 Mitglieder aus 25 Ländern behandelten 350 Anträge. Dabei muß ja wirklich für die Verbesserung des Reiseverkehrs etwas herausgekommen sein, was wir dann im Mai im neuen Kursbuch erfreut feststellen werden.

Ein herzliches Willkommen in Italien wünscht der Präsident des italienischen Touring Club mit dem neuen Italienführer (Zumsteins Landkartenhaus, München, in einem Band, 866 Seiten) in der Reihe der Blauen Führer von Hachette. Er enthält so viele sorgfältig zusammengetragene Auskünfte und Ratschläge, daß jeder vom Brenner oder Gotthard bis Syrakus selbst wählen und sehen kann, was ihn am meisten interessiert. Mit Rücksicht auf die „moderne Art des Reisens“ wurden neben den angegebenen Reisewegen für Eisenbahnreisende auch Reisewege für Kraftfahrer zusammengestellt. Sehr umfangreich ist die Beigabe von Stadtplänen und Gebietskarten mit italienischen Namensbezeichnungen, so muß man also Firenze, nicht Florenz, Venezia, nicht Venedig, suchen. Die Offenheit, mit der der Herausgeber auf einige Unvollkommenheiten in den praktischen Hinweisen aufmerksam macht, und das Versprechen, sich um Einzelangaben auch für die entlegensten Landstriche und Orte zu bemühen, läßt Vertrauen in das schon Gebotene gewinnen. Außer dem Band Italien sind inzwischen in dieser Reihe erschienen! Ägypten, Benelux, die französische Reviera, Eine Woche in Paris, Griechenland, Jugoslawien, London, Nordafrika, Palästina, Schweiz, Spanien.

Bodenseehefte. Der Bodensee lebt in seiner Geschlossenheit mancher anderen Grenzgegend ein schönes Beispiel vor. Hier überschreit nicht einer den anderen, sondern man hat sich auf einem Akkord geeinigt, in dem jeder mit seinem Können, seinem Angebot und seiner Leistung gleichberechtigt zu Wort kommt, also auch gehört wird: Die Schweiz, Österreich, Baden, Württemberg und Bayern sind daran beteiligt. Ausdruck dieser schönen Einheit sind die „Bodenseehefte“, die immer den See, „das Schwäbische Meer“, als Ganzes sehen und vorstellen. In dieser winterlichen Zeit spiegeln die herrlichen Photos den Schnee, den Wind, aber auch die Wärme der Häuser im zeitlosen Bauernstil und die sorgfältig erhaltene Schönheit der vielen Renaissance- und Barockbauten wider. Eine Weihnachtsfahrt an den Bodensee sollte ihre Höhepunkte in Bregenz, Lindau, Überlingen, Konstanz und Rorschach finden.

Urlaub in Afrika. Es muß sich doch offenbar lohnen, wenn eine so konservative englische Reederei wie die „Union Castle“, die bis nach Südafrika fährt, sich in einem übrigens ansprechenden bunten Faltblatt an deutsche Seereise-Anwärter wendet, um sie zum Mitfahren auf ihren großen, schnellen und guten Schiffen zu veranlassen. Bis nach Durban über Kapstadt hinaus gehen diese Fahrten, die man aber auch in Port Elisabeth oder East London beenden kann. In der Rückfahrkarte liegt die Verbilligung, die zu dieser ausgedehnten Vergnügungsfahrt verlocken soll.

Schweiz wirbt mit Humor. In einem 30 Seiten starken Heft mit fröhlichen Zeichnungen geben die Schweizer Verkehrsverbände ihren bis in den April reichenden Veranstaltungskalender der vielen hundert sportlichen Wetbewerbe und musikalischen Festprogramme bekannt. Auch eine Vorschau auf den Sommer 1956 wird bereits geboten. Man kann also die Reise in die Schweiz, wenn man sich rechtzeitig mit einem Reisebüro in Verbindung setzt, sehr sorgsam planen.