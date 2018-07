Inhalt Seite 1 — Panzer gegen Strafgefangene Seite 2 Auf einer Seite lesen

In Nr. 40 der ZEIT schilderte der deutsche Arzt Dr. Joseph Scholmer die Aufstände in den Straflagern der Sowjetunion. Scholmer selbst war Zeuge der Sträflingsrevolte im Lager Workuta. Ein anderer Deutscher, der aus Rücksicht auf seine Mitgefangenen ungenannt bleiben möchte, beschreibt nachstehend, was er zur Zeit der „großen Streiks“ in dem zum Kupfer-Kombinat Groß-Dscheskasgan gehörenden „Regime-Lager“ Kengir im Frühjahr 1954 erlebte.

Zu den Widersprüchen des Sowjetsystems gehört die Erfahrung, daß etwa ab 1951/52 mit der damals beginnenden Lockerung des Lagerregimes der Gefangene faktisch stärker war als die Lagerleitung. Er, oder zum mindesten die Gesamtheit der Gefangenen, konnte in ungezählten Fällen weitere Erleichterungen gegen die Natschalniks – die Aufseher – erzwingen. Ob diese sehr fühlbaren Erleichterungen als Zeichen einer Schwäche des Systems anzusehen sind, mag zweifelhaft sein; bestimmt aber sind sie ein Zeichen für die Unsicherheit der sowjetischen Führung, die der freiheitlichen Propaganda der Außenwelt ungewappnet gegenübersteht.

In unserem Raum gelang es den Gefangenen, durchzusetzen, daß der Konvoy (die Begleitmannschaft) auf dem Wege von und zur Arbeitsstelle von unsinnigen Forderungen in bezug auf Marschordnung und Marschtempo abließ; daß die Kleidung und das Essen immer besser wurden; daß die Lageraufseher die beleidigenden Schimpfworte nicht mehr gebrauchten; daß die äußere Bewachungsmannschaft bei offenbar aussichtslosen Ausbruchsversuchen nicht mehr auf den Sträfling schoß, und wenn, dann nicht mehr mit Sprengmunition.

Durchgesetzt wurden diese Forderungen mit Hilfe kollektiver Arbeitsverweigerung, die immer wieder das Eingreifen verschiedener hoher Staatsstellen erforderlich machte. Anlaß zu diesen Streiks waren kleinere oder größere Übergriffe der Lagerverwaltung, eines Konvoyführers, einzelner Offiziere. Zum Beispiel: Beleidigungen, Drohungen oder irgendwelche von den Gefangenen als ungerecht empfundene Verschlechterungen der Lebens- oder Arbeitsbedingungen. Jedesmal rief die natürliche Feindschaft zwischen den Gefangenen und ihren „Sklavenhaltern“ (ein Wort, das auch offen gebraucht wurde) eine spontane, kollektive Reaktion hervor. Und fast jedesmal wurde die Angelegenheit zugunsten der Gefangenen geregelt. Oft in einer ausgeklügelten Form, so daß einerseits die Gefangenen befriedigt waren und weiterhin keinen Vorwand für die Arbeitsverweigerung hatten, aber andererseits auch die Lagerleitung „das Gesicht wahren“ konnte. Außerdem hörten sie – wenn auch nur andeutungsweise – etwa ab Mitte 1952 von bevorstehenden großen Erleichterungen und sogar von einer baldigen Auflösung der Lager. Als aber lange Zeit nichts geschah, kam zur Unzufriedenheit die Ungeduld. Beide entluden sich im „Aufstand von Kengir“!

In Kengir lagen in einer Reihe zwei Lagerbezirke für Männer, ein Lebensmittellager und ein Lagerbezirk für Frauen. Das Lager war ein „Regimelager“ für politische Gefangene, umgeben von hohen, beleuchteten Steinmauern, auch die einzelnen Bezirke waren durch hohe Mauern voneinander getrennt. Anfang Mai 1954 wurde in den äußeren Lagerbezirk für Männer, der bis dahin leer gestanden hatte, eine Gruppe von etwa 60 Kriminellen gebracht. Die kriminellen Gefangenen waren gewohnt, daß sie in einem Lager gemeinsam mit Frauen untergebracht waren und mit ihnen in vielfältiger Verbindung standen. Durch den üblichen, sofort einsetzenden Brief- und Rufverkehr mit den neuen Nachbarn erfuhren die Kriminellen, daß am Ende der langen Reihe von Lagerbezirken Frauen untergebracht seien. Sofort machten sie sich dorthin auf den Weg über die Mauern und kehrten nach einiger Zeit auf dem gleichen Wege wieder zurück. Die Posten und Aufseher schimpften und drohten, aber ohne Erfolg.

Am nächsten Tage begannen die Kriminellen, Durchgangslöcher in die starken Zwischenmauern zu brechen. Während dieser Arbeit wurde der Bewachungsmannschaft auf den äußeren Wachtürmen der Schießbefehl gegeben. Es gab eine große Zahl von Opfern, mindestens 60, wahrscheinlich mehr. Dadurch erwachte der immer latente Widerstandsgeist der im zweiten Bezirk wohnenden politischen Gefangenen. Sie verweigerten die Arbeit, vertrieben die Offiziere und Aufseher aus der Lagerzone und forderten erregt Maßnahmen gegen eine Wiederholung der Schießerei.

Die Gefangenen setzten durch, daß die Posten von den Wachtürmen zurückgezogen wurden; eine Piratenflagge mit Totenkopf wurde gehißt, eine mit Spießen bewaffnete Lagerwache wurde in Dienst gestellt; Spitzel und randalierende Kriminelle wurden im Lagergefängnis festgesetzt. Die Gefangenen wählten eine Vertretung aus zwanzig Männern und Frauen mit einem früheren Fliegeroberst an der Spitze, die die Verteilung der Lebensmittel, die hygienischen und organisatorischen Maßnahmen überwachte. Diese Gruppe trat mit der Lagerverwaltung durch Flaggensignale in Verbindung.