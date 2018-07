Inhalt Seite 1 — Nur zum Ja-Sagen da? Seite 2 Auf einer Seite lesen

Bonn, im Dezember

Der Personalgutachterausschuß hat nach dem Gesetz, das ihn schuf, "Soldaten, die für die Einstellung mit dem Dienstgrad vom Oberst an aufwärts vorgesehen sind, auf ihre persönliche Eignung zu prüfen". Solange er diese Eignung nicht bejaht hat, darf der Bewerber nicht eingestellt werden. Der Ausschuß und seine Mitglieder sind an Weisungen nicht gebunden. Das Gesetz wurde unter Zustimmung fast des gesamten Bundestags (nur die Deutsche Partei war dagegen) und des Bundesrats verabschiedet. Im Bundesverteidigungsministerium beruft man sich noch heute darauf, daß der Gedanke einer solchen Kontrollinstanz dort geboren worden sei. Wer aber diesen Ausschuß bejaht hat, hat damit auch dessen Recht, mehr noch: dessen Pflicht zu einem Nein bejaht, wo jener es für geboten hält. In etwa 130 Fällen hat der Ausschuß ja gesagt, in vier Fällen jedoch hat er nein gesagt, und dies zieht ihm soviel Kritik zu, daß man glauben könnte, er hätte die ihm gesetzlich gezogenen Schranken durchbrochen.

Man hat den Ausschuß mit einem Gericht verglichen und beklagt sich darüber, daß den Betroffenen nicht die Gründe ihrer Ablehnung bekanntgegeben werden. Schon heißt es, daß der Ausschuß seine Geschäftsordnung ändern und demnächst Auskunft über seine Entschlüsse – jedenfalls über die negativen – geben müsse. Ein falsches Verfahren, sagt der Ausschuß, wie denn auch der Vergleich mit dem Gericht unzutreffend ist. Es handelt sich eher um eine Expertenkommission. Jedes große Industrieunternehmen zieht, bevor es einem neuen Manne eine wichtige Stellung anvertraut, Erkundigungen über ihn ein. Sind sie negativ, wird er abgelehnt. Die Gründe sagt man ihm nicht. Schließlich hat niemand einen Anspruch darauf, Direktor in einem Industriewerk oder General im deutschen Verteidigungskontingent zu werden.

Mit solchen Auswahlmethoden könne man keine tüchtige Armee schaffen, spötteln jedoch manche Kritiker. Warum nicht? Wie war es in der kaiserlichen Armee? Die Posten der höheren Militärs waren alle in den Händen treuer Monarchisten, von denen die meisten nur bestimmten Gesellschaftsschichten entnommen wurden. Zwar gab es keinen Personalgutachterausschuß, aber es gab wirksamere Mittel und Spielregeln. Ein abgestempelter Republikaner – er konnte ein noch so tüchtiger Soldat sein –, zum General wurde er nicht befördert. Die Monarchie wollte das Machtinstrument Armee in verläßlichen Händen wissen. Die Schlagkraft der kaiserlichen Armee wurde dadurch nicht geschmälert. Auch die Rote Armee wird nur von Offizieren geführt, auf die sich die Kommunisten verlassen zu können glauben. Auch sie hat sich trotzdem soldatisch bewährt. Warum soll gerade die Schlagkraft der künftigen deutschen Armee in Frage gestellt sein, weil die Demokratie nun ihrerseits ein Sicherungsprinzip anwendet?

Man kennt die Gründe der Ablehnung nicht genau. Aber man kennt die Männer, die ihr ablehnendes Urteil auf diese Gründe stützen. Sogar ein so heftiger Kritiker wie der DP-Abgeordnete Schneider hat diese Männer als integer bezeichnet.

Der Ausschuß läßt jeden einzelnen Fall durch einen Unterausschuß sorgfältig vorprüfen. Es sind unter den 38 Ausschußmitgliedern vierzehn ehemalige höhere und hohe Offiziere mit großer Personalerfahrung, zum Beispiel der frühere General Kuntzen. Die Akten werden genau durchgesehen, offensichtlich genauer, als es in manchem Falle vorher im Bundesverteidigungsministerium beziehungsweise bei der Dienststelle Blank geschehen ist. Die Bewerber werden fast immer sehr ausführlich gehört, in zwei Fällen ist es allerdings nicht geschehen. Und gerade hier schien dem Ausschuß das Aktenmaterial so gravierend zu sein, daß er eine zusätzliche Beweisführung nicht mehr für erforderlich hielt. Der Ausschuß hat bestimmte Grundsätze. Die Haltung in der Gefangenschaft wird als ein Prüfstein gewertet. Ebenso die Art, wie sich einer nach dem Zusammenbruch mit den Schwierigkeiten des Existenzkampfes auseinandergesetzt hat. Da kommt zum Beispiel ein General aus der Gefangenschaft heim. Er hat vier Kinder. "Na, stempeln gehe ich nicht", sagt er zu seiner Frau und wird Maurer. Er bleibt es mehrere Jahre. Wer so zupackt und dabei in seinen Berufsansprüchen so wenig wählerisch ist, macht begreiflicherweise einen besseren Eindruck als der Offizier, der nichts unternommen hat als zu warten, bis er endlich den 131er-Anspruch geltend machen konnte.

Eine Ablehnung muß vom Plenum des Ausschusses ausgesprochen werden, das heißt: es müssen wenigstens zwei Drittel aller Mitglieder anwesend sein, und wenigstens zwei Drittel von ihnen müssen dem Antrage zustimmen. Zugegeben, es können trotzdem Fehlsprüche vorkommen. Die Möglichkeit des Irrtums haftet jedem Menschenwerk an. Aber vom Standpunkt der demokratischen Sache ist es besser, es wird der eine oder der andere abgelehnt, den man vielleicht hätte nehmen sollen, als daß sich die Demokratie von einer Gruppe "überfahren" läßt, die ihr nur so lange ergeben ist, als sie das nötig zu haben meint.