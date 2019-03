Welche Stellung nimmt Algerien im französischen Staatsgefüge ein? Diese Frage stand jetzt zum zweitenmal, innerhalb von wenigen Wochen, zur Diskussion. Das erstemal hieß es: Die algerischen Departements sind ein Bestandteil Frankreichs wie jeder andere und alles, was Algerien betrifft, ist daher eine rein französische Angelegenheit. Als eine solche Auffassung in der UNO auf Zweifel stieß, verließen die französischen Vertreter unter Protest die Vollversammlung. – Diesmal mußte die französische Regierung von sich aus gerade das tun, wogegen die Franzosen in der UNO so brüsk protestiert hatten: den algerischen Departements eine Sonderstellung einräumen. Während in ganz Frankreich Wahlen stattfinden, sollen die 30 Abgeordneten Algeriens ihren Sitz im Parlament behalten, ohne neugewählt zu werden. Gewiß eine realistische Lösung – aber so kurz nach der UNO-Szene ein bißchen peinlich. Leo