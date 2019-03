w.d., Oppeln

Der alte deutsche Tierpark auf der Bolko-Insel in Oppeln wurde auch von der polnischen Verwaltung wieder in Betrieb genommen. Da es jedoch an den meisten Tierarten fehlte, richtete man vor kurzem ein großes Wolfsgehege ein. Darin wurden einige im Sommer und Herbst gefangene Jungwölfe sowie mehrere Alttiere untergebracht. War auch das Interesse der Bevölkerung an den ohnehin im Land herumstreunenden Wölfen gering, so führte man doch die Schulklassen vor das Gehege. Jetzt kann man auch das nicht mehr; denn die Wölfe sind alle ausgebrochen. Da der Tierpark auf einer Insel untergebracht ist, hatte man es an der nötigen Vorsicht bei der Unterbringung fehlen lassen. Nachdem die Wölfe verschiedene Tiere im Park gerissen hatten, sind sie durch die Oder geschwommen und im Land verschwunden. Von den im früheren Finanzamt untergebrachten Truppen wurde ein Jagdkommando gebildet, das die Ausreißer wieder einfangen oder abschießen soll.