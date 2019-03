Inhalt Seite 1 — Österreich stellt seine Armee auf Seite 2 Auf einer Seite lesen

J. M., Wien, im November

Das neue österreichische Heer ist noch sehr klein, sehr billig und wenig bedrohlich. Man sah es zum erstenmal bei der Parade im Burghof; und als es über den Heldenplatz marschierte, wurde applaudiert, weil man "ihnen" nicht merken lassen wollte, daß alles noch ein wenig dürftig wirkte. Gefallen hat den Wienern nur der Kommandant der Formation, Major Biersack. Mit ihm war die alt-österreichische Kunst, bei aller Strammheit höchst lässig zu wirken – um diese Haltung weiß man sonst nur in einigen englischen Regimentern –, wieder lebendig geworden.

Seither haben wir zu dem Thema "Neues Heer" viel Scherze und bonmots vernommen. Die Steuerzahler klären einen über den Unterschied zwischen Bundesheer und Bundesbahn auf: Die Bundesbahn kostet dreimal soviel! Die Defaitisten sagen: "Taktisches Ziel der Luftwaffe wird es sein, den Präsidenten ins Ausland zu bringen." Und der Bundeskanzler soll, als ihm ein Journalist mit den Hinweis auf den gebirgigen Charakter des Landes Trost spenden wollte, kurzangebunden gesagt haben: "Gewiß, aber die Berge stehen doch auf der falschen Seite."

Das ist alles ganz amüsant, aber sollte es wirklich so sein, daß die Männer, die den Grundstock des neuen Bundesheeres legen sollen, bewußt an einem Spielzeug basteln, das sie selbst für nutzlos halten? – "Es ist gar nicht richtig, daß kleine Heere im letzten Krieg gar keine Rolle spielten", sagte mir, noch in Zivil, einer der Männer, die im neuen Bundesheer eine bedeutende Position einnehmen werden. "Das ist eine Frage der Organisationsform: Die orthodoxe jugoslawische Armee mit ihren großen Einheiten fiel in wenigen Wochen aus, die bewegliche Partisanenarmee aber, band mehr als zehn deutsche Divisionen auf lange Zeit."

Wie aber stellt man sich die zweckmäßige Organisation vor? Darauf gibt es noch keine offizielle Antwort, wie es ja überhaupt noch keine Wehrpolitik der Regierung gibt. Nur daß man keine "großen Stäbe" wünscht, ist durch Zufall durchgesickert. Aber die Debatte unter den Fachleuten ist längst entbrannt, wobei sich eine moderne und eine etwas konservative Schule abzuzeichnen beginnen.

"Es ist leicht zu sagen, daß wir keine ‚Wehrtiefe‘ im modernen Sinn haben", sagte unlängst ein Vertreter der "Modernen", "aber schwerer, sich vorzustellen, daß es auch kein Hinterland, keine Etappe und zunächst auch keinen Nachschub geben würde." Und in einem Aufsatz, der zu diesem Thema in der "österreichischen Furche" erschien, findet sich, wie als Ergänzung dieses Ausspruches, der Satz: "Die aktiven Einheiten sollen in jenen Räumen untergebracht und ausgebildet werden, in denen im Bedarfsfall ihr Einsatz erfolgen soll."

Welche Einheiten aber hat man da überhaupt im Sinn? Hier wird immer häufiger das selbständige Bataillon (Baon) vorgeschlagen. "Als Beispiel für die Gliederung eines Baons", heißt es in dem erwähnten Artikel, "könnte angenommen werden, daß dasselbe aus dem Baon-Stab, drei Infanterie- oder Alpenjägerkompanien, einer schweren Kompanie mit Artillerie, einem Aufklärungszug, einem Nachrichtenzug und einem Pionierzug besteht." Knapp achthundert Mann soll solch ein Baon umfassen. Häufig wird auch davon gesprochen, daß man mit 35 bis 40 Baonverbänden, die gegebenenfalls zu Combat teams zusammengefaßt werden sollen, auskommen könne. Man würde also rund 30 000 Mann benötigen, und dies entspricht ungefähr der Zahl der Rekruten, die in den nächsten Jahren unter die Fahne gerufen werden.